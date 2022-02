San Valentino è praticamente alle porte, e gli innamorati sono pronti a festeggiare a dovere. Tra cene a lume di candela, dolci da cucinare in due e passeggiate romantiche, c'è ovviamente spazio anche per i regali. Magari dall'animo tech, così da stupire la vostra dolce metà con il videogame del momento o con l'accessorio nerd che tanto voleva acquistare. Ma anche con tanti oggetti smart per la vita quotidiana.

A dimostrazione che videogiochi e tecnologia sono universi assolutamente inclusivi, dai confini coloratissimi e adatti praticamente a tutti. Con le tante offerte di Amazon per festeggiare gli innamorati, poi, sarà ancora più facile trovare il regalo tech per lei giusto, e ad un prezzo vantaggioso!

>Animal Crossing: New Horizons

Cosa c'è di meglio per San Valentino che un nuovo videogame per arricchire la propria collezione su Nintendo Switch? La console ibrida del colosso di Kyoto offre tantissime esperienze imperdibili, e che sapranno conquistare anche la videogiocatrice più esigente. Tra queste, è impossibile non citare Animal Crossing: New Horizons, il life simulator già campione di incassi che ci trascina su un'isola completamente deserta personalizzabile. Si tratta insomma del titolo ideale per conoscere nuovi amici e ed esplorare un mondo in continua evoluzione al ritmo delle stagioni.

Just Dance 2022

Di tutt'altro registro è invece Just Dance 2022, nuova incarnazione del franchise Ubisoft che fa ballare grandi e piccini. In questa edizione del dance game sono tornate alcune delle modalità classiche più amate dai fan, assieme a brani classici e hit e un catalogo in continua espansione.

Leggende Pokémon: Arceus

Per le aspiranti Allenatrici Pokémon, il dono perfetto è invece il recentissimo Leggende Pokémon: Arceus, avventura in tre dimensioni ambientata nell'antica regione di Hisui, in cui siamo chiamati a realizzare il primo PokéDex della storia.

Oversteel ULTIMET

La vostra amata è una pro gamer o addirittura una streamer? Allora per San Valentino potete assecondare la sua passione per il mondo in pixel e poligoni con una sedia da gaming professionale come questa. Viola e nera, ma disponibile anche in altri tre colori per adattarsi ad ogni postazione, è realizzata in nylon e pelle sintetica, schiuma ad alta densità e cuscini lombari e per il collo. Il tutto per un design particolarmente ergonomico e un sistema di bilanciamento alla base della seduta.

AmazFit GTS 2e con Alexa integrato

Per una fidanzata smart, possiamo pensare ad uno smartwatch dalle tonalità delicate, come può essere AmazFit GTS 2e con Alexa integrato. Vanta un design sottile e leggero senza bordi, e una batteria dalla lunga durata. E magari da associare, nelle sessioni di allenamento, alla borraccia ad alta tecnologia.