Mini proiettore: il migliore da portare sempre dietro

Un tempo un proiettore era uno strumento molto costoso e ingombrante, e tipicamente veniva usato solo per lavoro. Oggi i prezzi sono scesi molto, e allo stesso tempo sono aumentate le funzionalità dei proiettori che montano sistemi operativi completi, arrivano con diverse applicazioni preinstallate e possono addirittura sostituire completamente la televisione. Non solo, perché la categoria dei mini proiettori ci permette di averne uno sempre dietro per proiettare film e video ovunque ci troviamo, grazie a batterie integrate che ne consentono l’uso anche all’aria aperta, o in una casa vacanza, oltre a poter proiettare presentazioni durante una riunione di lavoro. Un mini proiettore può essere un ottimo acquisto da usare già durante le prossime vacanze di Natale, e vi consigliamo i migliori.

Nebula Capsule Max

La linea di mini proiettori della famiglia Nebula Capsule è composta da diversi modelli, il più recente dei quali è stato annunciato recentemente da Anker, e in attesa dell’arrivo di Capsule 3 proponiamo il modello Capsule Max che potete acquistare ad un prezzo davvero competitivo. Si tratta di un mini proiettore della forma di una lattina e capace di proiettare immagini con dimensioni fino a 100 pollici con risoluzione 720p e luminosità di 200 ANSI lumen. All’interno troviamo Android TV, con tutte le app di streaming a disposizione – preinstallate o scaricabili dal Play Store– mentre il comparto audio si affida ad una coppia di speaker 2x4W in configurazione a 360°. Possiamo anche proiettare lo schermo dello smartphone grazie al Chromecast integrato, o collegare una qualsiasi fonte di immagini con un cavo HDMI. La batteria dura circa 5 ore, sufficienti a vedere 2 film interi, e si ricarica con porta USB-C, quindi anche con un power bank. Presente poi la correzione automatica del trapezio oltre all’autofocus. Costa meno di 500 euro e lo trovate su Amazon o su eBay.

XGIMI MOGO Pro

Più grande, più pesante, e più costoso il modello più piccolo di XGIMI: Mogo Pro è un mini proiettore portatile capace di riprodurre immagini fino a 120” con definizione Full HD e luminosità di 300 ANSI lumen. Monta anch’esso il sistema operativo Android TV, e quindi può installare praticamente tutte le applicazioni di streaming e non solo, mentre per l’audio si affida ad una coppia di altoparlanti stereo da 3W solamente. Non mancano l’autofocus e la correzione del trapezio, la porta HDMI di ingresso, ed il Chromecast integrato per riprodurre immagini praticamente da qualsiasi fonte. L’autonomia arriva solo a 2,5 ore, sufficienti per un film quando non si ha a disposizione la corrente elettrica, e per la ricarica serve l’alimentatore originale dal momento che è presente solo un connettore proprietario e non una porta USB-C. Il prezzo è intorno agli €550, su Amazon o su eBay.

BenQ GV30

Un mini proiettore dalla forma decisamente originale è il BenQ GV30, che grazie alle linee circolari può ruotare e passare dalla proiezione su parete a qualla su soffitto, pratica soprattutto quando si vuole vedere un film a letto. La risoluzione è di 300 ANSI lumen e le immagini a 720p, con possibilità di arrivare fino a 100 pollici. Buono l’audio, grazie ad una coppia di altoparlanti stereo da 4W a cui si aggiunge un subwoofer da 8W che porta enfasi sui bassi, mentre non mancano la correzione del trapezio e l’autofocus. Per le app abbiamo un dongle HDMI con Android TV che viene installato sotto la griglia dell’altoparlante, lasciando libere una porta HDMI e la USB-C, dove quest’ultima può essere usata sia come ingresso video che per la ricarica della batteria, capace di raggiungere solo le 2 ore di autonomia circa. Disponibile intorno agli €500 su Amazon e su eBay.

Philips PicoPix Nano

Probabilmente il mini proiettore più piccolo sul mercato, il PicoPix Nano di Philips misura solo pochi centimetri e sta comodamente in una mano. Certo le qualità video sono inferiori rispetto ai modelli esaminati fino ad ora, non arrivando ad una risoluzione HD e con una luminosità di 100 ANSI lumen, ma possiamo comunque proiettare immagini di dimensioni fino a 60”. Presente un altoparlante da 2W per l’audio, e una batteria con autonomia di circa 2 ore e ricaricabile con cavo microUSB, mentre possiamo proiettare immagini dallo smartphone (supporto a Miracast) o usare microSD o chiavette USB con un adattatore OTG – non c’è sistema operativo con applicazioni per lo streaming. Lo trovate su Amazon o su eBay al prezzo consigliato di circa 150 euro.

