In questa guida vediamo quali sono i migliori navigatori per moto, divisi per caratteristiche tecniche e budget, se stai cercando un GPS ideale per il tuoi viaggi su due ruote.

Garmin Zumo XT

Garmin Zumo XT: di dimensioni 8,8 x 14,8 x 2,4 cm, peso di 262 grammi e risoluzione immagine 1280 x 720 p, questo navigatore per moto avanzato presenta un'interfaccia intuitiva e ricca di funzioni. Grazie alla memoria di archiviazione interna di 32 GB, potremo memorizzare i nostri itinerari preferiti e scaricare direttamente sul dispositivo la musica perfetta per i prossimi viaggi. Lo schermo LCD touch screen da 5,5 pollici permette l’utilizzo di guanti e l’orientamento sia in orizzontale che in verticale. Inoltre, i resistenti materiali di costruzione e la certificazione IPX7 lo rendono adatto a qualsiasi condizione atmosferica. Con le impostazioni standard è prevista una durata di circa 6 ore.

TomTom Rider 400

TomTom Rider 400:dispone di mappe di tutta Europa, possibilità di usufruire, tramite collegamento con smartphone, di informazioni su traffico, tutor e autovelox gratuitamente a vita. Il navigatore per moto presenta dimensioni 13,6 x 8,8 x 3,05 cm, un peso di 280 g e risoluzione 480 x 272 pixel. Nel complesso risulta facile da montare e con possibilità di orientamento sia in orizzontale che in verticale. Grazie all’impermeabilità IPX7, il dispositivo si adatta anche alle condizioni atmosferiche più avverse e permette anche l’utilizzo con i guanti.

Garmin Montana 610 GPS

Garmin Montana 610 GPS ha lo schermo touchscreen da 4 pollici, orientabile sia in orizzontale che in verticale, troviamo anche un’ottima visibilità con qualsiasi condizione atmosferica. Le dimensioni sono 3.56 x 7.37 x 14.48 cm, mentre il peso è di appena 290 grammi.

Tra le funzioni principali abbiamo un altimetro barometrico, per misurare la quota e una bussola elettronica a 3 assi, per non perdersi anche in luoghi dove c’è meno segnale. L’apparecchio ha un’autonomia fino a 16 ore. Al suo interno, inoltre, contiene più di 250.000 geocache precaricati, perfetti per chi desidera vivere un’esperienza indimenticabile.

TomTom Rider 550

TomTom Rider 550: lo schermo touchscreen opacizzato da 4.3 pollici è utilizzabile con i guanti ed ha dimensioni 13.68 x 8.84 x 3.05 cm e peso di 280 g. La risoluzione è 480 x 772, il design impermeabile e la possibilità di utilizzarlo con doppio orientamento. Il WiFi integrato ci permetterà di scaricare gli aggiornamenti delle mappe anche mentre siamo in viaggio, senza la necessità di avere il PC a portata di mano. La memoria interna è di 16 GB, ma potremo espanderla tramite una scheda Micro SD.