Il gimbal è un dispositivo che può amplificare notevolmente le capacità dei nostri smartphone di fissare i momenti delle nostre giornate, delle ricorrenze particolari, dei nostri viaggi. Con una spesa tutto sommato contenuta questi dispositivi possono diventare i nostri migliori alleati per creare video di qualità con immagini HD fluide ed equilibrate. Vediamo insieme alcuni tra i migliori gimbal per smartphone.

Zhiyun Smooth Q 3 assi

Zhiyun Smooth Q 3 assi: questo gimbal 3 assi trasforma il tuo smartphone in una videocamera professionale intelligente. Grazie al peso ridotto questo dispositivo fornisce una ottima mobilità e consente di catturare immagini nitide in ogni situazione. Zhiyun Smooth Q gimbal, grazie al morsetto a due vie si adatta a tutti gli smartphone fino a 6 pollici e ha una batteria in grado di un’autonomia fino a 12 ore. La base consente di inserire varie tipologie di supporto, come ad esempio treppiedi e prolunghe.

FeiyuTech Vimble 2S

FeiyuTech Vimble 2S:si tratta di un gimbal 3 assi con impugnatura estensibile davvero preziosa in molte occasioni. FeiyuTech Vimble 2S fornisce molte funzioni per la fotografia, come la panoramica 360 gradi, tre modalità di Time-Lapse, e la funzione di modifica rapida. L’ottima funzione di stabilizzazione dell’immagine video consente invece immagini fluide e chiare in ogni occasione.

Benro 3XS Lite

Benro 3XS Lite:è un gimbal 3 assi molto comodo grazie al braccio pieghevole che consente di riporre lo stabilizzatore comodamente in una tasca. Dispone di una batteria a lunga durata (fino a 24 ore) con una sola ricarica e di una App per smartphone che consente di attivare e tenere sotto controllo numerose funzioni. Il Benro gimbal passa dalla modalità verticale a quella orizzontale con un semplice movimento dell’asse, senza necessità di variare la posizione dello smartphone.

Honem

Honem: pesa solo 259g, che è più leggero di altro prodotto sul mercato. E adotta un design pieghevole, dopo è come un telefono da 6,5”, facile da trasportare. Inoltre, è compatibile con smartphone con una larghezza di 55-90mm e un peso inferiore a 280g.

Puoi girare video professionali con un solo pulsante, come rotazione a 360°, time-lapse. I brevi video possono anche essere modificati e condivisi automaticamente con un clic, condividendo la tua felicità con gli amici sempre e ovunque.