La guida di Telefonino per aiutarti a scegliere gli strumenti di lavoro che possono migliorare la vostra postazione rendendo anche il lavoro più produttivo: mouse e tastiere.

La scelta tra i vari modelli è ardua, ma abbiamo selezionato le migliori combinazioni in base a caratteristiche e prezzi più vantaggiosi.

THE G-LAB Combo KRYPTON

THE G-LAB Combo KRYPTON: la tastiera garantisce una digitazione reattiva, grazie ai 6 tasti per evitare conflitti e azioni indesiderate; la tastiera offre anche 12 tasti di scelta rapida multimediali per le funzionalità di base del pc.

Il mouse da gamer ha 6 pulsanti e il suo sensore ottico ultra-preciso consente di regolare la sensibilità fino a 3200 dpi in 4 passaggi.

Sono prodotti ergonomici.

Trust Gaming GXT 838 Azor

Trust Gaming GXT 838 Azor: questa combo possiede 3 modalità di colore LED combinate con luminosità regolabile.

Ha modalità anti-ghosting: fino a 8 pressioni simultanee di tasti. Molto comodo grazie ai piedini antiscivolo in gomma, e l'altezza regolabile in 2 fasi. Riguardo ai pulsanti: possiede il pulsante selezione velocità (800 – 3000 DPI) e 6 pulsanti sensibilissimi.

Trust Ymo Set Tastiera e Mouse Wireless

Trust Ymo Set Tastiera e Mouse Wireless: il kit Trust Ymo comprende una tastiera wireless integrale con layout QWERTY in italiano e tastierino numerico e un mouse wireless. Il set è compatibile con Windows, macOS e Chrome OS. La tastiera e il mouse usano entrambi lo stesso ricevitore USB. Con i 13 tasti funzione e multimediali, sarà facile avviare la calcolatrice o regolare il volume degli altoparlanti.

Logitech MK470 Kit Mouse e Tastiera

Logitech MK470 Kit Mouse e Tastiera: la tastiera wireless ha il tastierino numerico e 12 tasti di scelta rapida, e il mouse sottile è facile da trasportare.

I tasti scissor-switch a profilo ‎ribassato offrono digitazione fluida, e funzionano senza fare molto rumore.

Il ricevitore USB è plug-and-play e molto ‎potente: 2.4 GHz con raggio d'azione di 10 m.

Logitech MK120 Kit Tastiera e Mouse

Logitech MK120 Kit Tastiera e Mouse: è composto da tastiera e mouse cablati dal tocco silenzioso, sono resistenti alle abrasioni e all'usura. Il mouse cablato ottico a 1.000 dpi, assicura una scansione precisa. Sono Plug and Play: basta inserire il mouse e la tastiera in una porta USB con il cavo appropriato e ‎sono pronti all'uso.

I tasti della tastiera USB sono robusti e progettati per durare fino a 10 milioni di digitazioni.