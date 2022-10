Che siano cuffie da gamer o per ascoltare musica, quando non le usiamo dobbiamo riporle da qualche parte, quindi perché non acquistare un supporto per cuffie da scrivania o da monitor, per tenere sempre al loro posto e in modo ordinato le nostre cuffie? Abbiamo selezionato alcuni supporti per cuffie che potete acquistare subito, a volte con funzioni aggiuntive che vi permettono di eseguire più operazioni in una. Vediamole nel dettaglio

Supporto per cuffie Holres

Decisamente interessante il supporto per cuffie di Holres, che presenta una base ed un’asta su cui poggiare le nostre cuffie. La base comprende poi ben tre aree per la ricarica wireless di smartphone, cuffiette ed anche un modulo mobile per poggiare l’Apple Watch in orizzontale o in verticale. La ricarica wireless è compatibile con lo standard Qi da 15W, mentre sul retro è presente anche una porta USB per caricare le cuffie.

Supporto per cuffie New Bee

Concettualmente simile il supporto per cuffie di New Bee, che però a differenza del modello precedente presenta solo un’area per la ricarica wireless con supporto allo standard Qi fino a 10W. La base risulta quindi di dimensioni più compatte e può trovare posto anche su scrivanie più piccole, mantenendo sempre in ordine le cuffie e lo smartphone.

Trust Gaming GXT265

Pensato per i giocatori, il supporto per cuffie GXT265 di Trust Gaming è caratterizzato da un anello su cui riporre le cuffie che può illuminarsi con colorazioni RGB grazie alla presenza di una striscia di LED. In questo modo possiamo dare un tocco personale alla scrivania e scegliere il colore che più si adatta al nostro mood. Presenti anche due porte USB per ricaricare le cuffie e altri dispositivi elettronici o collegare periferiche al PC.

Gancio per cuffie KDD

All’apparenza sembra un semplice gancio ma in realtà è molto di più: la proposta di KDD è quella di un supporto da applicare con un morsetto alla scrivania o a uno scaffale, con un gancio orientabile su cui riporre le nostre cuffie. Ma in confezione troviamo anche delle parti aggiuntive che ci permettono di poggiare ben due controller di gioco oppure di inserire un porta-bicchiere che all’occorrenza può ospitare anche uno smartphone. Ai lati, poi, sono presenti degli incavi in cui possiamo far passare i cavi, così da tenere ordinati anche loro.

Gancio adesivo per cuffie

Decisamente la soluzione più economica e minimale quella di un gancio adesivo che possiamo applicare al bordo del monitor, ma anche alla scrivania o su una mensola, per poggiare le cuffie quando non ne abbiamo bisogno. Non offre tutte le opzioni dei modelli visti in precedenza, ma indubbiamente fa il suo lavoro!

