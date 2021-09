Le strisce a LED sono dei dispositivi che consentono di illuminare determinati punti della casa o di un ambiente. Il tutto in maniera più semplice rispetto ai sistemi tradizionale. I motivi principali che portano a scegliere questo tipo di illuminazione sono la durata significativa, la resistenza agli urti, la grandissima flessibilità e – come detto – la facilità di adattamento ed installazione praticamente ovunque. Certo, esse si adattano meglio ad ambienti caratterizzati da uno stile moderno, ma sono estremamente versatili. In questa guida andiamo a vedere quali sono le migliori strisce a led da acquistare, con caratteristiche e prezzi. Prima di entrare nel dettaglio dei prodotti più consigliati, vediamo come funziona questa tipologia di illuminazione ormai sempre più diffusa.

Come funzionano le strisce a LED

Ma come funzionano le strisce a LED? Si tratta di strisce in rame flessibili, che si presentano sotto forma di bobine arrotolate di una lunghezza massima di 5 metri, su cui vengono saldati i chip led. Oguno di essi a sua volta possiede un semiconduttore che illumina il chip quando passa la corrente elettrica. I chip sono posti in sequenza sulla striscia, distribuiti in maniera omogenea su di essa: in questo modo l'illuminazione sarà uniforme. Ovviamente più chip ci sono (variano da 30 a 600 per metro) e più la qualità della luce emessa salirà di livello. Ogni chip ha poi un'efficienza indicata in lumen/W: questo è il dato di riferimento per capire la sua capacità di trasformare l'energia elettrica in energia luminosa. Le strisce a LED dispongono inoltre di un rivestimento protettivo, che le rendono flessibili e trasparenti, e che proteggono gli elementi elettrici. Anche la qualità del rivestimento va a determinare la trasparenza e la durata della striscia.

Come scegliere le strisce LED

Rispetto ai sistemi di illuminazione tradizionali, le strisce a LED offrono un ulteriore vantaggio, ovvero il risparmio energetico. Infatti consumano molta meno energia. E non è tutto: tendenzialmente la vita media di una striscia di qualità è davvero elevata. Grazie ad essa si evitano sostituzioni per lunghi periodi di tempo. Anche da questo punto di vista dunque, un notevole toccasana per il portafogli. Detto questo, ora forse ti starai chiedendo come scegliere le strisce LED. Ebbene, esistono diversi fattori da prendere in considerazione. Vediamo i principali.

CRI strisce LED

Uno dei primi fattori da prendere in considerazione è il CRI delle strisce LED, ovvero l'Indice di Resa Cromatica. Si tratta del valore che indica la capacità di una fonte di luce di restituire i colori delle superfici illuminate in maniera fedele e senza alterazioni. Il valore del CRI va da 0 a 100. Più si avvicina a 100 e più elevata sarà la qualità della resa visiva dei colori.

Striscia LED tensione

Anche la tensione della striscia LED è importante. La maggior parte delle strisce funziona con tensione continua, con bassi valori come 5,12 e 24 volt. Esistono però anche strisce LED ad alta tensione, da 220 V, e corrente continua (sigla CA), collegate direttamente all'impianto elettrico. Ad ogni modo, la scelta della tensione è importante anche per via del fatto che la lunghezza massima di una striscia dipende dalla tensione a cui opera. Per esempio, una striscia LED a 12V supporta una lunghezza massima fino a 8 metri, quelle da 24V fino a 16 metri e così via. Le strisce LED a bassa tensione sono quelle più sicure da maneggiare.

Strisce LED monocolore o strisce LED RGB

Un altro aspetto importante è legato alla tipologia delle strisce, che si distinguono tra strisce LED monocolore o strisce LED RGB. Le prime sono disponibili in varie tonalità di colore, mentre le seconde permettono di cambiare il colore della luce tramite un controller ad hoc. Con quest'ultimo si possono anche creare giochi di luce e atmosfere particolari.

Migliori strisce a LED: la selezione

Fatta questa panoramica dei principali aspetti da tenere in considerazione prima di effettuare l'acquisto, ora vediamo quali sono le migliori strisce a LED presenti attualmente in commercio.

Strisce led Philips HUE

La striscia a led Philips HUE è senza dubbio una delle migliori strisce led e più performanti. Si tratta di una striscia di 2 metri, estendibile fino a 10. La classe di efficienza energetica A ottimizzerà il consumo energetico e ridurrà l’impatto ambientale. L’alimentazione è via cavo e la potenza è di 20 watt. La potenza luminosa è di 1600 lumen, pertanto stiamo parlando di una sorgente che illumina parecchio. Questo modello offre una colorazione bianca standard, così come RGB. Con 16 milioni di colori, non avrete alcun problema a dare il massimo sfogo alla vostra creatività. Acquistando il bridge Philips Hue (non incluso) potrete gestire direttamente tutto da smartphone o tablet: cambio di colori, attenuazione e modulazione.

Prezzo Amazon: 63,92 euro

Olafus 20M Striscia LED RGB

La striscia a led Olafus 20M è un prodotto professionale, di alta qualità costruttiva ed affidabilità, adatta per creare giochi di colori ed illuminazione in spazi aperti e chiusi. La lunghezza è notevole, pertanto sarà possibile coprire uno spazio cospicuo con un solo acquisto.

L’alimentazione è via cavo. Con 16 milioni di colori e regolazione di intensità e luminosità, potrete praticamente creare l’atmosfera che più vi piace e cambiarla ogni qualvolta vogliate qualcosa di diverso.

Prezzo Amazon: B081JXPS4X

VITCOCO Striscia LED RGB

La striscia a led VITCOCO è un modello da 15 metri e ha varie altre funzioni di controllo e modulazione, che la rendono adatta per uso domestico o per animazione, feste etc. Esse sono dotate di un controller Bluetooth, un telecomando a infrarossi e un controller cablato. L'alta qualità del nastro LED con una buona dispersione termica consente una durata fino a 50000 ore. Basso consumo energetico ed ecologico.

Prezzo Amazon: 24,99 euro

Ksipze Striscia Led 10M Rgb

La striscia a led Ksipze ha una lunghezza di 10 metri e permette di illuminare uno segmento di dimensioni significative, ad un prezzo decisamente interessante. Il telecomando a 44 tasti permette un grandissimo numero di combinazioni. Non avrete dunque alcun problema nel trovare la giusta illuminazione, colorazione e modulazione a seconda della situazione e dell’atmosfera che volete creare. I colori a disposizione sono 20, le modalità di illuminazione 8 e le opzioni fai-da-te 6. L’installazione è facilissima, grazie all’adesivo pratico e rapido. La flessibilità della striscia le permetterà di adattarsi a qualunque superficie e forma, anche quelle più complesse.

Prezzo Amazon: 19,99 euro