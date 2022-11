Sling bag: le migliori borse

In inglese si chiamano sling bag, in italiano sono le borse a tracolla che possono essere portate sia a spalla che trasversalmente sul petto o sulla schiena. Adatte per gli oggetti di tutti i giorni – everyday carry o EDC per usare un altro termine anglosassone – hanno tipicamente degli scomparti adatti allo smartphone o ai documenti, ed ulteriori spazi per tutto quello di cui possiamo aver bisogno durante una giornata fuori casa o in vacanza: dalla macchinetta fotografica o action cam, al Kindle o tablet, fino a power bank, cavi e altri gadget – tecnologici e non. Abbiamo selezionato le migliori sling bag disponibili sul mercato, ideali anche per un regalo visto l’avvicinarsi della stagione natalizia.

Peak Design Everyday Sling

Quando si parla di Peak Design sappiamo già che la qualità è davvero elevata, e che l’azienda rappresenta il punto di riferimento per quanto riguarda zaini e borse per fotografi e fotoamatori, in cui la cura dei particolari è davvero ai massimi livelli. Non sono da meno le Everyday Sling, disponibili in tre formati da 3 litri, 10 litri così da soddisfare qualsiasi esigenza di spazio e contenere anche una reflex con i suoi obiettivi. I divisori interni, anch’essi di ottima fattura, permettono di personalizzare gli spazi oltre a proteggere gli accessori più fragili, mentre i materiali esterni sono tutti impermeabili per resistere anche a temporali improvvisi. Anche la cinghia è regolabile e imbottita nella parte destinata alla spalla.

Tomtoc Explorer Sling Bag

Materiali di ottima qualità ed impermeabili anche per le sling bag della serie Explorer di Tomtoc, azienda specializzata in custodie per laptop e tablet e quindi anche per il trasporto sicuro di tutti i gadget elettronici. Realizzate in nylon balistico Cordura, un materiale sviluppato per le attrezzature militari, queste tracolle sono particolarmente resistenti oltre che impermeabili. All’interno del comparto principale troviamo diverse tasche per organizzare al meglio i nostri oggetti, oltre a due spazi più protetti per i piccoli oggetti di valore (smartphone, portafoglio, passaporto) che così rimangono più protetti da eventuali malintenzionati.

Bellroy Sling

L’australiana Bellroy propone una serie di sling bag di varie dimensioni e design simile. Le sling originali sono in formato standard da 7 litri o mini da 4 litri, disponibili in tessuto di vari colori (realizzato con bottiglie di plastica riciclate) o in ecopelle. Rispetto agli altri modelli esaminati hanno un unico comparto di dimensioni maggiori senza suddivisioni, ma il vantaggio è che la tracolla si può comprimere quando non è piena e risultare quindi più compatta. La cinghia a chiusura magnetica si aggancia e si sgancia facilmente, ma rimane ben salda durante il trasporto.

PGYTECH OneGo Sling

Un’altra azienda specializzata in borse ed accessori per la fotografia è PGYTECH che, sebbene in molti casi sembri emulare un po’ troppo i prodotti di Peak Design, propone un’ampia gamma di accessori per fotografia, action cam e droni. Immancabili anche le borse per il trasporto dell’attrezzatura fotografica, fra cui la piccola OneGo Sling da 3 litri che può essere usata a tracolla ma anche agganciata in vita come un marsupio. Con i divisori interni possiamo personalizzare la suddivisione degli spazi, mentre la tasca frontale è espandibile e può contenere una borraccia o una piccola bottiglia.

