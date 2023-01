Recensione planetaria Kenwood Prospero Plus

L’impastatrice Kenwood Prospero Plus è una planetaria versatile e potente, che offre una vasta gamma di funzioni per la preparazione di ogni tipo di impasto e preparazione. Con un motore da 1.000 watt, è in grado di gestire anche impasti medio pesanti con facilità. In un design compatto, massimizza il tuo controllo con le 6 velocità più la funzione a impulsi per quando si ha bisogno di un aumento di potenza.

La ciotola in acciaio inossidabile da 4,3 litri è grande abbastanza per preparare grandi quantità di impasto o per mescolare ingredienti per diverse ricette, ad esempio è possibile mescolare fino a 1,6 kg di miscela per torte, impastare fino a 900 g di pasta e un massimo di 8 albumi. Con componenti testati di alta qualità e 3 strumenti di miscelazione tra cui la frusta a K, la frusta e il gancio per impastare, mescolerà, impasterà, sbattendo e lavorando perfettamente.

Design, dimensioni e peso

La Kenwood Prospero Plus presenta un design elegante e compatto, che la rende facile da riporre in cucina. Le sue dimensioni sono di 36,5 x 29,5 x 23 cm e il peso è di 5,2 kg. Il design in acciaio inossidabile la rende facile da pulire.

La Dotazione di Kenwood Prospero Plus

La planetaria è dotata di una varietà di accessori, tra cui un gancio per impastare, una frusta a filo e una frusta a foglia, che la rendono adatta a una vasta gamma di preparazioni. Il kit comprende anche l’accessorio frullatore, robot cucina con tre lame e lo spremiagrumi.

Inoltre, è dotata di un controllo di velocità variabile e di una funzione di spegnimento automatico per garantire la massima sicurezza durante l’uso.

Potenza e qualità

Il motore da 1000 watt della Kenwood Prospero Plus è potente e in grado di gestire anche impasti pesanti con facilità. La qualità dei materiali utilizzati per la costruzione del prodotto è elevata, garantendo una lunga durata nel tempo. L’esclusiva funzione di miscelazione planetaria copre tutti i lati, il centro e il fondo della ciotola.

Qualità del lavoro svolto

La Kenwood Prospero Plus è in grado di svolgere un lavoro di qualità, sia per la preparazione di impasti che per la miscelazione di ingredienti. Grazie ai suoi accessori, è possibile preparare una vasta gamma di cibi con facilità.

Manutenzione

La manutenzione ordinaria della Kenwood Prospero Plus consiste nella pulizia della ciotola e degli accessori dopo ogni utilizzo. La manutenzione straordinaria è limitata e consiste principalmente nella sostituzione dei componenti in caso di usura.

Quanto costa Kenwood Prospero Plus?

Il prezzo della Kenwood Prospero Plus varia a seconda del venditore e delle offerte in corso. Tuttavia, si può trovare a un prezzo medio di circa €390 su Amazon.

Specifiche tecniche Kenwood Prospero Plus

Potenza 1000 watt Dimensioni 28 x 25 x 24 cm Peso 4,5 kg Dimensioni della ciotola 4,3 L Velocità 6 velocità Materiale della ciotola Acciaio inox spazzolato

ACCESSORI in dotazione

Spatola per impastare a uncino

Frusta a filo

Frusta K

Spremiagrumi

Frullatore

Robot da cucina

3 dischi per affettare

Paraschizzi Capacità di impasto della ciotola Torta (kg): 1.6kg

Pasta (kg): 960g

Farina per dolci (kg): 500g

Albumi d’uovo: 8

Considerazioni finali

La Kenwood Prospero Plus è una planetaria versatile e sufficientemente potente, ideale per chi cerca una soluzione per la preparazione di cibi deliziosi in modo semplice e veloce. La sua qualità costruttiva e le numerose funzioni la rendono un’ottima scelta per chi vuole preparare cibi deliziosi in modo semplice e veloce. Il motore potente e la ciotola grande permettono di gestire anche impasti pesanti con facilità, mentre gli accessori in dotazione rendono la planetaria adatta a una vasta gamma di preparazioni.

In generale, la Kenwood Prospero Plus è un’ottima scelta per chi cerca una planetaria versatile e potente per la propria cucina. Tuttavia, il prezzo leggermente elevato rispetto ad altre opzioni sul mercato e l’impossibilità di utilizzare la ciotola per la cottura a fuoco diretto sono i suoi punti deboli.

Pro Contro Ciotola in acciaio inossidabile da 4,3 litri La potenza del motore da 1000 watt a volte non è sufficiente Accessori in dotazione per una vasta gamma di preparazioni Prezzo leggermente elevato rispetto ad altre opzioni sul mercato Costruzione in acciaio inossidabile facile da pulire Non è possibile utilizzare la ciotola per la cottura a fuoco diretto Design elegante e compatto

Domande frequenti Kenwood Prospero Plus Che potenza deve avere una buona planetaria? Una buona potenza per una planetaria per un uso moderato oscilla tra i 500W e i 1200W, con un utilizzo più intensivo e grandi quantità si consigli un motore con una potenza superiore. A cosa servono le 3 fruste della planetaria? La planetaria è dotata di tre accessori fondamentali: La frusta per montare;

La paletta K per mescolare composti di media densità;

Il gancio per impastare composti pesanti. Quanta farina in una planetaria da 4,3 litri? Una ciotola da 4,3 litri può impastare fino a 500 grammi di farina, se si va oltre si rischia di appesantire il motore e di surriscaldare l’apparecchio. Quanto tempo va impastata la farina per il pane nella planetaria? Solitamente fino a che l’impasto non si stacchi dalla ciotola, ma che sia ancora umido e irregolare. Cosa si può fare con la Planetaria Kenwood? Grazie ai diversi accessori in dotazione, con planetarie e robot da cucina è possibile frullare, montare, mescolare e impastare qualsiasi ingrediente.

