Specchio trucco con luci: i migliori modelli da acquistare

Truccarsi è un’azione quotidiana che può impegnare anche diverso tempo se portata a termine con uno specchio non adatto, ma fortunatamente fioccano numerosi i modelli di specchio per il trucco con luci incorporate per rendere il tutto meno problematico e tediante. Sono ormai diverse le compagnie specializzate nella realizzazione di questa tipologia di specchi per il trucco, di cui in questo articolo ti proponiamo cinque modelli che non puoi assolutamente farti scappare.

La praticità di uno specchio per il trucco con le luci incorporate è data dalla possibilità di truccarti avendo la pelle sempre ben illuminata in modo omogeneo, un requisito fondamentale per darti la possibilità di apparire al meglio in pubblico ma soprattutto per sentirti a tuo agio con te stessa. Per praticità di lettura, inoltre, abbiamo predisposto i vari modelli di specchi per il trucco in ordine di prezzo crescente, quindi dal più economico al più costoso.

Kasimir

Se il tuo obiettivo è quello di acquistare uno specchio per il trucco al prezzo più economico possibile, il modello realizzato da Kasimir è quello che può soddisfare le tue personali esigenze. Lo specchio è abbracciato da una striscia LED che lambisce l’intero perimetro del telaio ed è anche molto comodo da portare sempre con te. Si accende e si spegne tramite una semplice pressione del pannello touch e puoi anche bilanciare con precisione la quantità di luminosità del LED secondo le tue necessità.

Puoi acquistare lo specchio a marchio Kasimir tramite questo link di Amazon a 15 euro.

Nestling

Salendo leggermente di prezzo ma restando ancora in una fascia super abbordabile, il modello realizzato da Nestling monta ben 21 punti luce a LED per una illuminazione omogenea e sempre perfetta. Ma c’è di più: lo specchio per il trucco si apre a libro dandoti la possibilità di usufruire anche di due pannelli laterali ad ingrandimento 2X, 3X e 10X per avere sempre tutto sotto controllo.

Puoi acquistare lo specchio a marchio Nestling tramite questo link di Amazon a 20 euro.

Infitrans

Lo specchio per il trucco a marchio Infitrans, anche in questo caso con sistema di apertura a libro, è progettato con un rivestimento in materiale ABS super resistente. Puoi inclinare liberamente lo specchio di ben 180° secondo le tue necessità e il corpo luce illumina perfettamente il tuo viso senza proiettare ombre. È alimentato a batterie ma volendo puoi anche sfruttare la porta USB per metterlo in funzione.

Puoi acquistare lo specchio a marchio Infitrans tramite questo link di Amazon a 23 euro.

Auxmir

Lo specchio da trucco Auxmir punta tutto su un corpo luce invidiabile: stiamo parlando di una struttura che incorpora ben 60 LED e presenta anche due porzioni laterali con potere d’ingrandimento 5X e 7X. Inclinabile liberamente di 90° e munito di alimentazione a batterie o tramite cavo USB, lo specchio per il trucco ha un design trifold che ti offre una panoramica completa e veritiera del tuo viso affinché tu possa apparire al meglio e sentirti soddisfatta.

Puoi acquistare lo specchio a marchio Auxmir tramite questo link di Amazon a 34 euro.

Auxmir

Chiudiamo la selezione degli specchi da trucco con luci proponendoti uno tra i più popolari modelli realizzati da Auxmir. Lo specchio circolare a doppia faccia con effetto di ingrandimento 1X-10X, permette una rotazione completa di 360° e ha un sistema di illuminazione circolare appositamente realizzato per non produrre artefatti visivi o proiettare ombre sul volto. Ideale per il trucco o semplicemente la cura del proprio viso, lo specchio monta 52 LED regolabili a proprio piacimento secondo 10 livelli prestabiliti di luminosità.

Puoi acquistare lo specchio a marchio Auxmir tramite questo link di Amazon a 46 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.