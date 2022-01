Accessorio molto spesso trascurato, un tappetino per il mouse è invece essenziale per garantire il miglior comfort mentre si è al PC, che si tratti di una sessione di gioco per cui è richiesta una maggiore precisione dei movimenti, o una giornata di lavoro che può portare a dolori al braccio. Sono tante le opzioni disponibili, e noi abbiamo scelto le migliori 5 spaziando dalla più semplice alla più completa, ma tutte con materiali di prima scelta per garantire una buona scorrevolezza del mouse e il miglior comfort per il braccio. Vediamole nel dettaglio.

Amazon basics: il più semplice

Per chi cerca un’esperienza senza fronzoli Amazon Basics propone un tappetino dalle dimensioni standard e decisamente economico, con base gommata per mantenerlo ben fermo e superficie in tessuto per una scorrevolezza ottimale. Disponibile in colore nero e in tre dimensioni: una standard, una XL e una mini, ma anche extra large per fare da piano d’appoggio per laptop, tastiera e altri accessori.

Razer Firefly V2: l’illuminato

Dedicato ai gamers, Razer propone Firefly V2, un tappetino contornato da una sottile striscia a LED con 19 zone di illuminazione RGB in grado di creare giochi di luce integrati con la tecnologia Razer Chroma. Alla superficie in microtrama per far scorrere il mouse nel modo migliore si aggiunge un rivestimento ottimizzato, mentre il nuovo fermacavo fa sì che anche un mouse cablato possa essere usato al meglio. Per le luci è sufficiente collegare il tappetino a una porta USB del PC.

Nilox NBA: per i fan del basket

Nilox è un brand specializzato in accessori per la tecnologia, e non poteva mancare anche una gamma di accessori per PC, compresi i tappetini per mouse. Abbiamo scelto la linea sportiva Nilox NBA, con i loghi delle squadre del più importante campionato di basket mondiale. Un tappetino sicuramente apprezzato dai fan del basket e non solo.

Hama 00054782: con poggiapolsi e comparto per penna

Lavorando al PC per molte ore è facile avvertire dolori al polso e al braccio, motivo per cui è opportuno aggiungere un poggiapolsi per rendere migliore la postura. A questo ha pensato Hama, che aggiunge un poggiapolsi imbottito in gel morbido al tappetino in modo da ridurre i punti di pressione sulla mano e offrire un’ergonomia migliore. In aggiunta è presente anche un incavo sul lato destro del tappetino, pensato per tenere ferma un’eventuale penna o stilo.

Kensington Smartfit: con poggiapolsi regolabile in altezza

Abbiamo appena visto che un poggiapolsi è un add-on importante per avere la giusta ergonomia, e su questo aspetto Kensington si spinge oltre, aggiungendo una serie di inserti che possono essere aggiunti o tolti andando così a modificare l’altezza del poggiapolsi. Kensington Smartfit ci permette quindi di trovare il comfort migliore, senza rinunciare all’imbottitura in gel morbido e fresco ricoperto in tessuto antimicrobico.

