Migliori Notebook Dell: guida e offerte 2024

I notebook Dell si sono affermati da anni come una scelta eccellente per una platea molto vasta di utenti, che abbraccia professionisti, studenti, utenti più casual e perfino gamer incalliti. Fondato nel 1984 da Michael Dell, il brand si è affermato nel tempo come leader nel settore tecnologico, distinguendosi per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti.

In questa guida andremo a esaminare le migliori offerte, suddividendo la nostra classifica in base alla fascia di prezzo. Analizzeremo la configurazione di ogni PC Dell presentato nella nostra classifica, oltre a indicarne i pro e i contro, in modo da consentire agli utenti di scegliere uno dei nuovi notebook Dell in base alle proprie esigenze. Inoltre, esamineremo nel dettaglio i motivi per cui il brand rappresenta oggi una delle scelte più convenienti e vantaggiose nel confronto fra vari PC portatili.

La nostra selezione di Dell di fascia media-economica

Partiamo subito con la nostra scelta delle migliori offerte per notebook Dell di fascia media-economica. Questi PC Dell portatili sono ideali per gli utenti più attenti al budget, che desiderano comunque un prodotto affidabile e di alta qualità, in grado di soddisfare appieno le loro esigenze.

Inspiron 15: resistente ma con un design elegante

📐 Dimensioni schermo: 15,6″ ⚖️ Peso: N.D. ⚙️ CPU: Intel Celeron 💾 RAM: 4 GB 💿 Capacità SSD: 500 GB (HDD) Risoluzione: HD+ 🙏 Connettività: 1 porta LAN, 1 jack Audio, 1 lettore di memory card, 1 porta HDMI, 2 porte USB Autonomia: 8 ore 👩‍💻 Sistema Operativo: Windows 11 🛒 Prezzo: € 595,09

L’Inspiron 15 ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, ideale per soddisfare le esigenze di studenti e professionisti, resistente per i propri spostamenti. Questo modello presenta un display da 15,6″ HD+, incorniciato in modo perfetto dall’elegante e robusta scocca nera.

Il processore è un Intel Celeron, 4 GB di RAM, un disco rigido da 500 GB e una scheda video integrata Intel UHD Graphics. La tastiera presenta la configurazione UK, limite facilmente aggirabile con un semplice set di sticker.

Pro Buon rapporto qualità-prezzo

Buone opzioni di connettività

Design molto professionale Contro Solo 500 GB di memoria HDD e 4 GB di RAM: poche per attività più impegnative

Processore migliorabile

Latitude E7490 ideale per chi è sempre in viaggio

📐 Dimensioni schermo: 14,1″ ⚖️ Peso: 1,4 kg ⚙️ CPU: Intel i5-8350U 💾 RAM: 16 GB 💿 Capacità SSD: 512 GB 🎨 Risoluzione: Full HD 🙏 Connettività: 1 porta LAN, 1 jack Audio, 1 lettore SD, 1 porta Mini Display, 3 porte USB 3.0 🔋 Autonomia: 12 ore 👩‍💻 Sistema Operativo: Windows 11 🛒 Prezzo: € 358,00

Questo portatile Dell della serie Latitude è ottimo per professionisti e studenti che desiderano accedere ovunque ai propri dati. Infatti, le sue dimensioni compatte e il display Full HD da 14,1 pollici con funzioni touch lo rendono ideale per l’uso in mobilità. Lato hardware, ci troviamo di fronte a un processore Intel i5-8350U, 16 GB di RAM DDR4, SSD NVMe da 512 GB, scheda video Intel HD620, il tutto gestito da Windows 11 Pro.

Le dimensioni compatte e, soprattutto, lo schermo touch ne consentono infatti un uso agevole anche fuori casa, il che è perfetto per presentazioni professionali o per lo studio in biblioteca, ad esempio.

Pro Display touch

Estrema portabilità

L'SSD NVMe aumenta la velocità di accesso ai dati archiviati Contro Opzioni di connettività migliorabili

La scheda video integrata comporta prestazioni limitate

Vostro 3520 con tecnologia ComfortView

📐 Dimensioni schermo: 15,6″ ⚖️ Peso: 1,66 kg ⚙️ CPU: Intel Core i5 💾 RAM: 8 GB 💿 Capacità SSD: 256 GB 🎨 Risoluzione: Full HD 🙏 Connettività: 1 porta LAN, 1 jack Audio, 1 lettore SD, 1 porta HDMI 1.4, 2 porte USB 3.2, 1 porta USB 2.0 🔋 Autonomia: 2,5-3 ore 👩‍💻 Sistema Operativo: Windows 11 Pro 🛒 Prezzo: € 496,85

Parliamo adesso di un ottimo notebook con CPU i5. Questo modello da 15,6″, oltre a vantare un ottimo processore, presenta un design nero compatto, 8 GB di RAM e 256 di SSD. La scheda grafica integrata è tipica dei notebook Dell di questa fascia, quindi questo modello non è la scelta giusta per i gamer, ma darà diverse soddisfazioni a professionisti, studenti e utenti più casual, in cerca di un laptop affidabile e dalle ottime prestazioni, dotato di Windows 11 Pro.

A sottolineare l’utenza a cui si rivolge questo PC, il venditore consente di richiedere l’aggiunta gratuita del pacchetto Office, in modo da soddisfare appieno tutte le esigenze professionali e di studio degli utenti di riferimento. Inoltre, questo modello è dotato della tecnologia Dell ComfortView per attenuare l’affaticamento degli occhi dovuto da luce blu.

Pro Ottimo processore

Pacchetto Office integrato e gratuito su richiesta

Peso ridotto

Tecnologia Dell ComfortView per attenuare l'affaticamento degli occhi Contro Autonomia della batteria migliorabile

Poche opzioni di connettività

Con 256 GB di spazio potrebbe essere necessaria una memoria esterna

Latitude 3510 con scheda video dedicata

📐 Dimensioni schermo: 15,6″ ⚖️ Peso: 1,9 kg ⚙️ CPU: Intel i7-10510U 💾 RAM: 16 GB 💿 Capacità SSD: 512 GB 🎨 Risoluzione: Full HD 🙏 Connettività: 1 porta LAN, 1 jack Audio, 1 lettore MicroSD, 1 USB 3.2 gen 1 tipo A, 1 USB gen 1 tipo C, 1 USB 3.2 gen 1 tipo A, 1 USB 2.0 tipo A, 1 HDMI 1.4 🔋 Autonomia: N.D. 👩‍💻 Sistema Operativo: Windows 10 Professional 🛒 Prezzo: € 579,90

Restiamo nella serie Latitude con un notebook con processore i7, ottimo per professionisti, studenti e anche per i gamer più casual. La configurazione prevede un monitor da 15,6″ Full HD, un processore Intel i7-10510U, 16 GB di RAM, un SSD da 512 GB e una scheda video GeForce MX230. Pur non essendo una delle più potenti sul mercato, la scheda video GeForce MX230 presente su questo modello saprà soddisfare i gamer meno esigenti su prestazioni e qualità video.

Questo modello è perfetto per chi cerca un portatile affidabile e dalle ottime prestazioni. Inoltre, la presenza di una scheda video dedicata, seppur non potentissima, rende questo PC una scelta adatta ai gamer più casual che non vogliono rinunciare ai loro titoli preferiti in mobilità.

Pro Ottimo processore

16 GB di RAM

Scheda video dedicata ideale per i gamer meno esigenti Contro Prezzo leggermente elevato

Windows 10 e non 11

Latitude 5310 con display touch

📐 Dimensioni schermo: 13,3″ ⚖️ Peso: 1,2 kg ⚙️ CPU: Intel i7-10810U 💾 RAM: 32 GB 💿 Capacità SSD: 256 GB 🎨 Risoluzione: Full HD 🙏 Connettività: 1 porta LAN, 1 jack Audio, 1 USB 3.2 gen 1, 1 USB 3.2 gen 1 tipo A, 1 HDMI 1.4 🔋 Autonomia: N.D. 👩‍💻 Sistema Operativo: Windows 10 Professional 🛒 Prezzo: € 429,00

Concludiamo la nostra selezione di notebook Dell di fascia media-economica con un modello dalle caratteristiche davvero interessanti. Il design colpisce subito l’occhio, con un accattivante contrasto tra argento e nero che incornicia in modo perfetto il display da 13,3″ touch Full HD, perfetto per la massima portabilità.

A spingere questo PC troviamo un processore Intel i7-10810U, accompagnato da 32 GB di RAM, un SSD NVMe da 256 GB, scheda video integrata Intel UHD Graphics 620. Il sistema operativo installato è Windows 10 Pro. La dotazione hardware garantisce performance top di gamma in ambito professionale e nello studio.

Pro Ottimo rapporto qualità-prezzo

Buona dotazione hardware

Dimensioni compatte

Peso ridotto, comodo per studiare e lavorare fuori casa Contro SSD poco capiente

Poche opzioni di connettività

Windows 10 e non 11

I nostri Dell di fascia alta preferiti

Passiamo adesso a esaminare i laptop Dell di fascia alta. In questo segmento, scopriremo la punta di diamante dell’offerta del brand, oltre a notebook da gaming in grado di soddisfare i gamer dal palato più raffinato. Questa parte della classifica è dunque dedicata agli utenti che desiderano il massimo in termini di configurazione hardware e prestazioni. Andiamo a scoprire le qualità dei notebook Dell di questa fascia di prezzo.

XPS 15: una batteria quasi infinita

📐 Dimensioni schermo: 15,6” ⚖️ Peso: 1,8 kg ⚙️ CPU: Intel i7-7700 💾 RAM: 32 GB 💿 Capacità SSD: 512 GB 🎨 Risoluzione: Full HD 🙏 Connettività: 1 porta LAN, 1 jack Audio, 1 USB 3.1 tipo C, 2 USB 3.0 gen 1 tipo A, 1 Thunderbolt3 🔋 Autonomia: 9-13 ore 👩‍💻 Sistema Operativo: Windows 10 Professional 🛒 Prezzo: € 1,984,00

Partiamo subito con un modello dal design molto elegante, eccellente per i professionisti attenti al look dei propri device. Tuttavia, questo modello non si rivolge solo ai professionisti: la scheda video GeForce GTX1050 è ottima anche per i gamer meno esigenti, inclini ad accettare qualche compromesso grafico nelle loro sessioni di gaming più intense.

Oltre alla scheda video in questione, questo PC si caratterizza per la presenza di un display Full HD da 15,6″, un processore Intel i7-7700, ben 32 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Il sistema operativo in dotazione è Windows 10 Pro.

Pro Design accattivante

Ottima dotazione hardware

Ideale anche per gamer più casual Contro Opzioni di connettività migliorabili

Windows 10

Precision 5550 per gamer e professionisti

📐 Dimensioni schermo: 15,6″ ⚖️ Peso: 1,91 kg ⚙️ CPU: Intel i7-10850H 💾 RAM: 32 GB 💿 Capacità SSD: 1 TB 🎨 Risoluzione: Full HD 🙏 Connettività: 1 jack Audio, 2 USB 3.2 gen 2 tipo C, 1 USB 3.2 gen 2 tipo C, 1 DisplayPort, 1 HDMI, 1 lettore SD 🔋 Autonomia: N.D. 👩‍💻 Sistema Operativo: Windows 11 Pro 🛒 Prezzo: € 1,089,80

Questo modello è eccellente per l’editing e il rendering 3D grazie alla presenza dell’ottima scheda video Nvidia Quadro T1000. Questa scheda video si è dimostrata valida anche nel gaming: siamo di fronte a un laptop Dell molto versatile, ideale per professionisti, soprattutto nel settore 3D, ma anche per i gamer meno hardcore, disposti a scendere a qualche compromesso sulla qualità grafica.

La configurazione vede inoltre la presenza di un display da 15,6″ Full HD, un processore Intel i7-10850H, 32 GB di RAM DDR4, 1 SSD NVMe da 1 TB, il tutto gestito da Windows 11 pro.

Pro Buon rapporto qualità-prezzo

Flessibilità d'uso, molto valido anche per il gaming

Velocità garantita dalla SSD NVMe da 1 TB Contro Assenza di porta HDMI

Display solo Full HD

Precision 5680 Workstation per il rendering 3D

📐 Dimensioni schermo: 16″ ⚖️ Peso: 2,05 kg ⚙️ CPU: Intel i7-10850H 💾 RAM: 32 GB 💿 Capacità SSD: 1 TB 🎨 Risoluzione: Full HD 🙏 Connettività: 1 jack Audio, 1 USB 3.2 gen 2 tipo C, 1 HDMI, 2 Thunderbolt 4, 1 lettore memory card 🔋 Autonomia: N.D. 👩‍💻 Sistema Operativo: Windows 11 Pro 🛒 Prezzo: € 3,200,96

Come suggerisce già il nome, questo notebook rappresenta la workstation definitiva per i professionisti del settore 3D. La prima cosa che colpisce di questo modello è il suo ampio display Full HD da 16″, perfetto per lunghe sessioni di rendering 3D e non solo. Infatti, la scheda video Nvidia RTX A1000 si è dimostrata anche una buona scelta nell’ambito del gaming, quindi questo Precision 5680 è in grado di soddisfare anche le esigenze dei gamer, a patto di accettare qualche compromesso in termini grafici.

Andando avanti nelle caratteristiche, troviamo un processore Intel i7-13700H, 32 GB di RAM LPDDR5, 1 SSD da 1 TB, il tutto gestito da Windows 11. L’elegante colore grigio di questo modello incastona con stile l’ampio display.

Pro Ottima dotazione hardware

Display da 16" comodo per lavorare e per guardare film

Velocità notevole grazie alla SSD NVMe da 1 TB Contro Opzioni di connettività scarse

Abbastanza pesante

Inspiron 16 Plus 7620: il più amato dai gamer

📐 Dimensioni schermo: 16″ ⚖️ Peso: 2,04 kg ⚙️ CPU: Intel i7-12700H 💾 RAM: 16 GB 💿 Capacità SSD: 512 TB 🎨 Risoluzione: Full HD 🙏 Connettività: 1 jack Audio, 2 USB 3.2 tipo A, 1 HDMI 2.0, 2 Thunderbolt 4 🔋 Autonomia: 15 ore 👩‍💻 Sistema Operativo: Windows 11 Home 🛒 Prezzo: € 1,049,75

Chiudiamo la nostra selezione con un notebook da gaming. A differenza dei due precedenti, questo modello si rivolge ai gamer più esigenti, alla costante ricerca delle massime prestazioni e di dettagli grafici mozzafiato, che potranno ammirare nell’ampio display HDR da 16″. Il cuore pulsante è di certo la sua scheda video GeForce RTX 3050, in grado di gestire i titoli più recenti e regalare frame rate elevati, anche alle impostazioni grafiche più alte. Accanto a questa ottima scheda video, troviamo un processore Intel i7-12700H, 16 GB di RAM DDR5 e un SSD da 512 GB. Il sistema operativo installato è Windows 11 Home.

Merita una menzione speciale il design e il colore verde, perfetto per tutti i gamer che cercano non solo un’esperienza di gioco senza compromessi, ma che vogliono anche distinguere il proprio laptop dalla massa, grazie a un tocco di unicità.

Pro Ottima scheda video

Visuale ampia garantita dal display da 16''

Ideale per il gaming Contro Solo 512 GB di spazio di archiviazione

Poche opzioni di connettività

Perché scegliere un computer di marca Dell

I notebook Dell si sono affermati da anni come leader del mercato, grazie alle loro caratteristiche, alla loro affidabilità e a un servizio clienti di eccellenza. La loro qualità è in grado di soddisfare una vasta ed eterogenea platea di utenti. Inoltre, l’offerta di laptop Dell si caratterizza per la sua flessibilità, proponendo agli utenti modelli ideali per svariate esigenze, come lo smartworking, i viaggi e il gaming più estremo.

Questa versatilità è frutto di una costante innovazione dei prodotti, che restano sempre e comunque incentrati sui clienti. Grazie alla presenza sul mercato di svariate configurazioni, l’utente sarà sempre in grado di trovare il modello più adatto alle proprie esigenze, all’utilizzo previsto e al suo budget.

Un Dell per ogni esigenza

La varietà dell’offerta dei notebook Dell costituisce uno dei punti forti del brand. Non è un azzardo infatti affermare che esiste un PC portatile Dell adatto a ogni esigenza e a tutti gli utenti, anche ai gamer più incalliti, noti per non accettare compromessi sulla configurazione hardware e sulle prestazioni.

I notebook della serie Latitude sono perfetti per il settore aziendale e professionale. Grazie alla loro sicurezza avanzata, alla gestione semplificata e all’incredibile durata, questi laptop rappresentano da anni la scelta preferita dei professionisti in cerca di notebook affidabili, sicuri dal punto di vista dei dati e in grado di offrire prestazioni ottimali e costanti anche dopo prolungate sessioni lavorative.

I laptop della serie Alienware costituiscono il punto di riferimento del gaming a elevate prestazioni. La configurazione di questi notebook non lascia spazio a dubbi: Dell ha deciso di puntare sulle migliori schede grafiche e CPU sul mercato per soddisfare anche i gamer più esigenti. Insomma, ci troviamo di fronte a una serie che rappresenta uno dei fiori all’occhiello di Dell, per le prestazioni e l’innovazione, specie nell’ambito della dissipazione del calore, così da garantire intense sessioni di gaming senza alcun rallentamento o rischi di surriscaldamento.

Per gli utenti più casual, Dell offre la sua serie Inspiron. Si tratta di notebook dai prezzi molto interessanti e abbordabili, ideali per gli utenti meno esigenti, in cerca di un buon laptop, con un equilibrio ottimale tra prestazioni e costo. I PC di questa serie sono ideali per lo smartworking, la navigazione sul web, lo studio e la fruizione di contenuti multimediali. Grazie a questa versatilità, la serie in questione è una tra le più apprezzate, preferita soprattutto da studenti e famiglie.

La serie XPS si rivolge perlopiù a content creator e professionisti in ambito 3D in cerca di prestazioni elevate, soprattutto in termini grafici. Questa serie vanta design eleganti e l’uso di materiali di qualità superiore, per un perfetto connubio tra stile e performance. Inoltre, i PC portatili Dell XPS si distinguono dalla concorrenza anche grazie a display di qualità premium e batterie all’avanguardia, in grado di garantire lunghe sessioni di utilizzo, senza doversi preoccupare di collegare il device alla rete elettrica.

Assistenza clienti di alta qualità

L’assistenza clienti offerta da Dell è da sempre un punto di vanto del marchio di Round Rock, Texas. L’efficienza e la copertura dell’assistenza clienti di Dell garantisce agli utenti la massima serenità, dato che potranno sempre contare su diversi canali di contatto.

L’assistenza telefonica permette agli utenti di rivolgersi direttamente a tecnici qualificati ed è disponibile in varie lingue. Il premium support in Italia è disponibile tramite numero verde, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Esistono poi vari numeri, alcuni a pagamento e altri no, pensati per problemi o utenti specifici, che adottano orari diversi, di solito dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì. È consigliabile scaricare la comodissima utility SupportAssist prima di chiamare l’assistenza, così da individuare le informazioni più importanti del proprio portatile e poterle comunicare agli operatori per agevolarne il lavoro.

Gli utenti che preferiscono una soluzione più immediata possono sfruttare la chat online messa a disposizione nel sito ufficiale di Dell in diverse lingue e disponibile 24/7. In questo modo, è possibile ottenere risposte veloci ai problemi tecnici più comuni e assistenza specifica per la configurazione del proprio notebook.

Per ricevere servizi di manutenzione e riparazione è sempre possibile rivolgersi ai vari centri di assistenza tecnici autorizzati da Dell. In Italia ce ne sono molteplici e tutti offrono un supporto ottimale ai propri clienti.

Infine, Dell offre svariate risorse online da cui attingere per cercare di risolvere in autonomia i problemi riscontrati con i propri notebook, come manuali utenti, FAQ, tutorial video e forum.

Prezzi per ogni budget

Come si evince dalla nostra classifica e dalla presentazione delle varie serie, esiste davvero un Dell adatto a ogni budget. Il brand riconosce l’importanza di offrire la qualità dei propri notebook a una platea quanto più vasta possibile di utenti, proponendo diversi laptop adatti per svariate esigenze e budget differenti.

Tutte le serie progettate e offerte da Dell sono pensate per garantire il massimo valore ai propri utenti, in base alle loro possibilità di spesa. Questa filosofia, insieme alla qualità dei notebook Dell, ha reso il marchio uno dei leader incontrastati nel settore dei portatili.

Conclusioni

Il marchio Dell rappresenta una garanzia di qualità per tutti gli utenti. Dopo aver esaminato alcune delle migliori offerte sui notebook Dell, possiamo affermare che esiste davvero un computer portatile Dell per tutte le esigenze, ogni budget e per tutti gli utenti. La qualità di questi notebook ha consentito al marchio statunitense di affermarsi come leader in questo segmento di mercato, grazie all’offerta costante di prodotti innovativi e affidabili, sempre più apprezzati dall’utenza di tutto il mondo.

Prima di concludere questa guida, vogliamo rispondere ad alcune delle domande più frequenti sui notebook Dell e non solo.

Domande frequenti sui notebook Dell È meglio un notebook Dell, Asus o un HP? Mettere PC portatili a confronto non è mai facile. In generale, la scelta di un marchio rispetto a un altro dipende dalle esigenze specifiche dell’utente, dal tipo di uso previsto, dal budget a disposizione, dalle caratteristiche dei vari modelli, nonché dai punti di forza dei brand.

Non esiste dunque una risposta specifica a questa domanda, ma sarà l’utente a dover decidere di volta in volta quale notebook soddisfa al meglio le sue esigenze e rientra nel budget a sua disposizione. Che marca è Dell? Dell è un brand statunitense di tecnologia, noto soprattutto per la produzione di laptop, PC e server di eccellente qualità. Fondata nel 1984 da Michael Dell mentre era uno studente dell’Università del Texas, l’azienda è cresciuta in modo rapido, affermandosi come uno dei fornitori leader nel settore dell’hardware a livello globale. Ciò che caratterizza Dell è la qualità dei suoi prodotti, l’ampia flessibilità della sua offerta, l’assistenza clienti di prim’ordine e l’affidabilità dei suoi prodotti. Quanto dura un PC Dell? La durata di un PC Dell varia a seconda dell’uso, della manutenzione e del modello specifico. In generale, un notebook Dell tenuto in condizioni ottimali garantisce una durata media compresa tra i 3 e i 5 anni, tenendo conto della normale usura di alcuni componenti e del progresso tecnologico. I PC portatili Dell pensati per un uso aziendale o professionale possono durare più a lungo, se sottoposti a regolare e adeguata manutenzione.