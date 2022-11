Pianoforte digitale: sound da pianoforte in uno strumento compatto

Tutti conoscono il suono di un pianoforte e fortunatamente da ormai diversi anni è possibile acquistare un pianoforte digitale da avere nella propria stanza: sono spesso molto compatti, facili da trasportare e sensibilmente più economici dei pianoforti acustici. Se sei pianista novizio o se lo sai già suonare e vuoi continuare a farlo anche a casa e soprattutto senza disturbare nessuno, in questo articolo ti diamo la possibilità di scoprire alcuni modelli di pianoforti digitali.

Suddivisi in ordine di prezzo crescente, i modelli sottostanti ti permettono di allenarti in cuffia e riproducono fedelmente il feel pianistico. Abbiamo preso in considerazione alcuni modelli evidentemente indicati per i novizi o per chi sta cercando la classica soluzione con il miglior rapporto qualità/prezzo, ma ci sono anche pianoforti che invece hanno caratteristiche più a cuore di chi è già pratico dello strumento e vuole rivivere l’emozione di suonare un pianoforte “vero”.

Alesis Melody 61

Il primo modello che prendiamo in considerazione è il Melody 61 di Alesis, uno dei più apprezzati da chi suona per puro piacere personale e sta cercando un pianoforte a buon prezzo. Come puoi vedere dall’immagine soprastante, la tastiera è composta da 61 tasti con feel pianistico, è presente l’entrata rapida per le cuffie/microfono e trovano posto anche due altoparlanti stereo. Sono inclusi un comodo e pratico stand per poggiare uno spartito o un tablet, uno sgabello regolabile, un microfono e un paio di cuffie. Divertiti e migliora le tue qualità di pianista con più di 300 timbri tra cui scegliere.

Roland Go

Salendo leggermente di prezzo prendiamo in considerazione il Roland Go, un pianoforte digitale molto popolare e realizzato da una delle più apprezzate compagnie in ambito musicale – la Roland ha prodotto e produce anche alcuni tra i synth più famosi al mondo. In questo caso troviamo una tastiera da 88 tasti con dimensioni e spaziatura standard, puoi portarlo sempre con te in quanto alimentato a batterie (oltre al cavo di alimentazione) e puoi sfruttare numerose funzioni per cambiare il sound e il timbro dei tasti.

Donner

Con il modello a marchio Donner entriamo di diritto all’interno della fascia di pianoforti digitali che prendono in prestito molte caratteristiche dei pianoforti “standard”. Innanzitutto la tastiera vede la presenza di 88 tasti pesati, quindi con un feel di pressione e rilascio del tutto identico ai pianoforti con martelletto, con tutti i vantaggi della componente digitale. Puoi suonarlo a tutte le ore del giorno con l’aggancio rapido delle cuffie, trovano posto il supporto per il leggio e anche tre pedali di alta qualità.

Shubert Subi MKII

Continuando la scalata verso i pianoforti digitali che incrociano la strada dei pianoforti acustici, il modello Subi MKII di Schubert rappresenta una tra le più consigliate soluzioni per chi è pronto a fare la transizione da tastiera digitale ai tasti con martelletto. La tastiera è costituita da 88 tasti pesati di dimensione standard, sono presenti le entrate USB e MIDI IN/OUT per collegarlo facilmente a un PC e iniziare a registrare la traccia audio, due pedali e anche l’onnipresente supporto per il leggio.

Yamaha ARIUS

Chiudiamo la selezione del pianoforte digitale con il modello ARIUS di Yamaha, quello che viene spesso consigliato per il suo design e la qualità costruttiva dei tasti. Ideale per ogni tipologia di pianista il modello ARIUS è costituito da una tastiera da 88 tasti pesati, sono presenti tre pedali e il tocco dei tasti è del tutto simile all’espressione e il feel di un pianoforte acustico. L’anima digitale, inoltre, introduce alcune particolari funzioni come l’Intelligent Acustic Control per equalizzare i suoni e il volume di espressione dei tasti secondo i tuoi gusti personali.

