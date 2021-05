Può essere particolarmente complicato destreggiarsi tra i tanti prodotti disponibili oggi sul mercato, noi di Telefonino.net abbiamo fatto quindi una selezione dei migliori orologi fitness.

Fitbit Versa 3

Fitbit Versa 3 è uno smartwatch con tutto ciò che ti serve per dare il meglio di te, e tenere traccia del ritmo e della distanza durante gli allenamenti all'aperto con il GPS integrato. Ricevi notifiche di chiamate, messaggi e app, utilizza l'Assistente Google o Amazon Alexa integrata e controlla Spotify e Deezer quando il telefono è nelle vicinanze. Grazie a Minuti in Zona Attiva e 20 modalità di allenamento e un'autonomia di oltre 6 giorni con 12 minuti di ricarica rapida, questo smartwatch ti fornisce tutta la motivazione utile a raggiungere i tuoi obiettivi di benessere e forma fisica.

Con l rilevazione continua del battito cardiaco puoi tracciare con precisione le calorie bruciate, ottimizzare l'allenamento e scoprire tendenze personalizzate che ti motivano a muoverti verso i tuoi obiettivi di benessere e forma fisica.

Memorizza e riproduce musica: salva e ascolta musica e podcast.

Compatibile con iOS 12.2 o successive & Android OS 7.0 o successivi.

HONOR MagicWatch 2

HONOR MagicWatch 2:è un orologio sportivo ultrasottile da 46 mm con una profondità impermeabile di 50 m, durata della batteria continua di oltre due settimane e funzioni intelligenti integrate come chiamate Bluetooth, riproduzione musicale e scienza scientifica dell'orologio, il monitoraggio della forma fisica, l'assistente alle informazioni, il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio GPS, ecc. Se l'orologio rileva una frequenza cardiaca anomala (valore di allarme), vibrerà per avvisarti. L'orologio può identificare e monitorare i diversi tipi di attività sportive e i dati corrispondenti. Puoi anche sviluppare il tuo programma di esercizi personalizzato a tuo piacimento.

Con AOD (sempre sullo schermo), HONOR MagicWatch 2 rimane acceso con un consumo energetico molto basso.

Chiamate Bluetooth: rispondi alla chiamata in arrivo direttamente dal tuo HONOR MagicWatch 2 46 mm, anche quando ti alleni o lavori domestici. L'orologio ti invierà avvisi di vibrazione basati sulla trasmissione di messaggi istantanei, chiamate telefoniche, SMS, e-mail, eventi del calendario, applicazioni social sul telefono.

Ricerca telefonica remota: dopo la connessione a Bluetooth, sarai in grado di trovare meglio il tuo telefono con HONOR MagicWatch 2. Quando l'orologio rileva il telefono, squilla per dirti che si trova nelle vicinanze.

HUAWEI WATCH GT 2e/h2>

HUAWEI WATCH GT 2e: ti consente di vivere la tua vita con passione. Nessuna preoccupazione per la durata della batteria con il chip auto sviluppato Huawei Kirin A1 sostenuto da un algoritmo intelligente per il risparmio energetico. Puoi utilizzare per 2 settimane il tuo smartwatch GT 2e. Il touchscreen AMOLED HD da 1.39″ con vari quadranti Huawei che presentano tutti i tipi di dati e notifiche.

Modalità di allenamento personalizzate da esplorare ti aspettano: corsa/camminata indoor/outdoor, ellittica e vogatore, scegli quello che preferisci e verrà automaticamente rilevato e tracciato lo stesso; avrai un meticoloso tracciamento del percorso durante i tuoi allenamenti all'aperto. Dotato anche di 15 sport professionali tra cui arrampicata, corsa, nuoto e ciclismo, monitoraggio VO2Max, monitoraggio del battito cardiaco e dello stress in tempo reale 24 ore su 24, monitoraggio e analisi del sonno, riproduzione di musica tramite Bluetooth, 5 ATM, notifiche intelligenti per chiamate/messaggi/e-mail.

Fitbit Charge 3

Fitbit Charge 3: questo tracker avanzato per fitness e benessere resistente all'acqua fa molto più che contare i passi. Traccia il battito cardiaco in modo continuo, le calorie bruciate, oltre 15 tipi di allenamento, i tuoi progressi, il sonno e molto altro. Ogni giorno, riceverai informazioni utili sul tuo stato di forma che ti guideranno nel prendere decisioni informate, migliorarti e raggiungere i tuoi obiettivi. Scopri informazioni personalizzate che ti motivano a migliorare il tuo benessere con Fitbit Charge 3.

Ha la sincronizzazione automatica con il computer e oltre 200 dispositivi Android, iOS e Windows.