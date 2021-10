Mouse con cavo, mouse senza fili, wireless, quanti modelli ci sono in circolazione? Siete dei gamers incalliti che non possono permettersi di esser abbandonati nel bel mezzo dell'azione dal proprio mouse a causa delle batterie scariche, soprattutto durante una sessione di gioco on line?

Siete dei professionisti che utilizzano programmi di design o progettazione e quindi desiderate un mouse estremamente preciso e affidabile in ogni condizione di utilizzo?

Viaggiate spesso e quindi desiderate un mouse dalle dimensioni compatte ed estremamente leggero?

Utilizzate un PC fisso per lavorare molte ore al giorno e non volete preoccuparvi dell'autonomia del vostro mouse?

Bene, se avete risposto affermativamente almeno ad una di queste domande allora siete alla ricerca di un affidabile e indistruttibile mouse con cavo, per meglio dire, cablato.

L'evoluzione della tecnologia al giorno d'oggi ci porta verso soluzioni sempre più smart, ma che non sempre vanno d'accordo con la praticità di utilizzo o rispondono perfettamente alle varie esigenze del singolo utente, come sopra descritto.

Utilizzare un prodotto di nuova concezione non sempre è sinonimo di efficienza e comodità. Come abbiamo visto, ci sono spesso delle necessità che ci portano a rimanere tradizionalisti ed operare delle scelte più in linea con la praticità d'utilizzo rispetto che stare al passo con la moda.

Scegliere oggi un mouse con il filo non vuol dire rimanere aggrappato alle tradizioni, ma sempre più utenti effettuano consapevolmente questa scelta in quanto, questo prodotto, mantiene da anni le sue caratteristiche positive ed inossidabili che lo hanno reso l'emblema dell'informatica e che, nonostante la velocità supersonica dell'evoluzione, rimane un oggetto fondamentale, indispensabile di cui nessuno ad oggi può fare a meno. Anche gli schermi touch non sono stati in grado di spodestare questa periferica che da anni solca indisturbato le nostre scrivanie. Ha subito grandi aggiornamenti, ma il concetto di base rimane sostanzialmente invariato sin dagli anni '70/'80 quando il suo progetto vide per la prima volta la luce.

Bene, andiamo quindi ora a scoprire la selezione dei cinque migliori mouse cablati che potrete acquistare su Amazon.

Trust Voca Comfort Mouse con cavo

Trust è sinonimo di affidabilità e ottimo rapporto qualità/prezzo. Da sempre l'azienda olandese è specializzata nella produzione e sviluppo di periferiche quali mouse e tastiere in primis da dedicare al mondo consumer.

Il prodotto che abbiamo deciso di prendere in esame sfoggia molte caratteristiche imbattibili, andiamo a scoprirle insieme. Partiamo dal prezzo, sicuramente uno dei più bassi che potrete trovare. Questo, unito alla storicità del marchio lo rendono in assoluto un best-buy.

Prezzo contenuto però non vuol dire rinunciare a qualità e affidabilità. Troviamo infatti in dotazione una comoda e funzionale impugnatura ergonomica che si adatta piacevolmente anche alle mani più grandi, promettendo un corretto posizionamento del polso con tasti ben distanziati e dal buon feedback.

E di tasti, su questo mouse, oltre alla immancabile rotella centrale, ne troviamo appunto cinque quali, i due principali per la selezione classica destra e sinistra, il tasto DPI posto in cima per modificare la velocità del puntatore su quattro livelli, potendo così passare da uno stile più reattivo ad uno più preciso in un batter d'occhio.

Completano la dotazione, altri due tasti posti in corrispondenza del pollice, comodissimi per la navigazione web che assolvono la funzione di “indietro” e “avanti” del browser. Assolutamente fondamentali per quelle persone che trascorrono molte ore on line, permettendovi di risparmiare davvero moltissimo tempo e cambiando completamente la vostra esperienza di navigazione.

In fine è previsto un comodo cavo morbido di 1 metro e 60 centimetri, più che sufficiente sia che lo utilizziate con un pc portatile o con un computer fisso posizionato sotto la scrivania ed il fondamentale e sistema plug&go. Questa semplice, ma indispensabile tecnologia vi consentirà di iniziare ad utilizzare il vostro mouse immediatamente una volta collegato senza dovervi curare di procedere con fastidiose, obsolete e difficili installazioni di driver. Questo piccolo e semplice aspetto lo rendono particolarmente indicato per quelle persone con meno dimestichezza che però non vogliono rinunciare ad un prodotto di qualità, semplice e funzionale.

Potete acquistare questo mouse su Amazon a 8,99 euro

Tecknet Pro S2

Il secondo prodotto di cui vogliamo parlarvi, è l'ottimo mouse della Tecknet, campione di vendite di accessori per PC è uno dei migliori prodotti di questa breve selezione. Nonostante il prezzo molto interessante, il Tecknet Pro2, solido e affidabile, si posizione al vertice della categoria dei mouse cablati per uso domestico.

Le caratteristiche principali che lo distinguono è la sua forma ergonomica particolarmente indovinata che vi farà dimenticare stanchezza e dolori al polso anche dopo molte ore di utilizzo. Il particolare rivestimento gommato posizionato ai lati garantisce una presa ottimale per non farvi sbagliare mai un click.

Anch'esso dispone di un comodo tasto posto in cima per modificare immediatamente la velocità di puntamento e potrete scegliere tra due opzioni: 1000 e 2000 DPI in base alle vostre esigenze del momento. Che stiate navigando su internet, editando un grafico o compilando dei complicati fogli di calcolo, questo mouse vi garantirà sempre ottime performance senza perdere mai un colpo, restituendovi costantemente un ottimo feedback.

Altra caratteristica importante di questo puntatore è la rotellina di scorrimento particolarmente veloce, ma allo stesso tempo molto precisa. Questa peculiarità lo rende particolarmente adatto a quegli utenti che utilizzano il pc per visionare documenti, elaborare testi e che quindi necessitano di un'ottima velocità di scorrimento verticale. Grazie a questa particolarità potrete ottimizzare il vostro tempo e, soprattutto, non affaticare troppo il dito. Sono piccoli, ma fondamentali aspetti a cui spesso non si presta la dovuta attenzione, ma che possono influenzare radicalmente l'esperienza di utilizzo di un prodotto semplice come possa essere questo mouse.

Il Tecknet PRO S2 è davvero un instancabile lavoratore, dotato di un cavo lungo 1 metro e 50 centimetri si adatta perfettamente ad ogni utilizzo e ad ogni posizionamento sul vostro piano di lavoro. Non disdegna nessun tipo di impiego, anche se gravoso sarà sempre pronto al momento del bisogno.

In ultimo segnaliamo che purtroppo questo dispositivo non è adatto all'utilizzo con la mano sinistra, ma il prezzo è ottimo: solo 11,89 euro

Mouse VersionTech

Al terzo posto del nostro elenco incontriamo un mouse da gaming, fidato e instancabile compagno di mille sfide il VersionTECH è uno dei migliori mouse da gioco di fascia media disponibile oggi.

Affidabile e performante sarà in grado di accompagnarvi non solo nelle vostre lunghe sessioni, ma saprà darvi ottime soddisfazioni anche durante l'uso quotidiano per svago o lavoro. La precisione che lo contraddistingue si adatta perfettamente non solo ai vari gameplay, ma anche ad un utilizzo business all'occorrenza.

Caratterizzato scenograficamente dai suoi LED rgb saprà stupirvi grazie alle strabilianti ed innumerevoli combinazioni cromatiche che si alterneranno ad ogni movimento, donando quel tocco high tech in più alla vostra postazione di gioco.

Robusto ed ergonomico non vi abbandonerà facilmente, i suoi tasti sono infatti garantiti fino a cinque milioni di click così che sarà sempre pronto al momento del bisogno.

Degna di nota la rotellina di scorrimento con scatti precisi e regolari ed il feedback dei tasti concreto, solido, ma mai fastidioso all'orecchio.

Ovviamente anche il VersionTECH dispone di cinque comodi tasti, oltre ai due classici di selezione ne troviamo altri due sulla sinistra che rispondo ai comandi “back&forward” ed uno superiore per la modifica della velocità che, su questo prodotto, data la sua natura, si spinge fino a 3600 DPI. Grazie a questa caratteristica disporrete di una rapidità di puntamento spaziale ideata ed applicata proprio per i gamer più esigenti.

In fine, due peculiarità che rendono davvero campione di vendite questo mouse sono il cavo di alimentazione intrecciato con rivestimento magnetico che evitano qualsiasi tipo di interferenza durante l'utilizzo, soprattutto se posizionato in corrispondenza di altre fonti di elettricità ed il trattamento dedicato della parte inferiore. Questa particolarità serve a garantire bassissimo attrito durante l'utilizzo su ogni superficie.

Se siete quindi degli appassionati di videogames, ma badate al sodo e desiderate un prodotto davvero affidabile allora il VersioneTECH è la vostra migliore scelta, acquistabile a 14,99 euro

Kensington K72355EU

Al quarto posto della nostra attenta e preziosa selezione di mouse cablati troviamo il Kensington K72355EU, dispositivo di alta gamma, caratterizzato da una grandissima affidabilità e durabilità nel tempo. Chi sceglie Kensington sceglie professionalità, affidabilità e certezze. La nota azienda americana si è sempre distinta per la produzione di ottima componentistica dedicata al settore business. Ogni prodotto è curato nei minimi dettagli, senza fronzoli, concreto e leale.

Il mouse che prendiamo in analisi oggi per voi è un prodotto molto interessante e, diversamente da quelli elencati fino adesso, gode di un design universale che si adatta particolarmente bene sia per un utilizzo con la mano destra che con la mano sinistra. Proprio per le caratteristiche che lo contraddistinguono, Kensington ha voluto dedicare una linea di prodotti universali per offrire anche alle persone mancine un prodotto di qualità.

Dotato come gli altri di cinque tasti, troviamo su questo mouse un feedback al click molto secco, mai invasivo che trasmette concretezza e precisione.

Caratteristica unica di questo puntatore è la rotellina cliccabile così da rendere lo scorrimento verticale delle pagine un gioco da ragazzi. Quante volte ci siamo trovati davanti ad un file pdf o ad un foglio di calcolo infinito da dover analizzare con attenzione, scorrendo pagina per pagina stressando all'infinto la rotella del nostro mouse oltre che i muscoli delle nostre mani? Da oggi scegliendo questo mouse non sarà più un problema far scorrere sotto la nostra freccia infinite pagine. Vi basterà cliccare la rotella e muovere leggermente la mano ed il gioco sarà fatto. Addio a dolori alle dita, perdita di concentrazione ed eccessiva usura della nostra periferica. Siamo certi che amerete alla follia questa peculiarità!

In conclusione troviamo il sempre apprezzato sistema plug&play che vi permetterà di utilizzare immediatamente il mouse appena estratto dalla confezione senza curarvi di effettuare difficili e noiose installazioni, oltre a poterlo sganciare e riagganciare eventualmente ad un altro pc senza doverli preventivamente spegnere.

Piccoli aspetti, ma grandi vantaggi ad un prezzo imbattibile, solo 23,99 euro

Logitech M500s

Eccoci giunti al termine della nostra minuziosa lista di mouse cablati. Abbiamo lasciato per ultimo il migliore nonché quello relativamente più costoso dei prodotti da noi presi in esame. Signori è con piacere che vi presentiamo il Logitech M500s, un mouse ideato e costruito per adattarsi perfettamente alle vostre esigenze, esattamente come un abito di alta sartoria viene confezionato scrupolosamente sulle forme del modello.

Logitech, leader mondiale nella produzione di mouse e tastiere, non poteva che posizionarsi ai vertici della nostra lista e lo ha fatto con stile grazie ad un prodotto davvero valido.

Non vi preoccupate, non stiamo parlando di un oggetto del desiderio inavvicinabile, ma semplicemente di uno dei migliori mouse attualmente in commercio con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Ideato e creato dalla società svizzera questo mouse è caratterizzato da un design ergonomico, studiato appositamente per adattarsi nel migliore dei modi alla maggior parte delle mani, vanta di morbidi e confortevoli inserti in gomma laterali per non affaticare il movimento della mano anche dopo molte ore di utilizzo.

E' dotato di ben sette tasti tra i quali troviamo i classici due di selezione frontali, un altro posizionato al di sotto dedicato alla modifica dei DPI, due tasti laterali in corrispondenza del pollice e in ultimo la rotellina di scorrimento che, in questo prodotto, risulta essere addirittura inclinabile a destra e sinistra per permettere anche di sfogliare orizzontalmente i testi.

Ma le caratteristiche strabilianti non finiscono qui. La vera particolarità di questo mouse è l'interfaccia software grazie alla quale potrete personalizzare completamente i tasti in modo da renderlo veramente unico e perfettamente adatto alle vostre esigenze quotidiane del vostro lavoro o del vostro svago.

Grazie al programma Logitech Options potrete assegnare diverse funzioni ai sette tasti a disposizione così che possa rendervi quanto più comoda e funzionale l'esperienza di utilizzo. Potrete ad esempio scegliere un tasto con il quale effettuare il copia e incolla o attivare e disattivare l'audio del PC. Non avrete che l'imbarazzo della scelta e, come sopra detto, potrete davvero ritagliarvi su misura questo fantastico mouse.

Non perdete l'offerta su Amazon, a 28,99 euro