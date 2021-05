La scelta di un orologio digitale ricade sulle nostre esigenze quotidiane in base alle sue caratteristiche tecniche e funzionalità. Tener conto di tutti i dettagli non è spesso facile, anzi. Il design è sicuramente un aspetto importante da tenere in considerazione visto che poi l’orologio scelto si abbinerà al nostro outfit quotidiano.

Se sei alla ricerca di un nuovo orologio da polso digitale e cerchi il migliore disponibile, sei nel posto giusto.

Gli orologi sono di solito unisex, ma è possibile trovare anche dei modelli specifici per uomo o donna.

Alcuni particolari da tenere in considerazione sono sicuramente i materiali utilizzati, le varie funzioni di cui dispone, il tipo di display presente ed ovviamente il tipo di cinturino presente in confezione. Molti appassionati di orologi cercano anche alcune funzioni specifiche che possiamo incontrare in determinati modelli.

Vediamo ora alcuni consigli su come scegliere il vostro orologio digitale da polso ideale, tenendo conto di tutte le peculiarità.

Sector Expander

Sector Expander: l’azienda italiana è nota nel settore per offrire dei prodotti comuni da polso ma anche orologi subacquei.

Sector non produce solo orologi ma anche articoli di gioielleria come bracciali ed anelli. Gli orologi digitali Sector sono rinomati per essere scelti dai più grandi atleti del panorama mondiale. Tra i testimonial più famosi dell’azienda troviamo sportivi del calibro di Jorge Lorenzo e Andriy Shevchenko.

Il Sector è un orologio digitale con il cinturino in gomma visto anche l’utilizzo non proprio da orologio tradizionale.

Orologio in acciaio e tessuto: può sembrare un oggetto dal futuro e invece è alla tua portata, qui e adesso. Dotato di: lens in plastica, cronografo 1/100 sec, memorizzazione rilevazioni, tempi parziali e intermedi, conto alla rovescia, fuso orario, termometro, allarme, dual time, retroilluminazione, display LCD, calendario.

Casio F108WH

Casio F108WH: questo orologio utilizza un diodo per permettere al quadrante di essere visualizzato anche in condizioni di scarsa luminosità. La funzione di cronometro è presente anche qui e può rilevare il tempo trascorso, quello parziale e finale con un lasso di tempo che va da 1 a 100 secondi fino ad 1 ora massima. Come praticamente tutti gli orologi digitali anche questo è dotato di sveglia e calendario automatico.

Questo prodotto rispetto al precedente ha una cassa da 44mm ed un cinturino da 22mm sempre in resina sintetica. Tra le caratteristiche troviamo anche la resistenza agli schizzi di pioggia, umidità e al sudore corporeo. Non si tratta quindi di un vero e proprio orologio resistente all’acqua.

Michael Kors Access RUNAWAY

Michael Kors Access RUNAWAY:si tratta di uno smartwatch a tutti gli effetti.

Il device monta a bordo il sistema operativo Wear OS di Google ed è compatibile con i dispositivi Android ed iOS. Ha un’autonomia dichiarata di 1 giorno che ovviamente dipende al tipo di utilizzo. I materiali usati per questo wearable sono davvero di tutto rispetto, siamo di fronte ad un orologio interamente costruito in acciaio inossidabile, cassa e cinturino, mentre, il quadrante gode di una copertura in vetro minerale.

Questo Access gode di molte funzioni quali il controllo del battito cardiaco, GPS, Google Pay ed altre interessanti features che si interfacciano con lo smartphone. Come design è molto simile ad un orologio tradizionale pregiato.

Garmin Vívomove

Garmin Vívomove:questo wearable è un orologio analogico con un anima smart. Il materiale utilizzato è la plastica per quanto concerne la cassa, mentre, per il cinturino il silicone.

Lo smartwatch in questione ha molte funzioni smart al suo interno la rilevazione del battito cardiaco dal polso sempre attiva, la rilevazione dei passi effettuati, della distanza percorsa e delle calorie consumate oltre a quelle standard di visualizzazione delle notifiche. L’autonomia della batteria è di circa 5 giorni, davvero ottima. Il Vivomove HR ha una resistenza all’acqua stimata in 5ATM.

Casio F-91W

Casio F-91W : il marchio è nel settore da parecchi anni ed è considerata il punto di riferimento sia per giovani che per gente più adulta. Questo modello è dotato di; illuminazione del quadrante, allarme giornaliero e cronometro 1/100, calendario automatico, resistenza della batteria per circa sette anni, cassa e cinturino in resina di tipo sintetico.