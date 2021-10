Il trolley, oggetto di uso comune che ha semplificato notevolmente tutti i viaggi della nostra vita, è oggi un must per chi ama girare il mondo. Una valigia con le rotelle, facilissima da trasportare, classificata come bagaglio a mano, che oggi permette a tutti i viaggiatori di portare con sé un significativo quantitativo di indumenti, racchiusi in una valigia di piccole dimensioni (ma non limitate). Insomma, si può ottenere il massimo da un trolley, agevolando anche i processi di registrazione e imballaggio di una valigia in aeroporto.

Di trolley ve ne sono di diversi tipi, con differenti colori, stili e motivi, di varie misure e con dettagli tutti da scoprire. Con il tempo addirittura questo tipo di bagaglio è diventato un chiaro modo per esprimere i gusti personale e la propria personalità. Basta guardare le foto della nota influencer di fama mondiale Chiara Ferragni, per capire quanto le valigie sono accessori di moda da non farsi mancare. Da abbinare in base alla stagione, agli outfit, al mood e anche in base alla destinazione. Ci si può divertire eccome. Inoltre, con l'avanzare degli anni, hanno subito una grossa evoluzione, che li ha visti protagonisti delle valigie più comode e ottimizzanti dello spazio di sempre.

Ormai, infatti, vengono realizzate con le tecnologie più moderne e secondo design intelligenti che consentono alle persone di poter viaggiare con i propri vestiti e oggetti in sicurezza, senza dover rinunciare a qualcosa grazie allo spazio disponibile all'interno di esse. Quando si parla di trolley, è necessario parlare contemporaneamente di qualità e praticità. Senza queste due caratteristiche importantissime, un trolley non è all'altezza di essere considerato tale. Bisogna anche scegliere il negozio perfetto da cui acquistare un trolley ben fatto, che garantisca la qualità dei prodotti venduti.

E se ci aggiungessimo la comodità di comprare direttamente da casa, aspettando solo il corriere che consegno il pacco? Eh sì, stiamo parlando proprio del sito e-commerce Amazon.it, dove abbiamo trovato i migliori trolley presenti sul mercato. Ed è per questo che vi consigliamo di continuare la lettura: cinque recensioni dei cinque migliori trolley da comprare. Non vi resta che proseguire e capire qual è quello che fa davvero al caso vostro.

Ecco, allora, i migliori trolley reperibili su Amazon, le loro caratteristiche principali, le loro funzioni, il loro design e il prezzo. Iniziamo il ‘viaggio' alla scoperta di esse.

Amazon Basics Valigia Trolley

Cominciamo con un prodotto firmato Amazon: un trolley rigido alto 55 centimetri all'esterno, mentre all'interno 51 centimetri. Dimensioni sicuramente convenienti per effettuare brevi viaggi. Il materiale che avvolge l'intera valigia è stato scelto appositamente per la sua notevole resistenza contro gli urti e i graffi. Si tratta della rinomata plastica ABS extra spessa, addirittura più compatta rispetto ai trolley realizzati dalla concorrenza. Dunque non si deve assolutamente temere per la durata del trolley: potrà affrontare, infatti, moltissimi viaggi attraversando diversi aeroporti, rimanendo intatta e bella come lo era all'inizio.

L'interno è totalmente foderato e contiene vari divisori, suddividi in porta-oggetti spaziosi e pratici. Vi è, appunto, uno scomparto in poliestere 150D, attrezzato di ben tre tasche a chiusura zip. Nonostante lo spazio sia già ottimizzato, il trolley è espandibile fino al 15%. Di conseguenza, oggetti grandi e piccoli ci stanno perfettamente. Il manico telescopico permette di effettuare ogni genere di movimento con estrema facilità, grazie anche alle quattro rotelle girevoli di cui il trolley è munito.

La maniglia risulta essere piuttosto corta e ben salda. Anche le zip interne ed esterne sono particolarmente robuste. Questo trolley è disponibile in differenti colorazioni, così da soddisfare tutti i gusti degli utenti che decidono di acquistare questo modello. I colori disponibili sono: blu chiaro, blu scuro, ruggine e nero. Tinte classiche ma dalle tonalità decisamente brillanti e di profonda eleganza. Nonostante la resistenza e robustezza della valigia in questione, sembrerebbe proprio essere leggera da portare con sé. A tal proposito, il trolley della linea Amazon Basics, pesa soltanto 3,33 chilogrammi. Se si necessita di un trolley più grande e spazioso per le proprie esigenze, della stessa linea vi è lo stesso identico trolley (premium) da 68 centimetri, con tanto di lucchetto.

I clienti hanno recensito questo prodotto con commenti positivi: la loro approvazione c'è e si sente! Il trolley di Amazon Basics costa solo 49,99 euro

Cabin Go 5572

É la volta della nota azienda produttrice Cabin Go, che con il suo modello 5572 offre un bellissimo ed economico set di due trolley di diverse dimensioni. La valigia più piccola è di 55 centimetri e capiente 44 litri, quella più grande, invece, è di 69 centimetri e capiente 93 litri. Queste due valigie vantano di un'ottima qualità, infatti sono realizzate di un materiale altamente resistente, anti-graffi e anti-urti. Si tratta di plastica ABS, dunque la copertura è rigida ma nonostante ciò i trolley risultano comunque ultra leggeri. Il più piccolo pesa soltanto 2,2 chilogrammi, al di sotto della media, mentre quello dalle dimensioni più estese pesa 3,2 chilogrammi. Se si pone particolare attenzione, si può facilmente comprendere come si tratti di pesi davvero leggeri per dei bagagli robusti.

Ad ogni modo, l'azienda stessa garantisce anni e anni di continuo utilizzo senza alcun segno di usura. Si sta parlando di prodotti decisamente duraturi nel tempo. Le valigie sono dotate di due inserti interni, uno con tasche a rete con cerniera e zip e, infine, uno con delle cinture atte a fissare gli indumenti all'interno del trolley (e questo vale per entrambi i trolley del set). Queste valigie possiedono ance un lucchetto la cui combinazione è personalizzabile. Ovviamente, tutto ciò per garantire la totale sicurezza, senza incorrere in furti. Non mancano le quattro rotelle girevoli per ogni trolley. Possono ruotare fino a 360 gradi, così da assicurare un trasporto semplice e rapido.

Il manico telescopico in acciaio è ben saldato e anch'esso particolarmente resistente ed è a due livelli distinti. Parlando invece di estetica e design, altro fattore che influenza la scelta della valigia ideale, questo incredibile set di trolley è disponibile in diversi colori: si parte da un brillante argento, bordeaux, grigio scuro, navy, nero, rosa e rosso. Moltissimi colori per accontentare ogni gusto.

Gli utenti si complimentano per la qualità del set e per la spedizione puntuale. Si potrebbe puntare ad un bel set di due trolley di qualità per i propri viaggi! Questa valigia costa, al momento, 89,99 euro (è in offerta, correte).

EONO Essentials Trolley

Si prosegue con la casa produttrice Eono, la quale ha realizzato un trolley rigido da 55 centimetri, con capacità di 32 litri, elegante, resistente e d'effetto, senza mancare della sua ‘essenzialità'. Anche questa valigia è letteralmente leggerissima: pesa soltanto 2,5 chilogrammi. Questo trolley rientra negli standard adottati da compagnie aeree come Alitalia, Ryanair, Lufthansa e Easyjet. La protezione del trolley è robusta e resistente, realizzata inevitabilmente con la plastica ABS. Riesce a mantenere la sua leggerezza nonostante la copertura di qualità, anti-urti e anti-graffi.

Con questa valigia si può stare certi della sua fenomenale durata: niente segni per moltissimo tempo! Presenta due scomparti interni foderati: uno con cinture per fissare il contenute, uno suddiviso in tasche dotate di cerniera e zip, per racchiudere al meglio l'oggettistica e i piccoli indumenti di cui si ha bisogno. Per quanto riguarda la sua sicurezza, non c'è da temere: è munito di un lucchetto la cui combinazione è personalizzabile a tre cifre. Come tutti i trolley non mancano loro, le quattro ruote che consentono movimenti fluidi e semplici. Sono rotabili fino a 360 gradi. Si potrà andare ovunque senza alcun tipo di problema. Il manico a scomparsa è piuttosto funzionale e permette un'ottima manovrabilità. Inoltre, ogni valigia firmata Eono, è sottoposta a garanzia di ben due anni.

Questo fa chiaramente capire la serietà e la professionalità del marchio in questione. I trolley di Eono sono disponibili in due colorazioni diverse, semplici ma uniche e stilose: nero e oro rosa, una tinta che da qualche anno continua ad essere tra le preferite. Anche in questo caso, i clienti sono rimasti pienamente soddisfatti, soprattutto per il rapporto prezzo-qualità e il design del bagaglio a mano. Insomma, la valigia Eono potrebbe essere una valida alternativa per viaggiare portando con sé tutto il necessario e in totale sicurezza, senza la paura che il trolley possa in qualche modo rovinarsi. Passando ai fatti, questo modello detiene un prezzo vantaggioso: 49,99 euro Conviene approfittarne.

HAUPTSTADTKOFFER – Mitte Trolley

Tocca ora all'impresa Hauptstadtkoffer, la quale offre al mercato una serie di valigie innovative. Analizziamo, dunque, il modello Mitte. Anche quest'ultima è una classica valigia da 55 centimetri, la cui capienza è però di 55 litri. É adatta ai viaggi con Ryanair, Lufthansa, EasyJet e ancora molte altre compagnie aeree. La struttura del trolley è realizzata completamente in materiale ABS, robusto e allo stesso tempo piuttosto leggero. Si può dire definitivamente addio agli urti, ai graffi e a qualsiasi altro segno di usura. Materiale che permette alla valigia di affrontare moltissimi viaggi. Parlando invece di interni, quello del trolley Mitte è in poliestere, il quale oltre ad essere particolarmente duraturo, è anche facile da pulire.

Vi sono tre scomparti (due in un lato e uno nell'altro) entrambi dotati di rete con cerniere e zip per bloccare il contenuto. Due tasche sono più piccole per consentire uno spazio apposito per gli oggetti più piccoli. La sicurezza è una questione a cuore dell'azienda. Infatti questo trolley utilizza un sistema di serratura integrata TSA che è realmente in grado di soddisfare standard elevati di sicurezza e protezione. Non si devono, così, temere eventuali furti. Le quattro ruote permettono un trasporto veramente rapido, grazie anche al manico telescopico che si sviluppa in tre altezze diverse, dal design ergonomico e dalla grande manovrabilità.

Che l'estetica di questo trolley fosse moderna e al passo con i tempi già si sapeva, ma guardiamo ora tutti i colori tra cui scegliere: burgundy, dunkelblau, farn, korall, mint, pool blau, silber matt, turkis, autunno oro, avocado, champagne, rosso, verde mela, bianco, serenella, nero e cyanblau. Una serie di colorazioni particolari ma ricercate, che rendono i propri viaggi unici e alla moda. Le persone che hanno acquistato questo trolley sono rimaste molto soddisfatte della qualità offerta, marchiata Hauptstadtkoffer. Il prezzo di questo trolley ammonta a 109,95 euro . Leggermente superiore a quelli precedenti, ma bisogna tener conto dell'ottima qualità.

Eastpak Tranverz S

Si conclude la guida ai migliori trolley con la famosissima casa produttrice Eastpak, la quale ha dato vita ad una collezione di trolley dal design moderno e differente da quelli che abbiamo appena visto. Il modello Traverz S è da 51 centimetri, quindi le sue dimensioni sono leggermente ridotte rispetto agli altri trolley. La novità, in questo caso, concerne la sua copertura: abbiamo una stoffa resistente, creata da un mix tra nylon (60%) e poliestere (40%). Nonostante non si una protezione in ABS, risulta essere comunque durevole nel tempo e contro gli urti. Inoltre è facile da pulire, nonostante sia tessuto.

Il suo interno gode degli stessi materiali ed è diviso in due scomparti, entrambi dotati di zip per chiudere in sicurezza il contenuto del bagaglio. Non mancano, ovviamente, le cinghie che stabilizzano e tengono fermi gli indumenti. Include un sistema di sicurezza che blocca le cerniere, così da non incorrere mai in gravi situazioni di furto. Le ruote non sono quattro, bensì due posteriori, sono più basse e sono state create appositamente per fornire movimenti scorrevoli soprattutto in aeroporto.

Nella parte anteriore vi sono due piedini che permettono alla valigia di rimanere correttamente in piedi e stabile, nei momenti in cui è ferma. Per quanto riguarda, invece, il suo design estetico, qui non si parla più di semplici colori, bensì di grafiche interessanti. É infatti possibile sceglierne una tra diverse: Blue Brize Banana, Blu Seaside Stars e Multicolore Pix Color. La prima è un'insieme di sfumature di blu e azzurro con bellissime grafiche di foglie tropicali. La seconda è molto più stilizzata e raffigura, sotto uno sfondo azzurro chiaro, delle piccole stelline bianche. L'ultima, invece, ha un background blu scuro, a cui si alternano delle cartoline di città o di mare. Insomma, design davvero unici per delle valigie.

Nonostante questo trolley sia molto diverso dagli altri trattati, agli utenti è piaciuto molto, in quanto comodo, pratico e comunque resistente. Il prezzo del bagaglio firmato Eastpak è di 64,2 euro