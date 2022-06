I sistemi operativi moderni, su computer fissi e portatili, ci hanno abituato a svolgere determinate operazioni con estrema rapidità grazie all’utilizzo delle gesture per mezzo del trackpad: ad esempio, il trascinamento verticale di due dita consente di scorrere in alto o in basso una pagina visualizzata, aprendo o chiudendo le dita orizzontalmente è possibile procedere a zoom-in e zoom-out. Sempre più utenti scelgono di utilizzare i trackpad al posto dei tradizionali mouse, anche per la loro maggiore portabilità. Scopriamo dunque quali sono i migliori modelli presenti sul mercato.

Microsoft Arc

Volendo procedere per gradi, questo è l’ibrido perfetto fra un classico mouse ed un trackpad. La zona superiore funziona efficacemente per lo scrolling delle pagine e sostituisce la rotellina. Il dispositivo è inarcato durante l’utilizzo e viene appiattito per lo spegnimento: ideale per garantire il minimo ingombro durante il trasporto.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 69,99 euro

Apple Magic Trackpad

L’apparecchio funziona in modalità wireless ed è ricaricabile mediante porta USB C, con autonomia di circa un mese. Assicurato il pieno supporto per tutti i gesti Multi-Touch con annessa tecnologia Force Touch che rileva l’intensità della pressione. Si abbina velocemente ed in automatico al Mac: massima efficienza fin da subito.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 118,99 euro

Perixx PERIPAD-704

Un altro consigliatissimo trackpad da usare in wireless. Ogni gesture verrà riconosciuta in un batter d’occhio: scorrimento con un dito, doppio clic, scorrimento a due dita, tocco con un dito, trascinamento e zoom. 2 batterie AAA richieste per il funzionamento. Non occorrerà installare alcun driver aggiuntivo.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 29,99 euro

Trackpad Speedlink Sway

La connessione avviene mediante uscita USB, che assicura la massima compatibilità con gran parte dei pc fissi o portatili presenti in commercio. I piedini d’appoggio in gomma rendono il trackpad più stabile. Oltre a consentire numerose funzioni multi-touch, l’apparecchio prevede due pulsanti fisici che simulano i tasti del mouse.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 13,41 euro

Trackpad Keymecher Mano Max

Un modello molto particolare, dotato di cavo USB. Subito pronto all’uso dopo averlo collegato al pc, senza l’installazione di driver dedicati. La superficie in vetro con sensore avanzato offre una risposta estremamente rapida e precisa. Le icone rappresentate aiutano a comprendere meglio come e dove utilizzare le gesture.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 145,84 euro

Ben cinque trackpad fra cui certamente potrai individuare quello che meglio si adatta alle tue esigenze ed al dispositivo con il quale dovrai utilizzarlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.