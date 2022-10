Selfie stick: i migliori modelli

Oggigiorno anche gli smartphone più economici montano fotocamere frontali sempre più potenti e ad altissima risoluzione, il che li rende dei perfetti strumenti per effettuare videochiamate professionali oppure per scattare selfie mozzafiato. A tal proposito, il modo migliore per sfruttare la potenza dei nuovi sensori frontali è con i selfie stick (bastone selfie) di cui ti andremo a consigliare alcuni modelli in ordine di prezzo crescente.

Tutti dotati di un’asta allungabile secondo varie lunghezze, la maggior parte dei modelli dispongono anche di particolari funzionalità extra pensate per migliorare l’esperienza di scatto. Alcuni, ad esempio, integrano treppiedi per foto sempre stabilizzate, telecomandi Bluetooth per il controllo in remoto oppure luci di riempimento per darti modo di scattare foto ben illuminate anche in condizioni di scarsa luminosità.

Vinmooog

Apriamo la nostra personale selezione sui selfie stick con il modello più economico e apprezzato di tutti in questa fascia di prezzo. Realizzato da Vinmooog, compagnia famosa per numerosi accessori per smartphone, questo bastone per selfie è resistente, dispone di un comodo tasto per il controllo da remoto, un treppiedi per foto/video super stabilizzati e con un angolo di rotazione libera a 360°.

KzomKzoo

Salendo leggermente di prezzo ti consigliamo il bastone selfie realizzato da KzomKzoo in quanto dotato anche di un comodo treppiedi per selfie e video super stabili. Realizzato con materiali super resistenti e con un bastone allungabile fino a un massimo di 101 cm, il prodotto è accompagnato da un comodo e pratico tasto Bluetooth rimovibile per scattare foto e far partire le registrazioni video anche da remoto.

Tupwoon

Avvicinandoci alla soglia dei 20 euro e quindi verso i bastoni selfie con particolari caratteristiche, il modello realizzato da Tupwoon è quello che viene considerato come il migliore dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo. La particolarità di questo stick è la presenza di una luce di riempimento in fondo al bastone: si tratta di una soluzione perfetta per apparire sempre ben illuminati nei selfie e nei video. Con una rotazione completa di 360° e una inclinazione fino a 270°, il bastone selfie monta anche una batteria integrata da 120 mAh per alimentare la luce di riempimento senza sfruttare l’autonomia del tuo telefono.

Xiaomi selfie stick

Oltre a realizzare alcuni tra i migliori smartphone Android sul mercato, Xiaomi produce anche accessori di alto livello come ad esempio questo selfie stick per foto e video ad alta risoluzione. Realizzato con materiali robusti e solidi, l’accessorio del colosso cinese è perfetto per agganciare qualsiasi tipologia di smartphone tramite il bastone allungabile oppure puoi anche sfruttare il treppiedi integrato per una maggiore stabilità.

ATUMTEK

Come ultimo selfie stick per foto e video sempre ad altissima qualità ti consigliamo il modello realizzato da ATUMTEK, uno dei brand più apprezzati dagli utenti alla ricerca di una soluzione un po’ più costosa. Realizzato in una particolare lega di alluminio di livello aeronautico super resistente e robusta, il bastone selfie dispone del supporto per smartphone con rotazione libera fino a 270° e con un’angolatura massima di 180° per trovare la migliore inquadratura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.