Prima di acquistare un router 4G Wi-Fi portatile dovresti valutarne le caratteristiche più importanti, di seguito abbiamo riportati alcuni dei punti che dovresti tenere come: velocità, autonomia, sicurezza. Ecco la guida redatta da noi per aiutarti nella scelta tra i migliori modelli per prezzo e performance.

TP-Link M7200

TP-Link M7200:Questo router 4G è dotato di un design compatto e userfriendly, studiato appositamente per accompagnarti in viaggio in tutta comodità. Consente di condividere la connessione 3G/4G fino a 10 dispositivi contemporaneamente, come tablet, computer desktop, laptop e smartphone. Con la sua batteria da 2000mAh, permette di navigare sulla rete 4G fino a 8 ore in completa mobilità.

Huawei Mobile Wi-Fi 3s

Huawei Mobile Wi-Fi 3s :un router 4G CAT4 con velocità di download fino a 150 Mbps e di upload fino a 50 Mbps. L’autonomia della batteria da 1.500 mAh è di 6 ore. Il prodotto offre un’ottimale copertura fino a un massimo di 16 dispositivi Wi-Fi tra cui computer portatili, smartphone e tablet. Il dispositivo è abilitato all’utilizzo con tutte le reti, basta semplicemente inserire la SIM dati. La funzione Huawei Mobile Hotspot, fornita con il dispositivo, garantisce la sicurezza nell’utilizzo offrendo una rete Wifi isolata alla quale soltanto gli effettivi proprietari potranno accedere, offrendo sicurezza online a tutti i dispositivi collegati. Premendo un semplice pulsante sarà possibile scollegare i dispositivi.

TP-Link M7350

TP-Link M7350: un router 4G LTE in CAT.4 con velocità di download fino a 150Mbps ed upload fino a 50Mbps. Trasmette in Wi-Fi con una frequenza di 2.4GHz, la batteria da 2000mAh è in grado di funzionare per 8 ore a pieno regime, il dispositivo può essere ricaricato tramite un cavo micro USB collegato a un computer portatile o a un caricatore. Si può utilizzare una SIM card 4G di qualsiasi operatore e condividere istantaneamente la connessione 4G/3G fino a 10 dispositivi Wi-Fi come tablet, smartphone, laptop, console di gioco ecc. È possibile condividere facilmente foto, musica, video e molto altro mediante la vostra rete Wi-Fi archiviate nella scheda microSD con una capacità massima fino a 32G. Il display consente di monitorare i dati e evita di superare il traffico dati previsto da un eventuale limite. Il display mostra inoltre numerose informazioni come la durata della batteria, la potenza del segnale, lo stato del Wi-Fi, gli utenti connessi.

HUAWEI E5577Cs-321

HUAWEI E5577Cs-321supporta un massimo di 10 dispositivi abilitati Wi-Fi contemporaneamente. È sbloccato su tutte le reti per consentirti di utilizzare la carta SIM di tua scelta. Supporta una scheda microSD per consentirti di memorizzare i dati e condividerli in rete, la batteria sostituibile da 1500 mAh fornisce una autonomia di funzionamento massimo di 6 ore. Questo modello supporta una velocità fino a 150 Mbps, ma è disponibile una versione a 300 Mbps.