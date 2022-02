Quando si tratta di scegliere uno smartphone nuovo ognuno ha le proprie esigenze: chi cerca un prodotto economico che garantisca le funzioni base, chi cerca un buon compromesso, e chi invece vuole un prodotto premium in grado di fornire le massime prestazioni accanto ad un’esperienza d’uso superiore in ambito fotografico e multimediale. Fra tutti i top di gamma disponibili in questo periodo ne abbiamo scelti cinque, alcuni nuovissimi e altri già disponibili da qualche mese, ma tutti capaci di soddisfare anche l’utente più esigente. Vediamo la nostra selezione.

iPhone 13 Pro

Se parliamo di top smartphone non possiamo non iniziare con uno dei più recenti iPhone. C’è chi lo ama e chi lo odia, ma un iPhone è sempre un iPhone! Con un display Super Retina XDR da 6,1” per un’esperienza ancora più fluida ed il chip A15 Bionic per prestazioni sempre al top, iPhone 13 Pro ha anche un’autonomia mai vista prima in uno smartphone Apple, così da non dover più pensare al caricabatteria. Il nuovo sistema di fotocamere da 12MP con scanner LiDAR può catturare foto fantastiche e video a livello cinematografico, con supporto al Dolby Vision. E la tecnologia MagSafe ci permette di usare gli accessori in un modo più pratico e mai visto prima.

Google Pixel 6 Pro

Passando al mondo Android, il non plus ultra è indubbiamente il nuovo Pixel 6 Pro di Google, finalmente arrivato in Italia. Primo smartphone a montare il nuovo processore Tensor, progettato direttamente da Google, offre prestazioni sempre fluide e una maggiore sicurezza dei dati personali. Il nuovo modulo fotografico, unito al software della Gcam, porta una serie di nuove modalità di scatto e offre una modalità notturna eccezionale, mentre la batteria da 5000mAh non ha alcuna difficoltà ad arrivare a due giorni di autonomia. E naturalmente solo Pixel ci consente di avere sempre l’ultima versione di Android così come pensato da Google, e con aggiornamenti precisi e puntuali ogni mese.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Presentato solo pochi giorni fa, non potevamo non includere uno dei nuovi smartphone della famiglia Galaxy S22 di Samsung. Abbiamo scelto l’S22 Ultra, che unisce caratteristiche di elevatissimo livello ad un’interfaccia compatibile con la S-Pen, per tutti coloro che erano rimasti delusi dall’abbandono della serie Note. Perfetto sia per il lavoro che per lo svago, S22 Ultra è pilotato dal nuovo processore Exynos 2200 con architettura a 4nm, mentre il display è probabilmente il più luminoso sul mercato potendo raggiungere i 1750nits, oltre ad adattare la frequenza di refresh automaticamente alle app in uso. Ottima l’autonomia, come ottimo il modulo fotografico, con un sensore principale da 108MP e lenti Super Clear Glass che riducono riflessi o abbagli per produrre foto sempre più nitide.

Motorola Moto EDGE 30 Pro

Negli ultimi anni Motorola sta facendo dei passi da gigante, migliorando ogni flagship rispetto al predecessore. E Moto EDGE 30 Pro non è da meno, ereditando tutti gli aspetti che ci hanno fatto apprezzare EDGE 20 Pro e risolvendone le lacune. Ritroviamo quindi l’ottimo display da 1 miliardo di colori e 144Hz di refresh, il processore top di Qualcomm – qui lo Snapdragon 8 Gen 1 – ed una batteria da 5000mAh che finalmente acquista sia la ricarica rapida a 68W con lo standard PD, che la ricarica wireless Qi EPP da 15W. Migliora anche la fotocamera, con un sensore principale da 50MP e un software in grado di processare gli scatti al meglio e consegnarci immagini di qualità superiore. Infine, l’ottima tecnologia Ready For permette di collegare lo smartphone a un monitor o TV per lavorare, giocare, guardare film o fare videochiamate. Finalmente Motorola è tornata con il premium che aspettavamo!

OnePlus 10 Pro

È già stato lanciato in Cina ma in Europa lo stiamo ancora aspettando: OnePlus 10 Pro sarà senza alcun dubbio uno dei migliori smartphone del 2022, visto anche che il predecessore è stato, a nostro giudizio, il migliore del 2021. Con una fotocamera sviluppata in collaborazione con Hasselblad, famoso brand svedese di macchine fotografiche, e un display LTPO Amoled con supporto a un numero elevatissimo di colori, il flagship di OnePlus ha capacità multimediali decisamente al top. Inoltre, un’ottima autonomia, una ricarica superveloce e le prestazioni garantite dal miglior processore Qualcomm, unite all’ultima versione della Oxygen OS basata su Android, non deluderanno nemmeno il più esigente degli utenti. Nell’attesa potete comunque considerare OnePlus 9 Pro, che al prezzo odierno risulta ancora più appetibile.

