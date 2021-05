La presa wifi ci consente di programmare e configurare il funzionamento di luci ed elettrodomestici sulla base delle nostre esigenze, ma non solo: il suo utilizzo si rivela importante anche per la gestione dei consumi, consentendoci di risparmiare e contribuire a rendere più green il nostro stile di vita. Vediamo insieme perché e come scegliere le migliori prese wifi.

Scopri in questa guida la presa wifi più adatta alle tue esigenze, scegli in base a caratteristiche e funzioni e acquistala al miglior prezzo.

Presa WiFi Teckin

La presa WiFi Teckin ha la totale compatibilità con Alexa, Google Assistant e IFTTT. In questo modo sarà facile e immediato quando vi trovate a casa gestire i vostri elettrodomestici con controllo vocale. Grazie all’applicazione Smart Life è possibile gestire una serie davvero ampia di funzioni e controllare da qualsiasi luogo tramite lo smartphone tutte le prese intelligenti presenti a casa. È possibile inoltre creare dei programmi specifici e impostare accensione e spegnimento di gruppi di elettrodomestici in orari stabiliti: in questo modo sarà possibile arrivare a casa e trovare l’ambiente riscaldato alla temperatura desiderata, la vostra musica preferita e il forno già in cottura.

Maxcio W-DE004

Maxcio W-DE004 è una presa wifi da esterno con due ingressi capaci di sopportare ognuno un carico massimo di 10 A / 2000 W. Una spia luminosa posta nella parte anteriore della scocca segnala quando la presa intelligente è in funzione. La sicurezza è data dallo standard IP44 che garantisce impermeabilità alla polvere e all’acqua a 360° e quindi una lunga durata in ambiente esterno. La presa wifi da esterno Maxcio è inoltre realizzata in materiale ignifugo e dispone di coperchi singoli per gli ingressi che proteggono da acqua e umidità.

È compatibile sia con Alexa che con Google Assistant e potrete quindi accendere o spegnere le luci della piscina o la fontana del vostro patio con un semplice comando vocale.

Xiaomi GMR4015GL

Xiaomi GMR4015GL: può essere sicuramente inserite tra le migliori prese wifi grazie a una serie di funzioni davvero ampia.

Non necessita di hub esterni e si attiva in pochi passaggi, il primo dei quali consiste nello scaricare la app Mi Home.

Funziona con gli assistenti vocali di Google e con Alexa di Amazon e consente quindi di attivare e disattivare gli elettrodomestici connessi e le luci tramite comando vocale quando siamo in casa. In questo modo diventa più semplice gestire e ridurre i consumi elettrici e ottimizzare gli impegni casalinghi. Questa presa wifi funziona con altri prodotti Xiaomi e consente ad esempio l’accensione automatica del riscaldamento se connessa al termometro Xiaomi. In questo modo la casa gestisce automaticamente le funzioni in base ai parametri assegnati.

Koogeek

Koogeek, è una presa smart che grazie alle app Koogeek Life o Smart Life si connette alla rete a 2,4 GHz e consente di accedere alle funzioni che abbiamo già più volte illustrato nei prodotti precedenti. Facile e immediata è la configurazione con Alexa e Google Assistant, che consentono la gestione tramite voice control dei vostri elettrodomestici con potenza fino a 16 Ampere e 3300 watt.

La funzione di monitoraggio dell’energia consente di tenere d’occhio i dispositivi che consumano maggiormente e utilizzarli nelle fasce orarie più convenienti. Una funzione Countdown spegnerà le luci 30 minuti dopo che siete andati a letto: questa funzione è molto comoda per quei bambini che hanno bisogno di una lampada accesa durante l’addormentamento. La presa wifi Koogeek è dotata anche del dispositivo di carico eccessivo: in condizioni di sovraccarico infatti la presa si spegne automaticamente.

Grazie alla presa wifi Koogeek è inoltre possibile creare una scena e accendere o spegnere più dispositivi in un solo clic e attivare ad esempio la mattina in contemporanea la sveglia, macchina da caffè e le luci per un inizio di giornata decisamente confortevole.

D-Link DSP – W115

D-Link DSP – W115: si tratta di una presa Schuko per un carico massimo di 3680 W/16A. La connettività wifi è stabilita grazie al protocollo wifi 802.11 n mentre le dimensioni sono tutto sommato abbastanza contenute (95x74x38 mm).La configurazione della D-Link DSP W115 è molto semplice ed è gestita tramite l’app dedicata Mydlink, sviluppata sia per IOS che per Android. Questa presa intelligente è comandabile tramite Alexa e Google Assistant. Tramite l’app è anche possibile programmare delle routine, o dei profili di funzioni, che entrano in azione con un solo comando: possiamo ad esempio stabilire al nostro risveglio l’accensione della macchina del caffè, del riscaldamento del bagno e dell’accensione del notiziari radio, tutto con un solo comando preimpostato. Altro aspetto degno di nota è il sistema IFTTT, di cui già abbiamo parlato, che consiste nella programmazione di funzioni concatenate tra dispositivi che agiscono in presenza di determinate circostanze. In questo modo l’aspetto legato alla domotica della vostra abitazione aumenta notevolmente.