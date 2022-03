Il mercato delle stampanti portatili è sempre più in evoluzione. Parliamo di gadget che sono in grado di stampare le foto in modalità wireless dal proprio smartphone o da un device compatibile. Oggi in commercio ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche e i diversi modelli in circolazione presenta caratteristiche uniche sul mercato. Da quelle pensate per i più piccoli a quelle professionali, dotate di funzionalità avanzatissime degne dei migliori uffici. Noi ne abbiamo selezionate ben cinque; sono gadget completi e pronti all'uso. Vi basterà seguire due semplici e basilari passaggi per stampare i vostri ricordi su carta.

Mini stampante Icyant

Il prodotto in questione è una stampante tascabile multi-funzione; il suo design è estremamente contenuto e le stampe che produce sono “mignon”. Trattasi di un accessorio molto carino, adatto per essere regalato; anche il costo super contenuto è un Plus dell'articolo di Icyant, brand che lo ha realizzato. Può stampare etichette, messaggi, elenchi, fotografie, caratteri e molto altro ancora. Inoltre, funziona senza inchiostro. Si ricarica mediante USB con il pratico cavo che troverete in confezione. Perfetta per essere inserita in tasca o in una borsetta. Non di meno, è compatibile sia con Android che con iOS e in confezione troverete un rotolo di carta.

Xiaomi Mi Portable Photo Printer

La stampante portatile di Xiaomi è un Must Have per chi desidera un gadget con cui stampare i propri ricordi su carta; si potrà vedere un video o ascoltare una canzone registrata in fase di acquisizione con la tecnologia AR, il tutto con l'ausilio dell'app dedicata Xiaomi Home. Per la stampa in modalità “senza fili” sfrutta il Bluetooth 5.0 che consente di avere un raggio fino a 10 metri e non serve alcun Wi-Fi nelle vicinanze. La Photo Printer di Xiaomi gode della tecnologia ZINK (Zero Ink) che serve per imprimere su carta le immagini senza necessità di avere dell'inchiostro. Ha un'autonomia eccellente grazie alla batteria ai polimeri di litio da 500 mAh che garantisce 20 ore di utilizzo con una singola carica. Anche qui segnaliamo la compatibilità con iOS e Android. Una chicca aggiuntiva davvero interessante è la possibilità di realizzare simpatici collage attraverso template predefiniti direttamente dall'app prima della stampa.

HP Sprocket

La stampante Sprocket di HP è una delle più versatili che vi siano in commercio: gode di un design minimal ed è disponibile in più colorazioni, incontrando il gusto di ogni persona. Consente di stampare immagini su carta da 2 per tre pollici e si possono avere fino a 35 foto con una singola carica. L'azienda ha rilasciato un'app dedicata per dar libero sfogo alla propria creatività. Inoltre, non servono fili e cavi; basta collegare il proprio smartphone per dare il “via” alle operazioni. Non di meno, le stampe vengono fatte su carta impermeabile, a prova di macchia e che non si rovina nel tempo. Rimane facilmente attaccata a qualsiasi piano grazie alla colla presente sul retro della pellicola, così da appendere le proprie immagini in qualsiasi posto lo si desideri.

Kodak Mini 2 Retro

La stampante Kodak Mini 2 Retro è una delle migliori stampanti portatili in circolazione, compatta come poche altre al mondo, ma estremamente economica. Utilizza la tecnologia 4PASS per stampare fantastiche immagini in pochissimi secondi e ogni immagine viene impressa in strati di nastro mediante un processo di laminazione unico nel suo genere. Si possono avere due tipologie di foto differenti, con o senza bordo. Presente, come tutte le soluzioni in commercio, anche un'app dedicata per la gestione via telefono. Dulcis in fundo, parliamo di un device davvero compatto che si può portare tranquillamente in tasca come se nulla fosse.

Canon Selphy Cp1300

Qui ci troviamo di fronte ad una vera e propria regina del mercato, capace di stampare super velocemente e in modalità full wirelss tramite l'app Canon Print, Mopria, Apple AirPrint. Le immagini sono di altissima qualità e si possono avere in formato “cartolina” 10×15. Dotata di uno schermo aggiuntivo LCD da 3,2 ” inclinabile che facilita la visualizzazione delle informazioni e di numerosi tasti funzione per settare il tutto con pochi “tap”. È dotata anche di un lettore di schede SD.

