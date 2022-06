Il tapis roulant è uno dei più importanti e popolari attrezzi per mantenersi in forma camminando o correndo sul posto, in palestra oppure comodamente a casa propria. Nel corso degli ultimi anni numerose aziende di primo livello hanno immesso sul mercato prodotti adatti ad ogni tipologia di sportivo, dall’amatoriale al professionista, con specifiche e funzionalità aggiuntive che in alcuni casi includono anche il pairing con dispositivi smart come telefoni e smartwatch per avere sempre a portata di mano le informazioni più importanti.

All’interno di questo articolo prenderemo in considerazione 5 modelli di tapis roulant in ordine di prezzo crescente, dal più economico al più costoso, dandoti così la possibilità di valutare ed eventualmente acquistare solo il modello che più di tutti può rispondere alle tue esigenze. In ogni caso, indipendentemente dal modello scelto, avrai l’occasione di rimetterti in forma oppure di migliorare la tua forma fisica.

Diadora Fitness Forty

Partiamo con il modello realizzato da Diadora, uno dei più importanti e popolari brand del settore sportivo. In questo caso stiamo parlando di un tapis roulant con nastro a resistenza magnetica (non è presente alcun motore) con una comoda manopola laterale per regolare rapidamente i livelli di sforzo secondo le proprie necessità. Nonostante il prezzo a buon mercato, il modello in questione dispone del sensore di rilevamento cardiaco palmare a livello delle aste superiori, supporta un peso massimo di 100 kg e registra numerose informazioni come la velocità, la distanza percorsa, il tempo di allenamento, le calorie bruciate e molto altro.

Questo modello è in vendita su Amazon a 169 euro.

IDS G11 EVO

Salendo leggermente di prezzo scopriamo il modello IDS G11 EVO, brand italiano molto apprezzato in questa fascia di prezzo, dotato di un potente e silenzioso motore lineare che ti permette di raggiungere una velocità massima di corsa di 10 km/h. Dotato di un robusto telaio in grado di resistere senza alcun tipo di problemi agli stress meccanici tipici di questo allenamento, il modello in questione dispone anche di un valido display LCD con numerose funzionalità tra cui il calcolo della velocità, distanza, tempo, battito cardiaco, calorie e molto altro. I corrimano laterali sono rivestiti in materiale antiurto per assicurarti una presa salda e piacevole, mentre i sensori cardiaci integrati registrano in tempo reale la frequenza cardiaca durante l’allenamento. Quando non in uso può essere facilmente riposto dietro una porta o sotto il letto per occupare il minor spazio possibile.

Questo modello è in vendita su Amazon a 199 euro.

ISE, tapis roulant

Il modello in questione realizzato da ISE è il primo ad avvicinarsi alla soglia dei 250 euro, dove fondamentalmente iniziano a trovare posto i modelli con una marcia in più. In questo caso parliamo di un attrezzo dotato di un motore elettrico molto silenzioso dotato inoltre di un comodo corrimano antiscivolo e un pavimento in gomma per accompagnare il movimento della corsa (o della camminata) proteggendo le articolazioni da scossoni innaturali. Il tapis roulant monta un comodo display frontale realizzato per mostrare le informazioni più importanti durante l’allenamento ed è possibile scegliere tra 4 programmi preimpostati e 10 velocità per modulare la corsa e la camminata secondo le proprie necessità.

Questo modello è in vendita su Amazon a 242 euro.

YM TAP100ST

Altro modello di tapis roulant a marchio italiano molto apprezzato per la sua incredibile versatilità e l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Anch’esso dotato di un motore lineare molto silenzioso, questo modello dispone di 12 modalità di allenamento con tanto di tasti rapidi di controllo sul manubrio, sensori per il battito cardiaco e molto altro. Una delle caratteristiche più interessanti di questo modello è la presenza di un ampio display LCD per controllare ogni aspetto del proprio allenamento e dispone anche della possibilità di proiettare video e percorsi di allenamento su TV e PC; è una funzionalità parecchio richiesta soprattutto per allenarsi in compagni di amici per seguire percorsi di allenamento strutturati.

Questo modello è in vendita su Amazon a 279 euro.

Mobvoi Home

Chiudiamo la nostra personale selezione dei migliori tapis roulant con il modello Mobvoi Home, forse il più compatto e con design minimal tra quelli visti finora. Dotato di un comodo tappeto a scorrimento che supporta fino a 120 kg e raggiunge una velocità massima di 12 km/h, il modello dispone di due modalità di esercizio e un comodo pannello touch per gestire rapidamente la velocità di corsa. Il modello dispone anche di un altoparlante Bluetooth integrato per ascoltare i tuoi brani preferiti durante l’allenamento, mentre la comoda base di appoggio frontale ti offre la possibilità di posizionare uno smartphone per seguire videocorsi, allenamenti e molto altro.

Questo modello è in vendita su Amazon a 382 euro.

