Scegliete il vostro portacellulare da bici, in modo da soddisfare al meglio le tue esigenze di protezione, al miglior prezzo, in base alla nostra guida. Il telefono è un accessorio che portiamo sempre con noi, nella vita di tutti i giorni. In bici non si fa eccezione, fondamentale per seguire un tragitto, fare foto e telefonare. Ecco quindi una selezione di pochette e supporti da manubrio per proteggere il telefono durante le uscite in bici.

Portacellulare Tiakia

Realizzato in lega di alluminio aeronautico

Il portacellulare da bici della Tiakia ha una struttura più rigida e resistente a velocità superiori, anche il porta cellulare di Tiakia si fissa ben fermo sul manubrio di moto e bici ma protegge maggiormente lo smartphone con la base piena. La struttura ruota di 360° per consentire la visione del telefono sia in orizzontale che in verticale, e possiamo aggiungere la rete in silicone per una maggior stabilità.

Equipaggiamento professionale indispensabile, adatto a tutte le strade della città, venduto a soli 19,98 euro

Portacellulare Lamicall

Quattro cuscinetti in silicone

Il portacellulare da bici della Lamicall, è un supporto per cellulare di installazione facile e rotazione a 360°. La compatibilità è universale con tutti i cellulari, così da non avere problemi se avete più modelli o volete prestarlo ad un amico. In dotazione ci sono quattro cuscinetti in silicone e si possono aggiungere o togliere in base al diametro del manubrio, questo supporto per bicicletta è adatto per manubri di 15-30 mm di diametro.

Ideale se percorrete strade dissestate, per la stabilità che garantisce. Viene venduto a soli 15,99 euro

Faireach

Prodotto 2 in 1: è anche borsa

Questo che proponiamo qui è un prodotto combinato, oltre che portacellulare, è una borsa e custodia per telefono, dotata di touch screen in TPU trasparente da 0,3 mm che fornisce oltre il 90% di sensibilità, garantisce la massima facilità d'uso durante il ciclismo. L'intero guscio è realizzato in fibra di carbonio resistente all'acqua e materiale EVA di alta qualità, per goderti la guida senza preoccuparti del temporale improvviso.

Potete acquistare questo portacellulare della Faireach su Amazon a 16,99 euro

Bone Collection Pro 4

Progettato per cicloturismo

Compatibile con schermi fino a 7,2″ e la maggior parte degli attacchi manubrio, questo modello di portacellulare per bici è stato selezionato perché possiede una forte stabilità e un assorbimento degli urti incrementati. Il silicone certificato RoHS (Restriction of Hazardous Substances) è atossico ed ecologico (a differenza della plastica). Questo portacellulare si monta e si smonta in soli 10 secondi. Compatibile Face ID e Touch ID.

Con solo 65 grammi di peso, senza viti in plastica o metallo, il supporto è perfetto per ciclisti professionisti, venduto a soli 19,95 euro

Portacellulare Lemego

Touchscreen TPU ad alta sensibilità

Questo modello di portacellulare da bici della Lemego si adatta a telefoni di dimensioni inferiori a 6,5 pollici. Ha una grande tasca interna in rete può contenere oggetti come power bank, portafoglio, guanti. la tasca a rete esterna può contenere piccoli oggetti come chiavi, carte, ecc. Impermeabile, ideale per passeggiate in alta montagna.

Il portacellulare della Lemego è disponibile su Amazon a 19,99 euro

Portacellulare Cocoda

Staccabile e rotazione a 360°

Questo portacellulare ha fori regolabili per manubri di diverse dimensioni. Ottimo perché compatibile con diversi modelli di telefono e si stacca facilmente per permettervi di telefonare e fare foto in modo veloce. Adatto anche a moto oltre che bici. Realizzato in materiale PU e finestra in TPU ad alta sensibilità, ti aiuta a usare il cellulare facilmente durante la guida, ottimo modo per vedere la tua attività mentre usi le mappe su una corsa.

Prezzo basso, solo 10,19 euro , per un prodotto realizzato in silicone elastico di alta qualità, questo supporto può assorbire tutti gli urti e le vibrazioni.