Migliori tablet Android 2022 (prezzi e offerte speciali)

Il mercato dei tablet Android è davvero molto ampio e non sempre è facile orientarsi tra i vari modelli disponibili per l’acquisto. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di analizzare ogni singola caratteristica tecnica dei prodotti appartenenti a questa categoria, per selezionare infine quelli che, secondo la nostra opinione, possono essere sicuramente considerati i migliori tablet Android sul mercato nel 2022.

Per semplificare il più possibile la struttura di questa guida, abbiamo suddiviso i modelli sulla base di tre diverse categorie: migliori tablet Android del 2022, migliori tablet Android economici e migliori tablet Android da 10 pollici. Quest’ultima risulta essere infatti la misura più ricercata, soprattutto sulla fascia di prezzo media. Alla fine dell’articolo, un breve paragrafo dedicato alle caratteristiche da considerare prima di procedere con l’acquisto della tavoletta preferita. Fatte quindi le dovute premesse, non ci resta che iniziare immediatamente con la classifica.

I migliori tablet Android 2022

Dedichiamo la prima sezione della guida ai migliori tablet Android in assoluto. La suddetta categoria è in un certo senso capeggiata da Samsung, azienda in forte crescita che sta puntando molto sul reparto tablet e risulta essere oggi la concorrente numero uno degli iPad di Apple, oltre che dei Surface messi in campo da Microsoft.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

📐 Dimensioni e peso 326.4 x 208.6 x 5.5 mm, 728 g 📱 Schermo 14.6", Super AMOLED WQXGA ⚡️ CPU Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 📋 RAM 8 GB 🖼️ Memoria 128 GB, 256 GB espandibile 📸 Fotocamera 13 Mp + 6 Mp 🔋 Batteria LiPo, 11200 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo 1.012,67 euro

Partiamo subito con quello che può essere senza dubbio considerato il miglior tablet Android di quest’anno. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è sostanzialmente il top di gamma dell’azienda, poiché racchiude tutte le tecnologie più avanzate ora a disposizione, oltre che ovviamente la compatibilità con gli accessori più produttivi della categoria, tra cui la S-Pen e la tastiera con trackpad integrato.

Il sistema operativo è ovviamente Android, con personalizzazione Samsung, in grado di girare alla perfezione grazie soprattutto alla CPU Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 accompagnata da 8 GB di memoria RAM e ben 256 GB di memoria interna. Da non tralasciare sicuramente anche il modulo fotografico composto da due lenti posteriori da 13 MP e da 6 MP. Perfetto per chi è alla ricerca del tablet Android più potente in circolazione.

Pro Contro Pro Prestazioni da top di gamma

Penna inclusa nella confezione

Display di ottima qualità Contro Versione cellulare molto costosa

Posizione di ricarica della penna un po' scomoda

Samsung Galaxy Tab S8+

📐 Dimensioni e peso 285 x 185 x 5.7 mm, 572 g 📱 Schermo 12.4", Super AMOLED WQXGA ⚡️ CPU Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 📋 RAM 8 GB 🖼️ Memoria 128 GB, 256 GB espandibile 📸 Fotocamera 13 Mp + 6 Mp 🔋 Batteria LiPo, 10900 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo 750,42 euro

Molto simile al prodotto precedente è il Samsung Galaxy Tab S8+. Si tratta del top di gamma a metà tra la versione base di Tab S8 e Tab S8 Ultra. Date le sue caratteristiche, si presenta come il migliore per rapporto qualità prezzo del suddetto trio. Lo schermo è da 12.4 pollici, ma sempre di tipo Super AMOLED WQXGA. Risulta essere ancora una volta compatibile sia con la S-Pen che con la tastiera hardware, accessori perfetti per aumentare la produttività.

Sotto la scocca troviamo la CPU Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 accompagnata da 8 GB di memoria RAM e ben 256 GB di memoria interna, mentre sul retro non manca la fotocamera da 13 MP, oltre a quella secondaria da 6 MP. Il sistema operativo è sempre Android personalizzato Samsung.

Pro Contro Pro Buon rapporto qualità-prezzo

Penna inclusa

Display di ottima qualità Contro Versione cellulare piuttosto costosa

Posizione scomoda per la ricarica della penna

Samsung Galaxy Tab S7 FE

📐 Dimensioni e peso 284.8 x 185 x 6.3 mm, 608 g 📱 Schermo 12.4", Super AMOLED ⚡️ CPU Snapdragon 778G 📋 RAM 4 GB 🖼️ Memoria 64 GB, 128 GB espandibile 📸 Fotocamera 8 MP 🔋 Batteria LiPo, 10090 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo 479,46 euro

Per quanto riguarda invece la fascia media, Samsung si presente con il Galaxy Tab S7 nella sua versione FE. La sigla FE viene in genere aggiunta su tutti quei prodotti dell’azienda che riescono ad offrire performance di alto livello a prezzi relativamente più bassi.

Stesso discorso vale ovviamente anche per il suddetto tablet, caratterizzato dal processore Snapdragon 778G, 4 GB di RAM e ben 128 GB di memoria integrata. Ottimo anche il display da 12.4 pollici di tipo Super AMOLED. In confezione è inoltre presenta la S-Pen, molto utile per migliorare la produttività.

Pro Contro Pro Ottimo rapporto qualità-prezzo

Penna inclusa nella confezione

Disponibile in versione 5G Contro Memoria da 4 GB di RAM

Posizione scomoda per la ricarica della penna

Manca il sensore biometrico

realme Pad

📐 Dimensioni e peso 246.1 x 155.9 x 7.1 mm, 499 g 📱 Schermo 10.4", LCD ⚡️ CPU MediaTek Helio G80 📋 RAM 4 GB 🖼️ Memoria 64 GB espandibile 📸 Fotocamera 13 MP 🔋 Batteria LiPo, 8340 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo

Passiamo adesso all’analisi di un prodotto molto particolare, abbastanza economico e allo stesso tempo in grado di eseguire la tutte le richieste dell’utente in maniera fluida e precisa. Stiamo parlando del realme Pad, dotato di un buon display LCD da 10.4 pollici.

Il processore è il MediaTek Helio G80, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Sul retro è presente una buona fotocamera da 13 MP, sicuramente più adatta per scansioni che per scatti di qualità. Un ottimo prodotto per chi è alla ricerca di un tablet Android adatto allo streaming e alla riproduzione di contenuti multimediali.

Pro Contro Pro Quad speaker

Buon rapporto qualità-prezzo

Memoria espandibile Contro Riconoscimento biometrico non disponibile

Schermo non OLED

Prestazioni non eccellenti

Lenovo Tab P12 Pro

📐 Dimensioni e peso 285.6 × 184.5 × 5.6 mm, 565 g 📱 Schermo 12.6", AMOLED ⚡️ CPU Qualcomm Snapdragon 870 📋 RAM 8 GB 🖼️ Memoria 256 GB espandibile 📸 Fotocamera 13 MP 🔋 Batteria LiPo, 10200 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo 1.199,00 euro

L’ultimo prodotto appartenente alla prima categoria è il Lenovo Tab P12 Pro, forse il miglior tablet Android del 2022 insieme al Samsung Galaxy Tab s8 Ultra. Entrambi appartengono infatti alla fascia dei tablet top di gamma e dal prezzo anche superiore a 1000 euro.

Si tratta di un tablet sicuramente dotato di ottime performance, date soprattutto dal processore Qualcomm Snapdragon 870, oltre che dalla memoria RAM da 8 GB. Può inoltre contare su ben 256 GB di memoria interna, eventualmente espandibile. Ottimo anche il supporto con la penna, ideale per il disegno di precisione o per prendere appunti in maniera più semplice.

Pro Contro Pro Display di qualità (120 Hz)

Ottimo comparto audio

Memoria espandibile Contro Prezzo elevato

Funzioni penna poco personalizzate

I migliori tablet Android economici

Arrivati a questo punto, possiamo spostarci sui migliori tablet Android economici del 2022. Il primo della lista è ancora una volta di Lenovo, azienda molto conosciuta per la produzione di tablet di fascia più bassa. Vediamo subito le sue caratteristiche più importanti.

Lenovo Tab M10 HD

📐 Dimensioni e peso 251,2 × 158,8 × 7,45 mm, 465 g 📱 Schermo 10,1", LCD ⚡️ CPU MediaTek Helio P22T 📋 RAM 4 GB 🖼️ Memoria 64 GB espandibile 📸 Fotocamera 8 MP 🔋 Batteria LiPo, 7500 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo 167,99 euro

Tra i migliori punti di forza del Lenovo Tab M10 HD c’è sicuramente l’ottimo rapporto qualità prezzo, caratterizzato da una batteria dalla durata sufficiente da coprire un’intera giornata di utilizzo, oltre a dettagli tecnici anche difficili da trovare nel 2022, e che non potranno far altro che facilitare ulteriormente l’esperienza di utilizzo, come ad esempio: la memoria espandibile e la presenza del jack audio per le cuffie. Sicuramente non adatto a chi cerca prestazioni di alto livello, ma abbastanza adeguato per chi desidera semplicemente navigare su internet o guarda film e serie TV in completa comodità.

Pro Contro Pro Buon rapporto qualità-prezzo

Jack audio

Memoria espandibile Contro Nessun riconoscimento biometrico

Schermo non OLED

Prestazioni non eccellenti

Amazon Fire HD 10

📐 Dimensioni e peso 247 x 166 x 9,2 mm, 465 g 📱 Schermo 10,1", LCD ⚡️ CPU Octa-core 📋 RAM 3 GB 🖼️ Memoria 64 GB espandibile 📸 Fotocamera 5 MP 🔋 Batteria Fino a 12 ore di utilizzo 💻 Sistema operativo Android (Fire OS) 💰 Prezzo 99,99 euro

L’Amazon Fire HD 10 è sicuramente un tablet Android particolare e forse non adatto a chiunque. Come sicuramente saprete, infatti, nonostante il sistema operativo sia su base Android, la personalizzazione della Fire OS è talmente profonda da nascondere ogni aspetto classico del software Google.

Inoltre, non dispone dei servizi Google e non può quindi supportare app come YouTube, Gmail, Google Calendar, Google Play Store e simili. Tutte le app si scaricano infatti dallo store installato di default da Amazon. Tuttavia, si tratta sicuramente della migliore scelta da fare per tutti gli utenti che utilizzano tanto l’ecosistema Amazon e dispongono di un abbonamento Prime. Tutte le schermate principali includono infatti consigli da Prime Video, Prime Music, Amazon Photos, Kindle libri e tanti altri.

Pro Contro Pro Incluso nell'ecosistema Amazon

Jack audio

Memoria espandibile Contro Nessun riconoscimento biometrico

Schermo non OLED

Non ha i servizi Google

LNMBBS X109

📐 Dimensioni e peso ‎24 x 17 x 0.4 cm, 465 g 📱 Schermo 10", LCD ⚡️ CPU Quad-core 📋 RAM 4 GB 🖼️ Memoria 64 GB espandibile 📸 Fotocamera 5 MP 🔋 Batteria LiPo, 5000 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo 105,98 euro

Chiudiamo la sezione con la vera alternativa economica della lista. Si tratta di uno dei tablet Android economici meno conosciuti, ma che allo stesso tempo può regalare una buona esperienza d’utilizzo a un prezzo molto ridotto. Il suo nome è LNMBBS X109 e si presenta con un processore MTK8121 quad-core da 1,3GHz e una batteria da 5000 mAh. Abbinato alla suddetta CPU, ci sono 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna con possibilità di espansione tramite micro SD.

Risulta essere adatto principalmente per la navigazione su Internet, la visione di contenuti video e per eseguire altre attività non troppo complesse.

Pro Contro Pro Prezzo molto accessibile

Jack audio

Memoria espandibile Contro Nessun riconoscimento biometrico

Schermo non OLED

Prestazioni migliorabili

I migliori tablet Android da 10 pollici

L’ultima categoria che analizziamo è quella dei tablet Android 10 pollici, ovvero, quelli dotati della dimensione del display più ricercata e acquistata in generale online. Come avrete modo di leggere, la categoria è stata completamente invasa da prodotti Samsung, sempre tra i migliori per rapporto qualità prezzo. Vediamo quindi subito quali sono.

Samsung Galaxy Tab A7

📐 Dimensioni e peso ‎247.6 x 157.4 x 7 mm, 477 g 📱 Schermo 10.4", LCD ⚡️ CPU Qualcomm Snapdragon 662 📋 RAM 3 GB 🖼️ Memoria 64 GB espandibile 📸 Fotocamera 8 MP 🔋 Batteria LiPo, 7040 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo 147,99 euro

Il primo tablet Android da 10 pollici che riportiamo è il Samsung Galaxy Tab A7, forse leggermente più datato rispetto agli altri modelli, ma ancora oggi consigliato per l’acquisto, soprattutto per il prezzo al quale viene venduto. Non si tratta di un prodotto dedicato alla produttività, in quanto le sue prestazioni non sono al top e non dispone di accessori come la tastiera con trackpad integrato o la S-Pen.

Tuttavia, è adatto per la navigazione web e la visione di contenuti multimediali, ovvero la tipologia di utilizzo più popolare dei tablet. In ogni caso, sotto la sua scocca troviamo la CPU Qualcomm Snapdragon 662, 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB.

Pro Contro Pro Processore Qualcomm

Batteria lunga durata

Modalità multischermo Contro Nessun riconoscimento biometrico

Schermo non OLED

Fotocamera non al top

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

📐 Dimensioni e peso ‎244.5 x 154.3 x 7 mm, 467 g 📱 Schermo 10.4", LCD ⚡️ CPU Samsung Exynos 📋 RAM 4 GB 🖼️ Memoria 64 GB espandibile 📸 Fotocamera 8 MP 🔋 Batteria LiPo, 7040 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo 298,00 euro

Per chi ha apprezzato le caratteristiche del modello precedente, ma vuole sfruttare anche tutte le possibilità offerte dalla S-Pen di Samsung, consigliamo invece il Galaxy Tab S6 Lite, modello base gamma di qualche generazione precedente.

Il sistema operativo Android gira su un processore Samsung Exynos, supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, sempre espandibile fino a 1 TB. Sul retro è presente una fotocamera da 8 MP, principalmente dedicata alle scansioni e alle videochiamate. Ottima anche la batteria che offre un’intera giornata di utilizzo senza troppi problemi.

Pro Contro Pro Supporto alla S-Pen

Buon rapporto qualità-prezzo

Scocca in metallo molto resistente Contro Nessun riconoscimento biometrico

Schermo non OLED

Versione base da soli 64 GB

Samsung Galaxy Tab S8

📐 Dimensioni e peso ‎253.8 x 165.4 x 6.3 mm, 507 g 📱 Schermo 11", Super AMOLED ⚡️ CPU Snapdragon 8 Gen1 Qualcomm SM8450 📋 RAM 8 GB 🖼️ Memoria 256 GB espandibile 📸 Fotocamera 13 Mp + 6 Mp 🔋 Batteria LiPo, 8000 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo 684,99 euro

L’ultimo tablet Android che riportiamo è il pezzo mancante dei top di gamma Samsung. Stiamo parlando del Galaxy Tab S8, caratterizzato da una CPU Snapdragon 8 Gen1 Qualcomm SM8450, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna, eventualmente anche espandibile. Il display è di tipo Super AMOLED da 11 pollici, leggermente più ampio rispetto ai due modelli precedenti, ma racchiusi in un corpo abbastanza sottile e piccolo da ‎253.8 x 165.4 x 6.3 mm per 507 g.

Sul retro è presente una doppia fotocamera da 13 Mp e 6 Mp, non consigliata per scatti di qualità. Tuttavia, è anche presente il supporto con i due accessori principali dell’azienda coreana: la S-Pen e la tastiera hardware con trackpad integrato. Molto interessante anche il supporto alla modalità DeX per un utilizzo del sistema operativo con formato desktop.

Pro Contro Pro Ottimo rapporto qualità-prezzo

Penna inclusa nella confezione

Modalità DeX Contro Posizione scomoda per la ricarica della penna

Prestazioni della fotocamera sotto la media

Come scegliere un tablet Android

Quando si acquista un tablet Android sono diversi i fattori da considerare prima di procedere con il pagamento. In primo luogo, bisogna tenere in considerazione le proprie esigenze, e quindi le motivazioni principali dell’acquisto. Dopo ciò, si potranno analizzare nello specifico alcuni dettagli tecnici che riguardano l’esperienza possibilmente offerta dal prodotto.

Il primo dettaglio è sicuramente il display. In alto abbiamo riportato tablet 12 pollici Android, altri da 10 pollici e altri ancora persino più ampi di 14 pollici. Tuttavia, lo schermo non va soltanto considerato sulla base delle dimensioni, ma anche e soprattutto della risoluzione. Le risoluzioni più diffuse sono la HD e la FHD, ma ci sono tablet che possono arrivare anche a 2048×1536 o 2224×1668 pixel.

Per quanto riguarda invece la tecnologia, alcuni display sono LCD IPS, altri AMOLED o Super AMOLED. Quest’ultimo fattore incide sicuramente tantissimo sul prezzo finale.

Riguardo le prestazioni, invece, gli elementi da considerare sono il processore (ovvero la CPU) e la memoria RAM. Per quanto riguarda proprio la RAM, consigliamo di scegliere un tablet Android con almeno 6 GB, così da essere certi di poter contare su buone prestazioni in multitasking.

Anche la batteria rientra nel discorso delle performance, ma in linea generale quasi tutti i tablet oggi possono offrire almeno una giornata di utilizzo. Altri aspetti da non sottovalutare sono la memoria interna con eventuale possibilità di espansione, la connettività e il supporto alle reti 4G o 5G, oltre che al WiFi e al Bluetooth.

Tra le altre cose da considerare, c’è sicuramente il supporto ad accessori utili come tastiere e penne smart, le porte in ingresso (consigliate quelle USB di tipo C), la qualità della fotocamera (soprattutto quella frontale per le videochiamate), il peso, le dimensioni e anche la qualità audio, soprattutto per chi vuole approfittare di un’ottima esperienza multimediale e di gaming.

Conclusioni

A questo punto, non ci resta che chiudere la nostra guida sui migliori tablet Android del 2022. Siamo sicuri che la maggior parte di voi riuscirà a trovare il modello più adatto alle proprie esigenze, poiché ogni prodotto elencato in alto può contare su caratteristiche interessanti e talvolta uniche.

Ovviamente bisognerà sempre tenere in considerazioni l’effettiva scheda tecnica riportata, poiché ciascun tablet è consigliato per specifiche categorie di utilizzo. Adesso la scelta spetta soltanto a voi.

Domande frequenti sui migliori tablet Android

Prima di chiudere il nostro approfondimento, proviamo a rispondere ad alcune delle domande più frequenti sui migliori tablet Android. In questo modo, tutti potranno trovare risposte chiare riguardo ai dubbi più comuni.

Quale tablet acquistare nel 2022?

Tra i tablet Android migliori nel 2022 troviamo:

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S7 FE

realme Pad

Lenovo Tab P12 Pro

Lenovo Tab M10 HD

Amazon Fire HD 10

LNMBBS X109

Samsung Galaxy Tab A7

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S8

Quale tablet Android comprare?

I tablet Android più consigliati per l’acquisto sono:

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Lenovo Tab P12 Pro

Lenovo Tab M10 HD

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S8

Qual è il miglior tablet rapporto qualità prezzo?

Non esiste un unico miglior tablet per rapporto qualità prezzo, ma diversi ottimi dispositivi tra cui scegliere sulla base delle proprie esigenze. Alcuni di questi sono:

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Lenovo Tab M10 HD

Amazon Fire HD 10

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.