Se avete acquistato da poco una nuova TV e state cercando un buon supporto in grado di tenerla sospesa al muro o su uno stand, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Abbiamo scovato cinque prodotti molto interessanti che possono sicuramente fare al caso vostro. Parliamo di cinque supporti, tutti dal costo molto contenuto, che permettono di tenere in sospensione il vostro nuovo apparato multimediale. Ci sono supporti per pannelli da 11-20 pollici fino a quelli in grado di reggere schermi di grandi dimensioni, ma andiamo con ordine.

BONTEC

Il primo supporto di cui vi parliamo è realizzato da BONTEC, un'azienda che crea ottime periferiche e accessori per gadget tech. Nello specifico, ci troviamo di fronte ad uno stand regolabile in altezza, con tanto di stand orizzontale molto elegante. Essendo universale, può reggere schermi che vanno dai 26 ai 55 pollici mediante il classico attacco VESA. Si possono attaccare TV dei principali brand consumer: LG, Samsung, Sony, Sharp, Panasonic, Philips, Hisense e molti altri. Ci sono due livelli di regolazione e la piastra presenta ulteriori 5 livelli. Essendo realizzato in acciaio laminato, è molto resistente. Non teme i “pesi massimi”: la capacità di carico massima è di ben 40Kg. Non di meno, c'è un ottimo sistema per la gestione dei cavi, così da non aver ingombri fastidiosi o antiestetici vicino alla propria TV.

Staffa Tempo di Saldi

Il supporto per TV di questo brand è molto economico. È realizzato da un brand italiano e ha un prezzo veramente molto vantaggioso. La particolarità del gadget in questione è la sua versatilità: di fatto, non solo può reggere schermi da 32 pollici, ma anche piccoli pannelli da 10″ come tablet, PC all in one e altri ancora. Permette di essere incastonato in una parete con dei fori sul muro ed è realizzato in acciaio: questo garantisce una stabilità unica. Va bene sia per i monitor LCD che al plasma ed è compatibile con le misure standard VESA da 75×75 mm, 100×100 mm e 75×100 mm. Le dimensioni massime della staffa aperta sono di 38 x 13 x 6 centimetri e pesa circa 630 grammi. Può essere utile per appendere anche un piccolo monitor vicino alla vostra scrivania.

Invision HDTV-E

Questo modello di supporto, oltre a garantire la stabilità degli schermi fino a 55 pollici, è girevole e consente di scegliere la propria angolazione semplicemente ruotando la TV allocata tramite attacco VESA. Può reggere fino a 36,2Kg: è un ottimo supporto da parete per tv a tutto tondo. Ideale per monitor di medie e grandi dimensioni. Come gli altri modelli, è realizzato in acciaio laminato a freddo. Ci sono pratiche cerniere a compressione che eliminano qualsiasi rischio di flessione del braccio. Non di meno, ha un design ultra sottile molto discreto che tende a sparire una volta incastrata la propria televisione.

Perlegear

Qui ci troviamo di fronte ad uno dei più resistenti e versatili supporti per tv che ci siano. Questo modello, in particolare, consente l'installazione di tv fino a 70 pollici. La dimensione minima di un pannello compatibile è di 37 pollici; come avrete capito, è pensato solo per gli schermi più generosi. Come tutti, è universalmente compatibile con tutti gli apparecchi presenti in commercio. Con l'attacco VESA, si può applicare qualsiasi TV. Il braccio è estendibile e si ritrae: così facendo, si può risparmiare spazio quando non si guarda il televisore. Arriva con tutti gli strumenti e gli accessori necessari e, piccola chicca, supporta perfino le tv con pannello curvo.

RFIVER

Il supporto per tv di RFIVER è un oggetto dal design unico, che si sposa alla perfezione con tutti gli ambienti domestici. È elegante ed è compatibile con la maggior parte dei televisori a schermo piatto che hanno una dimensione compresa fra i 32 e i 55 pollici. Realizzato in acciaio, regge carichi fino a 40 kg. Permette di reggere e regolare la TV a diverse altezze e serve per sostituire le base tradizionali di questi apparati tech o le staffe da muro. È costruito con una qualità impeccabile ed è “pronto all'uso” in pochi minuti.

