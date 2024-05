Migliori plotter da taglio e stampa (hobbistica e professionali)

I supporti con formati più grandi richiedono delle periferiche specializzate nella riproduzione e lavorazione grafica: i plotter da stampa e taglio sono gli strumenti utilizzati per questo tipo di progetti in differenti ambiti professionali o ricreativi. Non a caso, le numerose applicazioni disponibili soddisfano diverse esigenze e garantiscono un’eccellente resa cromatica con vari materiali.

La principale caratteristica di questi dispositivi è l’elevato grado di personalizzazione con cui si possono creare poster, segnaletiche, pannelli retroilluminati, prospetti tecnici e adesivi. Alcuni macchinari integrano la tecnologia a getto di inchiostro con l’innovativa funzione di tracciamento e incisione. Tale combinazione apporta numerosi vantaggi e in questa guida valuteremo alcuni dei migliori plotter da taglio e stampa per scopi ludici o professionali, valutando le caratteristiche tecniche e i principali vantaggi e svantaggi di ciascun modello presentato.

I migliori plotter da stampa e taglio

Questi strumenti sono in grado di disegnare e incidere numerosi materiali con un’elevata precisione e una notevole accuratezza. Con i plotter da taglio e stampa, in pratica, si possono raffigurare e intagliare diverse forme, scritte o disegni. I parametri e le indicazioni vengono fornite tramite un apposito programma vettoriale installato sul pc a cui vengono collegati i macchinari. Le funzionalità variano in base alle destinazioni d’uso e agli aspetti tecnici ricercati per determinati progetti grafici. Ecco un breve elenco dei migliori plotter da taglio per hobby o uso professionale.

SK-720T ad alta precisione

📐 Dimensioni e peso: 95 x 52 x 106 cm; 13,5 Kg 📏 Larghezza e lunghezza di taglio max: 630 mm – 720 mm ✂️ Quali materiale può tagliare: Vinile adesivo ⏳ Velocità di taglio: 10 – 800 mm/s ⚙️ Modalità operativa: Laser e motori passo-passo 🖨️ Supporto di stampa: Vinile adesivo 📃 Alimentazione carta massima: 720 mm 📱 Schermo touch screen: ❌ 🛒 Prezzo: € 246,43

Il design duttile e semplice da utilizzare agevola la produzione di un vasto assortimento di immagini, scritte e segnaletiche in vinile. I supporti vengono alimentati tramite l’apposito sistema di scorrimento composto dai rulli pressori, dalla linea di scala e dalle ruote di pressatura. Con il software SignMaster si possono anche regolare le sagomature dei bordi per un’incisione più omogenea e accurata.

Questo plotter da taglio professionale presenta una struttura in alluminio addensato e un pannello LCD per la regolazione della velocità e della pressione. La potenza dei motori passo-passo, inoltre, viene valorizzata dalle interfacce USB e COM che garantiscono un volume maggiore di connessioni disponibili. Il macchinario si configura con estrema facilità e col supporto dell’impianto di ancoraggio si possono eliminare anche i fastidiosi inceppamenti.

Pro Ampia gamma di accessori compresi nella dotazione di base

Pannello digitale funzionale e luminoso

Eccellente allineamento di taglio Contro Non è compatibile con i dispositivi e i desktop Mac

Protezione dalla polvere e dai residui scadente

Indicazioni disponibili solo in inglese

Plotter VEVOR ideale per hobbistica

📐 Dimensioni e peso: 58,42 x 24,13 x 15,24 cm 📏 Larghezza e lunghezza di taglio max: 285 mm – 375 mm ✂️ Quali materiale può tagliare: Vinile adesivo, cartoncini e supporti per il trasferimento di calore ⏳ Velocità di taglio: 10 – 800 mm/s ⚙️ Modalità operativa: Motori passo-passo 🖨️ Supporto di stampa: Fogli adesivi 📃 Alimentazione carta massima: 375 mm 📱 Schermo touch screen: ❌ 🛒 Prezzo: € 238,99

L’ampio display LCD retroilluminato garantisce un controllo superiore delle impostazioni, indispensabili per una sagomatura impeccabile e accurata. Le prestazioni vengono potenziate con l’eccellente equipaggiamento tecnico che comprende una scheda madre ARM, una memoria cache ad alta velocità e i motori passo-passo. Ideale come plotter da taglio per hobbistica consente la realizzazione di forme, caratteri e disegni personalizzabili.

L’alimentazione della carta non subisce nessuna deviazione sulla lunga distanza grazie all’efficace contributo delle ruote ad alta precisione e dei rulli pressori a doppia molla. La periferica può essere collegata a qualsiasi PC tramite l’interfaccia standard USB 2.0 e la porta seriale COMPIM. L’innovativo sistema di puntamento laser, infine, elimina i supposti eccessivi e assicura una rifinitura migliore dei bordi.

Pro Switch versatile e flessibile tra porte seriali e USB

Occhio ottico supportato dal software Signcut

Pannello di controllo intuitivo e funzionale Contro Incompatibilità con i sistemi iOS

I rotoli di vinile compresi nella confezione tendono ad accartocciarsi

Servizio di assistenza da migliorare

KH-375A per vinile semiautomatico

📐 Dimensioni e peso: 53 x 24 x 22 cm; 9,2 Kg 📏 Larghezza e lunghezza di taglio max: 285 mm – 375 mm ✂️ Quali materiale può tagliare: Vinile adesivo ⏳ Velocità di taglio: 800 mm/s ⚙️ Modalità operativa: Puntamento laser 🖨️ Supporto di stampa: Vinile adesivo 📃 Alimentazione carta massima: 375 mm 📱 Schermo touch screen: ❌ 🛒 Prezzo: € 234,23

Le funzionalità innovative e funzionali comprendono l’occhio ottico integrato in grado di scansionare in modo rapido e accurato qualsiasi tipologia di immagine. Con l’ausilio dello schermo a LED retroilluminato si possono definire i motivi e i caratteri da sagomare con estrema facilità. Il risultato è un sistema di tracciamento superiore in grado di migliorare la qualità dei contorni.

La calibrazione viene gestita tramite l’apposito righello integrato che fornisce, in tempo reale, misurazioni precise e meticolose. I principianti possono installare anche una penna Biro, compresa nella confezione, per tratteggiare il primo disegno da incidere con questo versatile plotter da taglio per vinile. La dotazione di base viene arricchita, inoltre, con un set di lame sostituibili, un’unità flash USB e un fusibile di arresto.

Pro Collegamento flessibile per USB e COM

Elevata precisione di taglio per i bordi

Prestazioni grafiche nitide e minuziose Contro Istruzioni disponibili esclusivamente in inglese

Il software palesa alcune difficoltà durante il processo di riconoscimento del numero di serie

Configurazione difficoltosa e laboriosa

SK-135 OL con display LCD

📐 Dimensioni e peso: 158 x 52 x 106 cm; 22 Kg 📏 Larghezza e lunghezza di taglio max: 1260 mm – 1350 mm ✂️ Quali materiale può tagliare: Vinile adesivo ⏳ Velocità di taglio: 800 mm/s ⚙️ Modalità operativa: Puntamento laser 🖨️ Supporto di stampa: Vinile adesivo 📃 Alimentazione carta massima: 1350 mm 📱 Schermo touch screen: ❌ 🛒 Prezzo: € 607,55

L’albero a rulli in acciaio incrementa l’efficienza e la precisione della sagomatura per differenti spessori e tipologie di materiali. Col carrello di ultima generazione, l’alimentazione della carta non subisce nessun inceppamento e, per questo, si ottengono delle incisioni più precise ed accurate. Le operazioni si possono impostare e monitorare con gli appositi programmi DMPL e HPGL che sfruttano la potenza della CPU per migliorare la resa grafica.

L’area di taglio e la struttura in alluminio caratterizzano questa periferica particolarmente appropriata per le creazioni artistiche più eccentriche e anticonvenzionali. Questo strumento versatile e affidabile possiede anche un solido sostegno in lamiera con quattro ruote che agevolano il movimento sul pavimento. I fusibili interni, infine, riducono in modo notevole gli eventuali problemi provocati da lesioni e incrinature.

Pro I supporti in eccesso vengono eliminati per risaltare la precisione dei bordi

Riduzione e controllo delle deviazioni

Il robusto sostegno da pavimento garantisce una considerevole stabilità Contro È incompatibile con i portatili e i desktop Mac

Le prestazioni calano dopo alcuni mesi

Richiede una discreta esperienza pregressa

KH-720A con display LED

📐 Dimensioni e peso: 88 x 64 x 103 cm; 19,7 Kg 📏 Larghezza e lunghezza di taglio max: 630 mm – 720 mm ✂️ Quali materiale può tagliare: Vinile adesivo ⏳ Velocità di taglio: 800 mm/s ⚙️ Modalità operativa: Puntamento laser 🖨️ Supporto di stampa: Vinile adesivo 📃 Alimentazione carta massima: 720 mm 📱 Schermo touch screen: ❌ 🛒 Prezzo: € 324,51

I progetti professionali pretendono degli strumenti adeguati e funzionali per la lavorazione di forme e immagini complesse. I contorni vengono scansionati accuratamente dall’occhio ottico integrato tramite l’innovativo sistema con guida laser integrata. Le prestazioni, potenziate dai diversi accessori disponibili nel set di base, rendono questo macchinario uno dei migliori plotter da taglio economici in circolazione. Il righello semplifica i processi di misurazione e sagomatura che garantiscono l’elevata qualità dei risultati.

Con i software Signmaster e Signcut si possono definire i contorni che, in molti casi, rappresentano un problema piuttosto evidente per la resa finale. Questa periferica, invece, elimina in modo automatico qualsiasi residuo indesiderato con evidenti miglioramenti sul risultato finale. La gestione delle operazioni viene supportata da un ampio schermo LED con cui si possono regolare tutte le funzionalità indispensabili per le lavorazioni professionali o ricreative.

Pro Processo di tracciamento preciso ed efficiente

Il rapporto tra qualità e prezzo è vantaggioso

Supporta la sagomatura manuale dei contorni Contro Potenza insufficiente per i supporti più resistenti

Design del fodero per la lama da rivedere

Inefficace il settaggio per i piccoli ritagli

SK-870L con controllo digitale

📐 Dimensioni e peso: 43,3 x 20,5 x 41,7 cm; 15 Kg 📏 Larghezza e lunghezza di taglio max: 1260 mm – 870 mm ✂️ Quali materiale può tagliare: Vinile adesivo ⏳ Velocità di taglio: 800 mm/s ⚙️ Modalità operativa: Motore passo-passo 🖨️ Supporto di stampa: Vinile adesivo 📃 Alimentazione carta massima: 870 mm 📱 Schermo touch screen: ❌ 🛒 Prezzo: € 323,29

L’elevata accuratezza dell’incisione prodotta dalla lama ad alta precisione è il frutto di un lavoro sinergico e coordinato. Le aste zigrinate e i rulli pressori, infatti, alimentano costantemente lo scorrimento dei supporti, elemento indispensabile per i progetti grafici. L’operazione di taglio, inoltre, non subisce nessuna deviazione grazie al nuovo innesto, composto da un albero di rullo all’avanguardia.

Col display retroilluminato si possono supervisionare i progressi e ottimizzare le prestazioni in base agli obiettivi preposti. Il controllo completo, assicurato dai programmi HPGL e DMPL, è una risorsa che può essere impiegata per la corretta impostazione di tutte le specifiche funzionalità. Anche il design è stato definito per migliorare la qualità delle lavorazioni, stabilizzare il macchinario e potenziare l’efficienza dei motori passo-passo.

Pro Ideale per la creazione di immagini grafiche fantasiose

Può essere utilizzato anche dai dispositivi mobili tramite la connessione Bluetooth

L’importazione dei file grafici viene agevolata dal software SignMaster Contro È incompatibile con i dispositivi e portatili Mac

Non si possono tagliare i laminati morbidi più spessi

Il lettore ottico non è disponibile per questo modello

Plotter da taglio: cos’è e come funziona

Il plotter da taglio è una periferica composta da un carrello, una lama e un pannello di controllo con i relativi comandi. Le incisioni vengono effettuate col supporto degli appositi cuscinetti a seconda dei materiali soggetti al taglio e alle caratteristiche del disegno. A seconda dei parametri, impostati tramite un software di grafica vettoriale, si possono ritagliare scritte, immagini e anche forme più complesse.

Le prestazioni a lungo termine del dispositivo vengono influenzate da questi componenti:

lama di taglio;

strip di protezione;

rotelle di trascinamento;

porta lama;

software di grafica vettoriale.

L’ampiezza dei movimenti rotatori, la pressione esercitata sulla superficie di riferimento, l’estensione della lama e la profondità della sagomatura sono i requisiti principali di un lavoro svolto con un plotter da taglio. Direzione e velocità, invece, vengono stabilite attraverso il rullo zigrinato su cui viene poggiato il materiale durante la fase di incisione.

Le indicazioni fornite vengono applicate dal macchinario con una precisione e accuratezza. Non a caso, plotter da stampa e taglio trovano largo impiego nella sagomatura di determinati effetti grafici sul vinile adesivo per progetti pubblicitari e promozionali.

Cosa puoi fare con plotter da taglio

La lama, che rimpiazza la testina di stampa, viene utilizzata per ritagliare diverse tipologie di immagini sul vinile adesivo. Col plotter da taglio si possono incidere anche i materiali termotrasferibili e i tessuti rifrangenti da applicare, in un secondo momento, su cappelli, felpe, cuscini o t-shirt. Le grafiche realizzate con questi dispositivi compongono anche gli striscioni pubblicitari e le insegne adottate dagli stand espositivi di un determinato evento promozionale.

I lavori più gettonati, al tempo stesso, riguardano la produzione di gadget personalizzabili per la sponsorizzazione di attività commerciali e la celebrazione di occasioni speciali. I plotter da taglio per hobbistica, infatti, riscuotono una considerevole popolarità perché vengono impiegati nel bricolage e nella realizzazione di elementi decorativi per l’arredamento casalingo. L’elenco delle opportunità disponibili viene determinata dalla tipologia di lama, dal raggio di sterzata e dall’angolatura del tagliente.

Le tecnologie più utilizzate nei plotter da taglio per vinile in circolazione sono le seguenti:

Auto-pilotante : la cosiddetta lama a trascinamento rappresenta la principale metodologia adottata per l’incisione grafica di vari supporti. La superficie tagliente, in pratica, viene trascinata attraverso il vinile in base alla direzione impostata in precedenza.

: la cosiddetta lama a trascinamento rappresenta la principale metodologia adottata per l’incisione grafica di vari supporti. La superficie tagliente, in pratica, viene trascinata attraverso il vinile in base alla direzione impostata in precedenza. Tangenziale: procedimento innovativo sviluppato per compensare i limiti del taglio auto-pilotante e assecondare le necessità emergenti. Durante l’operazione la lama non resta nel materiale perché viene controllata e orientata da un apposito motore aggiuntivo.

Gli ultimi modelli possiedono anche delle speciali funzionalità che agevolano la gestione automatica di interi set di formati e il controllo da remoto con tablet o altri dispositivi mobili. Con le applicazioni di ultima generazione, infatti, si possono configurare la velocità e la profondità della sagomatura per un risultato all’altezza delle aspettative.

Come scegliere il miglior plotter da taglio e stampa

Le necessità ludiche o professionali richiedono una meticolosa valutazione delle grafiche che si vogliono realizzare con i formati adeguati. Con un plotter da stampa e taglio si possono sagomare numerosi materiali differenti in base al formato prescelto. Alcuni modelli, infatti, sono particolarmente adeguati per le attività ricreative che non richiedono un elevato grado di precisione e ripetibilità. In ambito professionale, invece, vengono valutati i requisiti che possono garantire la produzione di grandi volumi e l’incisione di progetti complessi. I vinili adesivi personalizzabili e decorativi alimentano la ricerca dei macchinari più opportuni per hobbistica o lavoro. A tal proposito, i parametri indispensabili per la scelta di un plotter da taglio e stampa, invece, riguardano:

compatibilità con i formati prescelti;

dimensioni della periferica;

funzionalità specifiche;

sostenibilità dei costi operativi;

velocità e capacità di taglio.

Le caratteristiche ricercate devono soddisfare anche i vincoli economici imposti dal budget disponibile per l’acquisto di un nuovo modello. Bisogna anche valutare diversi aspetti, per esempio acquistando un plotter da taglio è più facile rispettare le tempistiche previste dal committente se abbiamo un’attività da gestire, così come la riduzione dei costi di avviamento. Invece, per chi ha obiettivi più legati a un hobby, non è da sottovalutare il poter testare in tempi rapidi idee e progetti avendo a disposizione un plotter da stampa e taglio.

Questi macchinari possono ritagliare numerosi materiali e riprodurre immagini su differenti supporti. Per questo, rappresentano un’eccellente risorsa per le agenzie di comunicazione che pianificano delle attività di marketing personalizzabili, stimolanti e coinvolgenti.

Conclusioni

I plotter da stampa e taglio sono gli strumenti che supportano la realizzazione di progetti grafici che richiedono un formato superiore alla media. In commercio ci sono anche dei mini plotter da taglio per lavorazioni amatoriali e ricreative. Queste periferiche, in pratica, vengono utilizzate in diversi settori per la lavorazione di materiali differenti destinati alla segnaletica, alle attività promozionali e alla decorazione degli spazi interni. Soddisfano varie necessità perché possiedono una considerevole versatilità e garantiscono un eccellente resa grafica. L’integrazione tra la stampa a getto di inchiostro e la funzione di taglio ampliano notevolmente la gamma di opportunità riservate a professionisti e semplici appassionati.

Domande frequenti sui plotter da taglio A cosa serve il plotter da taglio? Questo dispositivo consente la creazione e la sagomatura di stampe grafiche per progetti architettonici, campagne pubblicitarie e decorazioni creative. Si possono incidere, con una notevole precisione, varie immagini su materiali con consistenze e caratteristiche differenti. Quanto costa un plotter da taglio? In commercio ci sono numerosi modelli disponibili e i costi possono variare in base alle funzioni e alle capacità di sagomatura. I plotter da taglio economici, generalmente, vengono acquistati per hobbistica con dei prezzi che non superano i 1000€. La spesa aumenta con le periferiche destinate ad un impiego professionale e, in questo caso, possono variare tra i 1200€ e i 10.000€.