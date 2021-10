Gli smartwatch da uomo costituiscono un vero e proprio gioiellino in ogni senso del termine. Coniugando tecnologia, portabilità ed estetica, gli smartwatch sono unici nel loro genere poiché sono sì degli accessori gradevoli alla vista, da abbinare ai propri outfit per darvi un tocco più sofisticato, ma sono anche dei dispositivi tecnologici all’avanguardia, ricchi di funzionalità che esulano dalla semplice lettura del tempo di un orologio.

Con lo smartwatch è infatti possibile anche effettuare chiamate e mandare e ricevere messaggi ed e-mail; può essere usato per gestire la propria agenda degli impegni, ascoltare la musica, ma anche per registrare tutti i dati inerenti all’esercizio fisico, così come per realizzare dei pagamenti, geolocalizzare se stessi o altri dispositivi come lo smartphone, e alcuni modelli consentono perfino di fare delle foto e dei video.

Di modelli di smartwatch ce ne sono tanti in commercio, ecco perché qui di seguito verranno proposti i 5 modelli più popolari al momento, oltre ad un comparto tecnico ricco e di qualità, con un range di prezzo vario capace di adattarsi alle esigenze dei più.

Huawei Watch GT 2

Questo modello è dotato di un chip brevettato proprio dalla casa di produzione, chiamato Kirin A1, ed è fornito della più innovativa tecnologia di risparmio energetico intelligente. Il display è poco ingombrante e piacevole alla vista, visti i suoi 46 mm ed è dotato di un quadrante AMOLED in vetro 3D da 1.39 pollici, oltre ad essere disponibile in svariate colorazioni. La sensibilità touch è altissima ed incredibilmente precisa, di modo che i comandi siano fluidi e accurati.

Grazie alla connettività Bluetooth, questo dispositivo può essere impiegato anche per telefonare, indipendentemente da dove ci si trova, ed è anche ottimizzato per l’esercizio fisico grazie alle sue ben 15 modalità di allenamento, che costituiscono un vero e proprio personal trainer in miniatura da portare sempre con sé.

Questo smartwatch è poi fornito di due differenti sistemi di geolocalizzazione, sia il più comune GPS, che il GLONASS, capace di appoggiarsi su più satelliti per una collocazione più accurata.

Tra le varie funzionalità offerte, il Watch GT 2 ha anche un’utilissima funzione che misura la saturazione di ossigeno, di modo da tenerla sempre sotto controllo durante l’esercizio fisico e non solo.

AGPTEK LW11

Questo smartwatch racchiude perfettamente il concetto di dispositivo multifunzione visto che è dotato di tantissimi optional: dalla semplice lettura del tempo, alle più svariate funzioni fitness come il conto di passi, dei metri percorsi, delle calorie bruciate, e del battito cardiaco, grazie ad un sistema innovativo di cardiofrequenzimetro integrato. Non solo, l’AGPTEK LW11 è anche in grado di monitorare il sonno, ricevere messaggi, inviare notifiche, impostare delle sveglie, cronometrare, riprodurre musica e, infine, è perfino dotato di una fotocamera.

Per quel che concerne lo schermo e le sue specifiche tecniche, questo prodotto monta un display a colori con tecnologia IPS68, full-touch da 1,3 pollici.

È dotato di impermeabilità ma il produttore ne sconsiglia l’uso quotidiano sotto la doccia, poiché questa può deteriorarsi con l’usura e minare all’integrità del prodotto: è opportuno quindi avvalersi della resistenza all’acqua solo quando necessario, come nel caso di allenamenti sotto la pioggia e simili.

L’autonomia è di 10 giorni a fronte di un tempo di ricarica di sole 2 ore.

Motast

Disponibile in tre diverse colorazioni, questo dispositivo monta un display ampio da ben 1,69 pollici, con touch screen e qualità HD, dotato di 4 differenti livelli di luminosità regolabili secondo i gusti.

Lo smartwatch è fornito di tutte le più utili funzioni per il fitness come la misurazione dei passi, della distanza percorsa e delle calorie e, oltre al saturimetro e al cardiofrequenzimetro, è anche capace di monitorare il sonno, ed è fornito di ben 24 diversi programmi sportivi. Per quel che concerne le altre funzionalità, se collegato al proprio smartphone, questo prodotto è in grado di ricevere notifiche di telefonate, messaggi, e-mail, sms e app di messaggistica e social network, come Facebook, Whatsapp e molte altre. È inoltre dotato di un cronometro, di avvisi di notifica sedentari e delle previsioni meteo, oltre ad avere l’utilissima funzione di localizzazione del proprio smartphone, oltre al controllo della fotocamera e della libreria musicale del proprio dispositivo. I dati forniti dalle funzioni fitness sono accurati e continui nel corso della giornata e durante il sonno, l’analisi è completa e approfondita, rapportabile a valori standard di riferimento per avere un quadro completo delle condizioni del proprio sonno e delle proprie prestazioni fisiche durante le sessioni di allenamento.

Il peso di soli 10 grammi lo rende comodo e facile da portare tutti i giorni, lo schermo è sì ampio ma non ingombrante, non inficia il design che resta elegante e sofisticato.

IOWODO

Questo dispositivo è dotato di 12 diversi programmi sportivi, di un sistema di monitoraggio del sonno e del battito cardiaco attiva 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, può tenere conto dei passi, dei metri e delle calorie bruciare durante gli allenamenti.

Grazie all'app è possibile ricevere tutte le notifiche inerenti alle chiamate in entrata, i messaggi e gli sms, ma anche i propri social network. L’autonomia della batteria fornita in dotazione è di 10 giorni per un uso quotidiano, a fronte di una ricarica completa di sole 2 ore e mezza. Con l’apposito IOWODO Activity Tracker sarà inoltre possibile accedere ad altre funzionalità utili come la localizzazione del proprio smartphone, dei promemoria che ricordano di muoversi, per combattere la sedentarietà, oltre alla riproduzione della musica, l’impostazione di una o più sveglie, e l’accesso ad esercizi di respirazione. Lo IOWODO R3Pro è dotato di 5 diversi quadranti predefiniti e personalizzabili, ma è possibile scegliere altri temi nell’apposita app, oltre alla possibilità di poter utilizzare le proprie foto personali per abbellire il display. La possibilità di personalizzare al massimo il quadrante lo rende adatto a qualsiasi outfit e umore della giornata, di modo da poter utilizzare questo dispositivo 365 giorni l’anno.

Xiaomi Mi Watch

Al momento è uno dei dispositivi più popolari nell’ambito degli smartwatch, si tratta di un dispositivo compatto e poco ingombrante, dotato di molte funzionalità utili ed un display AMOLED HD da ben 1.39 pollici, con tecnologica integrata Corning Glass 3.

Ha una autonomia della batteria che può superare le due settimane con l’uso quotidiano, ma che arriva fino a 22 giorni se si impiega la modalità adatta ad estendere la durata della batteria, a fronte di una ricarica completa che si conclude in sole 2 ore.

È dotato di GPS integrato e ben 117 modalità fitness differenti, oltre a tutte le funzioni di monitoraggio della salute fisica: il conto dei battiti cardiaci, la qualità del sonno, la saturazione di ossigeno nel sangue, il conto delle calorie bruciare durante l’esercizio fisico e moltissime altre.

L’impermeabilità è totale, vista la sua resistenza all’acqua e le profondità, fino a 5ATM, che lo rendono adatto sia agli allenamenti sotto la pioggia o particolarmente intensi e sudati, sia al nuoto.

La praticità d’uso è garantita anche dalla disponibilità di poter impartire comandi all’assistente vocale, di modo da poter accedere subito, col semplice ausilio della voce, a tutte le funzionalità del dispositivo.