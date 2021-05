Per svolgere le tue attività al computer in modo più comodo e veloce, per lavoro, produttività o intrattenimento, ecco quali sono le migliori tastiere per PC da acquistare oggi.

Logitech G915 LIGHTSPEED

La tastiera Logitech G915 LIGHTSPEED è un modello pensato per i gamer, pieno di funzionalità, caratteristiche ed accessori utilissimi per l’utilizzo nell’ambito appunto del gaming. I materiali di costruzione sono solidi ma donano al tocco un’esperienza decisamente piacevole, di quelle di cui non ci si stanca mai.

Si tratta di un modello ad interfaccia bluetooth e quindi senza fili. Con la batteria totalmente carica, si può arrivare fino a 30 ore di utilizzo continuato. L’autonomia è dunque uno dei punti più forti di questa tastiera per PC.

Il design è elegante ed accattivante allo stesso tempo. A prescindere che la usiate per gaming o per altre attività, apprezzerete sicuramente la cura al fattore estetico che Logitech ha avuto nel progettare questo dispositivo.

Un aspetto importante è la retroilluminazione sincronizzata: grazie infatti alla Light Sync RGB, la tastiera si illuminerà reagendo alle azioni da voi intraprese.

Corsair K70

Corsair K70:è una tastiera per PC professionale, costruita con attenzione e cura ai dettagli, con funzioni garantite e facilitate da una meccanica avanzata, che fornisce un’esperienza di utilizzo di alta qualità.

Gli switch di fabbricazione tedesca Cherry MX Brown sono lineari e silenziosi, senza alcun click udibile. La memoria da 8 MB permette un accesso diretto fino ad un massimo di tre profili, senza dover utilizzare o installare software esterni.

La retroilluminazione RGB piacerà sicuramente ai gamer ma può comunque venire apprezzata da chiunque ne faccia un altro utilizzo, a maggior ragione se in ambienti poco illuminati. Il poggiapolsi rimovibile è davvero una chicca: molto comodo per far riposare i polsi e non tenere in tensione l’avambraccio, ma rimovibile in qualsiasi momento.

La porta passante USB permette un comodo accesso ad una porta USB addizionale per connettere il mouse o gli auricolari con microfono. I materiali di costruzioni forniscono una resistenza naturale alla polvere ed ai liquidi.

Razer BlackWidow Elite

Razer BlackWidow Elite :è una delle tastiera più amate, soprattutto dai gamer, per la sua versatilità e disposizione alla personalizzazione. L’ergonomia e la costruzione sono di qualità superiore, assicurando un utilizzo prolungato piacevole e senza stress.

I tasti meccanici Razer sono conosciuti e rinomati da migliaia di utenti: sono tasti progettati apposta per il gaming, ciò nonostante è possibile apprezzare tutta la loro reattività anche con utilizzi differenti.

Il supporto per i polsi funziona davvero bene. Si tratta di un'estensione di similpelle morbida, magnetica (pertanto si aggancerà in maniera semplice alla parte anteriore della tastiera, permettendo un appoggio comodo e stabile). In qualsiasi momento, la potrete rimuovere.

Veniamo al suo punto forte: nella Razer BlackWidow Elite è possibile personalizzare praticamente ogni tasto, attribuendogli il comando che desideriamo. Ancora una volta, sicuramente un toccasana per i gamer e per tutte quelli che vogliono il massimo della personalizzazione dalla loro tastiera.

La durata è un altro dei punti di forza. Questo è infatti un modello pensato e costruito per durare.

Microsoft WS2-00010

Microsoft WS2-00010:Si tratta di una tastiera per computer con connessione bluetooth; questo manterrà la vostra scrivania libera da cavi e fili di ogni sorta. I tasti sono morbidi e leggermente rialzati, mantenendo sempre l’attenzione alla riduzione degli spazi ed all’eleganza, non solo estetica, ma anche tattile.

Veniamo a quanto accennato in apertura: la durata della batteria. Con 2 batterie AAA (incluse) la durata è di addirittura 12 mesi. L’interfaccia a basso consumo 4.0/4.1 rende infatti questo possibile. Se dunque non siamo in presenza di una tastiera ricaricabile via cavo, diciamo che il problema del cambio delle pile non lo sentiremo nemmeno.

Apple Magic Keyboard

Apple Magic Keyboard: è una tastiera bluetooth per computer di alta qualità, una delle più vendute ed utilizzate, non solo da utenti Apple ma anche da persone che ne apprezzano la comodità, l’esperienza di utilizzo ed il design.

Esteticamente è in effetti molto bella: basta vederla sulla scrivania per rendersi conto di come quel design minimal ma curato dona un tocco di professionalità ed eleganza al vostro spazio di lavoro.

Le dimensioni sono estremamente compatte, così come il peso. Con queste caratteristiche unite al fatto che sia finissima, è decisamente facile trasportarla ovunque, senza impedimento alcuno. Rispetto ai modelli precedenti, il meccanismo dei tasti è migliorato e pertanto la scrittura sarà altamente piacevole e fluida.

La batteria dura veramente molto: fino ad un mese di utilizzo. E quando si scarica? Nessuna paura. La ricarica avviene tramite ricarica USB. Non dovrete considerare nessun acquisto periodico di batterie.

Logitech K400 Plus

Logitech K400 Plus:è una tastiera economica per computer pensata per unire le funzioni standard di una tastiera per PC con esigenze di multimedialità. Non solo il vostro computer infatti: con questo modello gestirete anche la vostra televisione, tablet e smartphone direttamente dalla tastiera.

Si presenta compatta e dalle dimensioni ridotte, ma notiamo subito un aspetto interessante: è presente un touchpad integrato. Potrete dunque gestire l’intera navigazione da un unico centro di controllo: la vostra tastiera.

I controlli multimediali assumono ancora più utilità al momento di usare la tastiera con la vostra televisione: è infatti possibile navigare nella vostra smart TV con comandi dedicati che troveremo sulla K400 Plus. Con un raggio d’azione di 10 metri, potrete starvene comodi sul divano o sul vostro letto e non avere bisogno di nient’altro che la tastiera.

La durata della batteria è di quelle eccezionali: fino a 18 mesi di autonomia con il primo set di pile. Se non potete ricaricare la tastiera via cavo, di certo si può dire che non avrete problemi di acquistare batterie in serie.