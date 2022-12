Migliori visori notturni

Apparecchi elettronici come i visori notturni consentono di avere un’immagine estremamente chiara e luminosa di un ambiente notturno o comunque poco illuminato. Chiaro che la qualità della visione dipenda da molti fattori tra cui il raggio di riconoscimento, ovvero la distanza massima che l’unità è in grado di illuminare artificialmente. Importante valutare anche quanto tale strumento sia in grado di “schiarire” il campo visivo e dare risalto a particolari che, in caso contrario, sarebbero quasi o del tutto impercettibili. Un compagno d’avventura che non può mancare durante le escursioni nei tragitti più impervi e rischiosi. Fatte le dovute premesse, vediamo allora quali sono i migliori modelli di visore notturno da comprare oggi a prezzi vantaggiosi: nessun dettaglio potrà sfuggire ai tuoi occhi.

Visore notturno Bresser

Possibilità di zoom fino a 3x (6x in modalità digitale). Portata dell’illuminazione ad infrarossi pari a 100 m. Dimensioni di 185 x 145 x 55 cm e peso di appena 680 g: maneggevole e leggero. Di buona qualità il display presente a bordo.

Visore notturno Jadfezy

Un eccellente binocolo ad infrarossi, con illuminatore regolabile a 7 livelli. Grazie alla microSD da 64 GB integrata si possono scattare foto e registrare video in alta definizione. Zoom digitale 8x, schermo LCD da 3 pollici e batteria da 2800 mAh.

Visore notturno Tkwser

Uno dei visori notturni in assoluto più venduti. MicroSD da 32 GB in dotazione per il salvataggio di foto e video in HD. Raggio di riconoscimento pari a ben 300 metri, con 7 livelli di luminosità. Fino a 17 ore di durata. Display LCD da 2,31 pollici.

Visore notturno Profey

Anche in questo caso abbiamo 7 livelli di intensità per l’illuminazione notturna fino a 300 metri di distanza. Schermo LCD da 3 pollici. Video in 4K e foto a 36 MP sulla microSD da 32 GB. Lunga durata grazie ad una batteria da 4000 mAh.

Visore notturno Relassy

Terminiamo con un altro fra i più apprezzati visori notturni, molto simile al precedente. Video in 4K e foto a 36 MP, 300 metri di portata con zoom digitale 5x, microSD da 32 GB in confezione, batteria con capacità di 4000 mAh.

