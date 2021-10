Tastiera e mouse, oltre un buon pc, e connessione internet sono come il pane per chi lavora in smart o remote working. Abbiamo redatto questa guida per aiutarvi a scegliere gli strumenti di lavoro che possono migliorare la vostra postazione rendendo anche il lavoro più produttivo: la combo mouse e tastiera per lo smart working. I prezzi di tastiera e mouse variano considerevolmente in base alla qualità dei dispositivi: per un kit composto da mouse e tastiera, è possibile spendere da poco meno di 15 € a oltre 200 €.

La scelta tra i vari modelli è ardua, ma noi di Telefonino abbiamo selezionato le migliori combinazioni in base a caratteristiche e prezzi più vantaggiosi.

The G-LAB Combo Krypton

Retroilluminazione RGB traspirante

Quella di The G-Lab la Combo Krypton è un prodotto completo: la tastiera garantisce una digitazione reattiva, grazie ai 6 tasti per evitare conflitti e azioni indesiderate; la tastiera offre anche 12 tasti di scelta rapida multimediali per le funzionalità di base del pc. Potete illuminare il vostro ufficio con la krypton combo e far splendere la retroilluminazione sia di giorno che di notte, apprezzerete l'illuminazione multicolore della tastiera, di cui è possibile modificare la luminosità.

Il mouse ha 6 pulsanti e il suo sensore ottico ultra-preciso consente di regolare la sensibilità fino a 3200 dpi in 4 passaggi.

Sono prodotti ergonomici, ideale oltre che per lavorare anche per gamers: compatibili con PC – PS4 – Xbox One. Possono essere vostri con una garanzia di 24 mesi, a 24,99 euro

Trust Gaming GXT 838 Azor

Altezza regolabile

La combo tastiera e mouse proposta da Trust, la Gaming GXT 838 Azor possiede 3 modalità di colore LED combinate con luminosità regolabile.

Ha modalità anti-ghosting: fino a 8 pressioni simultanee di tasti. Molto comodo grazie ai piedini antiscivolo in gomma, e l'altezza regolabile in 2 fasi. Riguardo ai pulsanti: possiede il pulsante selezione velocità (800 – 3000 DPI) e 6 pulsanti sensibilissimi. È anche possibile riprodurre musica, iniziare una ricerca o cambiare pagina direttamente con i tasti della tastiera.

Per un pubblico giovane: modalità di colore LED combinate a luminosità regolabile. Acquistabile su Amazon nel colore nero, a 28,99 euro

Trust Ymo Set Tastiera e Mouse Wireless

Tasti silenziosi

La combo della Trust Ymo Set Tastiera e il mouse Wireless è il kit che comprende una tastiera wireless integrale con layout querty in italiano e tastierino numerico e un mouse wireless. Il set è compatibile con Windows, macOS e Chrome OS. La tastiera e il mouse usano entrambi lo stesso ricevitore USB.

Con i 13 tasti funzione e multimediali, sarà facile avviare la calcolatrice o regolare il volume degli altoparlanti. Prodotti resistenti ai liquidi, quindi non dovrete preoccuparvi se mangiate e bevete sulla scrivania, mentre lavorate. Questa economica combo, tra l'altro una Amazon Choice, può essere vostra a 24,99 euro

Logitech MK470

Tastiera e mouse con batteria di lunga durata

Quelli di Logitech, la tastiera MK470 e il mouse hanno un design che si integrano perfettamente con una stanza minimal e ordinata. La tastiera wireless ha il tastierino numerico e 12 tasti di scelta rapida, e il mouse sottile è facile da trasportare. I tasti scissor-switch a profilo ‎ribassato offrono digitazione fluida, e funzionano senza fare molto rumore. La tastiera silenziosa e il mouse a rumorosità ridotta fino a ‎‎90% testata in laboratorio assicura rumori ridotti al minimo per te e chi ti circonda‎, ottimo se lavorate in un coworking o in una stanza con altre persone. E la batteria? Logitech garantisce batterie a lunga durata: fino a 18 mesi per il ‎mouse, fino a 36 mesi per la tastiera.

Il ricevitore USB è plug-and-play e molto ‎potente: 2.4 GHz con raggio d'azione di 10 m.

Venduti su Amazon in colore bianco o grigio, a 33,99 euro

Logitech MK120

Plug-and-Play USB

Un altro, e ultimo, modello della Logitech, il MK120: questo kit è composto da tastiera e mouse cablati dal tocco silenzioso, sono resistenti alle abrasioni e all'usura. Il mouse cablato ottico a 1.000 dpi, assicura una scansione precisa. Sono componenti plug and play: basta inserire il mouse e la tastiera in una porta USB con il cavo appropriato e ‎sono pronti all'uso.

I tasti della tastiera USB sono robusti e progettati per durare fino a 10 milioni di digitazioni.

Una combo ad un prezzo eccellente, ottimo se siete fan del marchio e volete la qualità ad un ottimo prezzo. In colore nero e layout italiano a 17,99 euro su Amazon.