Migliori stufe a infrarossi

A differenza dei modelli classici, le stufe a infrarossi funzionano ad irraggiamento: nel concreto sfruttano l’azione dei raggi infrarossi, grazie ad un pannello radiante, per riscaldare sia gli ambienti e sia le persone. Occorre sottolineare che i raggi infrarossi non sono dannosi per la salute e, soprattutto, hanno il vantaggio di non produrre fumi di alcun tipo e di non sollevare polvere nell’aria. Soluzione ideale anche in ottica di risparmio energetico, considerandone i bassi consumi rispetto alle unità tradizionali. Dopo questa breve ma doverosa spiegazione tecnica, veniamo al dunque e scopriamo quali sono i migliori modelli di stufa a infrarossi che puoi comprare oggi a prezzi davvero interessanti.

Stufa a infrarossi TRESKO 2500W

Bastano pochissimi secondi per ottenere un piacevole calore nell’ambiente. 3 livelli di potenza (850, 1650, 2500W), che possono essere regolati grazie al telecomando. Si può impostare un timer, con un lasso di tempo da 1 a 24 ore.

Acquista su Amazon ad un prezzo di 76,99 euro

Stufa a infrarossi Vortice 70015

3 lampade a raggi infrarossi di potenza unitaria pari a 600 W. Interruttore a tirante per accensione/spegnimento e per la scelta delle 3 potenze elettriche (600/1200/1800 W). Impermeabilità certificata IPX4.

Acquista su Amazon ad un prezzo di 108 euro

Stufa a infrarossi TRESKO 2000W

Grazie alla protezione IP34, è possibile utilizzare la stufa a infrarossi sia all’interno e sia all’esterno. Con l’aiuto del telecomando, si può scegliere fra 3 livelli di potenza (650, 1350, 2000W). Estremamente silenziosa quando è in funzione.

Acquista su Amazon ad un prezzo di 114,99 euro

Stufa a infrarossi Bimar HR304

Modello estremamente leggero per spostamenti da una stanza all’altra. Tramite l’apposita manopola è possibile regolare la potenza fino ad 800 W. Efficace il sistema di protezione da surriscaldamento, con arresto automatico.

Acquista su Amazon ad un prezzo di 29,99 euro

Stufa a infrarossi Olimpia Splendid

Questa stufa a infrarossi prevede 2 livelli di potenza selezionabili: 600 W e 1100 W. Molto comoda la base oscillante con inclinazione verticale di 90°. Interruttore antiribaltamento in caso di caduta e termostato di sicurezza.

Acquista su Amazon ad un prezzo di 69,90 euro

