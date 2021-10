La soluzione migliore per avere sempre a portata di mano lo smartphone quando andiamo a correre o a fare una passeggiata, può quindi essere un portacellulare da braccio. Anche se dovremmo goderci la natura e l'aria aperta, ormai il telefono è un'estensione di noi stessi ed è impossibile lasciarlo a casa. Oltre che per ricevere telefonate, mentre corriamo è utile per monitorare tramite il gps la distanza che stiamo percorrendo, calcolare un tragitto, controllare che ora è, ascoltare musica.

Vediamo alcuni modelli che abbiamo selezionato noi della redazione di Telefonino.

Portacellulare Eotw

Protezione contro il sudore

Il primo modello di questa guida è il portacellulare da braccio proposto da Eotw, una fascia porta cellulare da braccio in neoprene e con copertura impermeabile per lo smartphone. Intorno allo smartphone c’è anche una striscia riflettente, per una maggiore sicurezza quando si corre in strada di notte. Ideale se andate a correre di sera quindi, per una corsa sicura in condizioni di scarsa illuminazione. Accanto troviamo anche una piccola taschina dove conservare le chiavi di casa o della macchina oltre alla possibilità di fissare i cavi delle cuffiette.

Trovate questo portacellulare come Amazon's Choice, a 12,99 euro ; compatibile con tutti i modelli più venduti.

Portacellulare Haissky

Ottimo per runner professionisti

Di colore nero, la fascia di Haissky ha la striscia riflettente per una maggior sicurezza nella corsa serale. La taschina laterale ha dimensioni grandi, arrivando a contenere anche una custodia per auricolari TWS o altri oggetti. La tasca nascosta integrata può aiutarti a contenere carte di credito, chiavi, denaro e altro ancora. Questo portacellulare è compatibile con tutti gli smartphone, e la fascia, leggera e resistente all'acqua, può essere regolata a proprio piacimento sul braccio, partendo da circonferenze di 15 cm fino ai 40.

Lo schermo sensibile ultra chiaro consente di visualizzare e utilizzare il telefono senza sforzo, senza dover togliere lo smartphone dalla fascia se dobbiamo rispondere al telefono. Un prodotto completo, ad un ottimo prezzo, solo 12,99 euro , visto che è un Amazon's Choice.

Rantizon

Cinghia da braccio regolabile

Diversa la soluzione di Rantizon, che propone un portacellulare che è più una custodia dalle dimensioni più ampie in grado di contenere lo smartphone ma anche altri oggetti come chiavi, soldi e cuffiette in due tasche separate. La fascia è resistente al sudore e agli schizzi d’acqua, all'acqua in generale, ma per l’uso dello smartphone abbiamo bisogno di estrarlo non essendoci una finestra trasparente e touch. Il portacellulare è dotato di cinturino elastico regolabile, si regola in base alle dimensioni del braccio.

Il migliore per gli sportivi: per ciclismo, jogging, passeggiate, escursioni, viaggi, esercizio fisico, allenamento fitness, maratone. Questo modello è il più economico della guida, ideale se non volete spendere molto: solo

Gritin

Doppio pacchetto di archiviazione

Anche il modello di Gritin è una Amazon's Choice, compatibile per contenere tutti i tipi di cellulari.

Il materiale resiste agli spruzzi d’acqua e la striscia riflettente cerchiata garantisce visibilità e sicurezza per la corsa notturna. Potete usare il telefono senza rimuoverlo grazie alla custodia touch screen. Carina la slot per inserire la chiave del portone di casa senza portarvi tutto dietro.

Ottimo da acquistare se siete preoccupati che il vostro telefono si rovini quando esposto all'acqua o ai graffi mentre fate sport. Disponibile in bianco e nero allo stesso prezzo, 8,99 euro