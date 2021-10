Negli ultimi anni la progettazione e la produzione dei mouse è cambiata radicalmente. Oltre all'introduzione di un'illuminazione RGB capace di esaltare la scrivania ti sarai accorto che le aziende più grandi stanno valorizzando mouse con funzioni di livello superiore, come l'ergonomia del mouse verticale, che risulta essere una delle caratteristiche più apprezzate. Soprattutto nell'ambito lavorativo sono comparsi appunto i mouse verticali, dispositivi capaci di migliorare notevolmente l'ergonomia durante l'utilizzo del computer.

Cos'è un mouse verticale

Da un punto di vista tecnico con questo termine si identifica un mouse che si sviluppa in altezza e non in larghezza. Esso, quindi, cambia di forma per consentire un'impugnatura più agevole e comoda per la mano.

Un mouse verticale, a differenza della forma, ha lo stesso funzionamento di un dispositivo tradizionale per il movimento del cursore a schermo, ma è particolarmente indicato se utilizzi il computer per tante ore al giorno e rilevi dei piccoli fastidi al polso. Esso ti consente di affaticare meno il polso e di lavorare con grande facilità.

I vantaggi di un mouse verticale

Come è facile dedurre dalla definizione un mouse verticale, esso ha come beneficio principale quello di posizionare il polso sulla scrivania in modo ottimale, preservandolo chi lo utilizza da fastidi e tunnel carpale. Tale condizione avviene grazie al posizionamento del polso leggermente ruotato, tenendolo quindi rilassato e allo stesso tempo pronto per spostare il cursore sul desktop.

Come per i mouse tradizionali esso può essere acquistato sia nella versione con cavo che wireless, agevolando ancor di più l'utilizzo durante la giornata. Ma quali sono le caratteristiche da ricercare in un mouse verticale?

Guida all'acquisto dei migliori mouse verticali

La scelta di un mouse verticale dipende prevalentemente da quattro fattori: forma, cavo, DPI e tasti programmabili.

Forma, peso e dimensioni: il primo parametro di scelta di un mouse verticale è la sua forma. Sebbene molti di questi siano simili tra loro, nel concreto non lo sono, ci sono misure, pesi e forme a seconda della grandezza della mano di chi lo utilizza.

Wireless o cavo: elemento essenziale per la scelta è valutare se acquistare un mouse verticale con cavo o senza fili, ciò influirà prevalentemente sulle tue abitudini lavorative più che sulle funzionalità del prodotto.

DPI: la frequenza di aggiornamento e spostamento del sensore è dovuta dai DPI (Dots Per Inch – Punti per pollice), questi possono variare a seconda delle attività che andrai a svolgere sul PC.

Tasti programmabili: non tutti i mouse dispongono di tasti programmabili, è quindi opportuno che verifichi tale condizione per avere il massimo delle prestazioni durante il lavoro.

Trust Verto

Uno dei migliori mouse verticale, presenti su Amazon troverai quello della Trust, azienda che da anni si impegna nel produrre prodotti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo si presenta con le dimensioni di 12×6.3×7.5 centimetri e un peso di 116 grammi. I materiali che lo compongono sono in ABS resistente e garantiscono oltre una buona resistenza agli urti anche un'ottima estetica al prodotto. La colorazione nera viene spezzata dalla luce LED posizionata nella parte esterna per rompere la monotonia della struttura principale con rivestimento in gomma.

Da un punto di vista hardware il mouse verticale della Trust mette in mostra una tecnologia basata su radiofrequenza con rilevamento ottico del movimento. Il dispositivo consente di selezionare differenti velocità, precisamente: 800, 1200 e 1600 DPI. Il collegamento al PC avviene attraverso il micro ricevitore USB che può coprire una distanza fino a dieci metri senza ostacoli. Necessita di 2 batteria AAA per il funzionamento, ma sono comprese nella confezione di acquisto.

Il prodotto si caratterizza anche per delle interessanti funzionalità. Oltre alla variazione della velocità di tracciamento attraverso il sensore ottico, esso mette a disposizione anche due tasti azionabili con il pollice per consentirti di accenderlo e spegnerlo o addirittura di scrollare le pagine web nel browser selezionato.

La funzionalità di accensione e spegnimento difficilmente è presente in un prodotto economico; quindi, è importante tenerlo in seria considerazione per questa fascia di prezzo.

Esso è compatibile sia con sistemi operativi Windows che macOS.

Ti starai chiedendo se sei la persona giusta per acquistare questo mouse verticale, la risposta risiede principalmente nelle tue necessità. Il mouse proposto dalla Trust è la soluzione ideale per chi ha bisogno di lavorare tante ore al computer e vuole un prodotto economico e versatile. Esteticamente molto bello e dalla buona ergonomia ti garantisce prestazioni adeguate sia per l'ufficio che per il gaming leggero. La presenza della batteria AAA potrebbe essere una nota dolente, ma l'utilizzo di pile ricaricabili risolverà agevolmente tale problematica.

Amazon ti consente di poterlo acquistare nella versione Wireless, ricaricabile e cablato, così da adeguare la scelta alle tue necessità. Il costo attuale è di 21,99 euro

Conclusioni: mouse verticale economico che soddisfa la gran parte dei bisogni dei consumatori tradizionali, il suo punto di forza è sicuramente la variazione di velocità mentre il suo punto debole è il materiale di costruzione.

DELUX Mouse verticale ergonomico

Soluzione sicuramente più suggestiva è il mouse verticale proposto dalla Delux. Se ami i LED RGB e soprattutto le funzionalità con tasti programmabili questa è la scelta che potrebbe fare al tuo caso.

Il mouse mette in mostra, con dimensioni di 15×9.5×10 centimetri e un peso di 180 grammi, un design futuristico, con una forma a doppio incavo capace di abbracciare completamente la tua mano. La struttura è costruita in ABS resistente con una patina lucida e due curve di luci RGB che fanno da contorno alle aree perimetrali.

La scheda tecnica invece evidenzia una tecnologia di rilevamento ottico del movimento e una connettività tramite USB. Esso dispone di ben cinque modalità di velocità del cursore: 800, 1200, 1600, 2400 e 4000 DPI ideali anche per le attività professionali. Il tasto per la regolazione dei DPI è posto al centro dei tasti funzione, in modo da agevolarti nel caso tu abbia la necessità di cambiare repentinamente i DPI.

La compatibilità con i sistemi operativi Windows e macOS è totale ed è possibile utilizzarlo anche su Windows XP e Linux in caso te lo stessi chiedendo.

Le funzionalità sono il vero punto di forza di questo mouse verticale. Grazie ai sei pulsanti posizionati sulla scocca è possibile programmare e utilizzare il dispositivo come una workstation veloce e ricettiva. Oltre a mostrare un ottimo design con una struttura elegante e solida, grazie ai pulsanti in bellavista sarà possibile cambiare le velocità dei DPI e delle funzionalità del sistema operativo con grande facilità.

Il prodotto si rivolge principalmente alla clientela che vuole unire delle buone prestazioni a un'estetica leggermente più spinta dei mouse tradizionali. La forma quasi unica nel suo genere e la presenza di strisce LED danno quel qualcosa di diverso che potresti apprezzare se hai un setup giovane e moderno. Sicuramente il poggiapolsi rimovibile nella parte retrostante ti può dare ancora più comodità nell'utilizzo quotidiano, ma la limitazione della connettività cablata potrebbe essere un vincolo fastidioso se non ami i cavi sulla scrivania.

Il mouse della Delux è disponibile nella gran parte dei casi al costo di 32,99 euro

Conclusioni: prodotto veramente interessante questo mouse verticale della Delux, uno stile inconfondibile e delle ottime funzionalità lo rendono un acquisto intelligente soprattutto per chi gioca e lavora tanto al computer. L'aggiunta del poggia polsi è una piccola chicca che difficilmente viene riscontata in prodotti di questa fascia di prezzo. Mouse verticale equilibrato e diverso dagli altri.

Mouse verticale Anker Wireless

Uno dei mouse verticali più eleganti acquistabili su Amazon Italia è sicuramente quello della Anker. Questa azienda non ti sarà sicuramente sconosciuta, essa progetta e commercializza tantissimi dispositivi elettronici dal rapporto qualità-prezzo conveniente. Il mouse, infatti, è posizionato tra le Amazon's Choice e ha tantissime recensioni positive.

Il mouse si presenta con le dimensioni contenute di 10.1×8.2×8 centimetri e un peso di soli 95 grammi, testimoniando come sia indicato per chi non ha mani troppo grandi o non ama dispositivi ingombranti. Il colore nero abbraccia una struttura in ABS e gomma dall'ottima sensazione al tatto.

La scheda tecnica presenta una tecnologia ottica per il rilevamento del movimento e una connessione senza fili con 2 batterie AAA non incluse nella confezione. Il ricevitore con frequenza 2.4 GHz consente fino a 10 metri di raggio e puoi facilmente riporlo nella fessura posta sotto il mouse. La risoluzione ottica ti permette di variare la velocità: 800, 1200 e 1600 DPI soddisfacendo la gran parte delle attività nell'utilizzo quotidiano.

Elementi rilevanti sono le funzionalità, queste oltre a sfruttare la ricezione su frequenze 2.4 GHz vengono a manifestarsi principalmente con i due tasti aggiuntivi posti sull'impugnatura interna, vicino al pollice. L'esplorazione sui browser o sui software di lavoro è gradevole e non necessita di particolari impostazioni per essere fruita con facilità. Sicuramente la sua capacità di poterlo trasportare comodamente lo rende un mouse ideale per notebook, ma puoi utilizzarlo senza troppi problemi anche sul tuo computer principale Desktop, sia esso per lavoro oppure per divertimento.

Il mouse verticale della Anker si rivolge a tutti coloro che hanno bisogno di un dispositivo dall'ottima resistenza e dalla buona longevità. Sebbene le funzionalità siano di buon livello è opportuno utilizzarlo più per il lavoro che per il gaming competitivo.

È possibile acquistare il mouse verticale della Anker per 19,99 euro Difficilmente il suo prezzo varia, quindi ti consigliamo di acquistarlo subito se ne hai bisogno per lavoro, studio o intrattenimento.

Conclusioni: con molta probabilità è il mouse verticale economico migliore su Amazon, le sue specifiche tecniche, accompagnate da un'estetica di assoluto livello, si abbinano a una buona velocità e un'ottima ergonomia generale. Se hai bisogno di un mouse longevo ma allo stesso tempo elegante, questa è la soluzione più intelligente su cui virare.

Razer Viper Gaming Mouse

Il mouse verticale offerto dall'azienda Razer si rivolge a tutti coloro che amano il settore del gaming per PC. L'azienda produce tantissimi prodotti rivolti all'ambito gaming e anche se i costi sono leggermente più importanti della concorrenza potrai godere di ottime funzionalità e resistenza.

Esteticamente il mouse mette in primo piano il celebre logo dell'azienda Razer e una comodissima base di ricarica collegata attraverso un cavo USB. Il colore nero si abbina perfettamente al verde del logo e le dimensioni di 6.6×12.7×3.81 centimetri con un peso di soli 74 grammi lo rendono comodo per il trasporto.

Tecnicamente mette a disposizione un sensore ottico 20K Focus+ capace di raggiungere fino a 99.6% di risoluzione con un tracciamento eccezionale. Il mouse è wireless e offre la funzione Solo 74, quest'ultima ideale per gli ESport poiché garantisce equilibrio e grande reattività. La possibilità di caricarlo quando si desidera con la base dedicata è sicuramente un suo punto di forza che limita il consumo della batteria AAA interna, comunque inclusa nella confezione.

Esso può essere collegato a tutte le tipologie di hardware e non necessita di driver aggiuntivi per l'installazione.

La durata della batteria raggiunge fino a 70 ore e grazie all'illuminazione RGB Chroma puoi abbinarlo perfettamente al tuo setup da ufficio o da gaming.

Sicuramente la clientela di riferimento è il videogiocatore che ama utilizzare un mouse wireless con ottime performance, senza perdere DPI o incorrere in latenze fastidiose durante il gioco.

Puoi utilizzare il mouse anche per tutte quelle attività quotidiane di studio o lavoro, infatti, il mouse grazie all'elevato numero di DPI è eccellente per i software di grafica. Non avrai problemi nell'utilizzarlo per i disegni in CAD o sui maggiori programmi di editing e grafica.

Il prezzo al momento è di 160,96 euro , ma l'azienda Razer periodicamente apporta modifiche per favorire la propria clientela durante l'anno.

Conclusioni: mouse eccellente per il gaming non cablato, dall'estetica non troppo invadente e con funzionalità e tecnologie di ottimo livello. Se sei un sostenitore del gioco competitivo troverai in questo mouse la soluzione ideale per non avere fili sulla scrivania e abbassare notevolmente la latenza in gioco. Il comodo deck di ricarica è un punto di forza notevole insieme alla durata della batteria a sé stante. Mouse equilibrato e longevo.

ECHTPower Portatile Verticale

Il modello di mouse verticale della EchtPower si colloca di diritto tra le Amazon's Choice, esso ha un costo estremamente contenuto e abbina ottime funzionalità a un'estetica di tutto rispetto. Quest'ultima mette in mostra una struttura in ABS resistente completamente in colore nero, su cui spicca una bellissima curvatura con luce LED che dà un tocco di vivacità al mouse. Le dimensioni di 12.29×6.5×7.50 centimetri e un peso di 170 grammi identificano un mouse sicuramente non piccolo.

Le caratteristiche tecniche evidenziano una connettività cablata con cavo fino a 1.5 metri di lunghezza, DPI regolabili e ben sei pulsanti funzione: cinque tasti e una rotella 3D. La tecnologia ottica per il rilevamento del movimento è molto precisa e si spinge fino a 3200 DPI. Se sei un amante di questo dato, sarai contento di sapere che il mouse della EchtPower permette di regolare: 800, 1200, 2000 e 3200 DPI premendo il tasto presente sulla scocca.

Il dispositivo è compatibile con tutti i sistemi operativi e poggia i suoi punti di forza sui tasti presenti sopra il mouse. Questi, infatti, sono estremamente reattivi e ti consentono di navigare all'interno di documenti e browser con grande facilità, ottimizzando i tempi nelle attività di lavoro o di divertimento.

La connettività tramite il cavo USB ti garantisce una latenza pari a zero e la possibilità di portarlo con te ovunque desideri senza la necessità di ricaricare una batteria esterna.

Analizzando il costo di questo mouse verticale i meno esperti potrebbero pensare che sia un prodotto adatto solo all'utilizzo quotidiano del PC, in realtà le qualità costruttive, il cablaggio e soprattutto un'ottima varietà di velocità ti permette di utilizzarlo per qualsiasi attività al computer, anche quella gaming. L'ergonomia è veramente eccellente e non avrai problemi nell'abituarti subito alla presa.

Il prezzo al momento è di 18,99 euro Data la sua qualità generale difficilmente subirà variazioni sul costo finale.

Conclusioni: mouse verticale economico ma eccellente se devi utilizzarlo quotidianamente. I suoi punti di forza sono sicuramente le tante velocità e soprattutto la presenza di tasti supplementari responsivi vicino al pollice. Esteticamente non è tra i mouse più belli in commercio, ma è una valida soluzione per una scrivania elegante che si spinge leggermente oltre con l'estetica. Se non vuoi spendere molto e preferisci un mouse cablato invece che wireless, il prodotto della EchtPower può essere una scelta oculata.