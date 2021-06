Gli smartphone Samsung dual SIM sono una garanzia, perché riescono ad unire la comodità di un doppio numero all’affidabilità del produttore sudcoreano, tra i leader nel mercato degli smartphone. Tra gli smartphone Samsung che offrono la possibilità della doppia SIM si trovano numerosi modelli, divisi per fascia di prezzo e che è possibile valutare sulla base del budget a disposizione. Qui abbiamo indicato quali sono gli smartphone Samsung Dual SIM più interessanti dividendoli per fascia di prezzo e permetterti così di effettuare la miglior scelta possibile sulla base del tuo budget.

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10+ è la risposta di Samsung alla crescente richiesta nella fascia alta del mercato smartphone. La batteria è da ben 4100 mAh e questo, assieme all’ottimizzazione di sistema del produttore, permette di avere un’ottima durata. Sotto lo chassis il suo cuore pulsante è un processore octa-core con 2.7GHz di clock, insieme a 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione interno di 128 GB. In aggiunta è supportata una memoria esterna di massimo 512 GB. Il display di 6.4 pollici si basa su un pannello con tecnologia Super AMOLED coperto da Gorilla glass 6. Lo speciale processo chimico sviluppato dal gruppo Corning ha reso i Gorilla Glass particolarmente resistenti, identificando tale tecnologia in uno standard per l’intero settore smartphone. La fotocamera, sul lato posteriore, permette scatti fino a 16 Megapixel con un’apertura focale f/1.5. Sul lato frontale si trova una selfie camera con due sensori, il principale dei quali con definizione pari a 10 megapixel.

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10e ha una fotocamera, a completamento dell’organico fotografico disponibile sul lato posteriore, di una capacità pari a 12 MP con un’apertura focale f/1.50. Può contare su stabilizzazione elettronica. Grazie alle potenzialità dei sensori in dotazione è possibile filmare clip animate in 4k. I selfie sono responsabilità della camera anteriore: un sensore da ben 8.0 MP.

Lo schermo da 6.4 pollici è caratterizzato da un pannello di tipo Super AMOLED.

A proposito di autonomia, abbiamo notato che questo smartphone risulta chiaramente interessante, visto che è dotato di una batteria da 4000 mAh che, a seconda dell’utilizzo, può garantire fino a 2 giorni di autonomia con una singola carica. La capienza di una batteria è tuttavia soltanto uno degli elementi di valutazione da tenere in considerazione: ottimizzazione software e velocità di ricarica sono egualmente importanti per capire se un device possa ben adattarsi alle proprie abitudini in mobilità.

Sotto la scocca monta un processore ARM Exynos 9810, un octa-core con 2.7GHz di clock, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. La scheda di memoria esterna ci permette ad avere fino a 512 GB di spazio in più per i nostri dati.

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 offre performance di livello per soddisfare anche gli utenti più esigenti, gestendo con disinvoltura le applicazioni e i giochi più impegnativi. Sul frontale lo smartphone offre una selfie camera da 8.0 MP. L’obiettivo principale della fotocamera, a dar corpo al potenziale di scatto del device, dispone di una capacità pari a 12 Mpx con un’apertura focale f/1.70. Può contare inoltre su stabilizzazione elettronica. Grazie alle specifiche delle fotocamere posteriori è possibile girare filmati in 4k.

Nello chassis il suo cuore pulsante è un processore Exynos 8895 da 8 core e 2.2GHz di frequenza di clock, insieme a 4 GB di RAM e uno spazio di archiviazione di 63.4 GB. Lo spazio su disco è integrabile ulteriormente con una scheda di memoria esterna SD con capienza massima di 512 GB.

Questo telefonino ha anche il vantaggio di avere un’autonomia secondo noi molto buona, grazie alla batteria da 3000 mAh, ad un buon processore ed una buona ottimizzazione energetica software.

Samsung Galaxy A9

Samsung Galaxy A9 è un telefono che concentra in una scocca elegante la tecnologia Samsung e funzionalità esclusive. La fotocamera principale, sul comparto posteriore, offre una capacità pari a 24 Megapixel con un’apertura focale f/1.70. Per capire appieno l’importanza dell’apertura focale occorre comprendere il fatto che minore è tale valore, maggiore è la quantità di luce che il sensore ha la possibilità di assorbire: questo aspetto condiziona pesantemente tanto la qualità degli scatti in condizioni di carente luminosità, quanto la profondità di campo raggiungibile per potersi porre come obiettivo un vero effetto bokeh. Il telefono ha la possibilità di registrare video in 4k. Sul frontale è disponibile una selfie camera da 24.0 MP.

Le performance di Samsung Galaxy A9 sono garantite da Qualcomm Snapdragon 660, un octa-core con 2.1GHz di clock, supportato a sua volta da 6 Giga di RAM. Il telefono vanta una memoria di massa pari a 128 Gigabyte con possibilità di ampliamento tramite slot SD fino a 512.

Lo schermo da 6.3 pollici poggia su un pannello di tipo Super AMOLED.

Samsung Galaxy A7

Samsung Galaxy A7, sul frontale è stato previsto un sensore dedicato ai selfie da 15.9 megapixel. La fotocamera, sul lato posteriore, consente scatti con una definizione pari a 15 MP con un’apertura focale f/1.90. Grazie alla capacità dei sensori in dotazione è possibile registrare clip animate in FullHD.

Chiude il cerchio l’ottima batteria Li-ion da 3600 mAh, che ci è sembrata del tutto adeguata alle esigenze energetiche di chi fa un utilizzo normale del device. Sotto la scocca il suo cuore pulsante è un processore ARM, un octa-core con 1.8GHz di clock, accanto a 3 GB di RAM e 32 GB di storage.

Il display da 5.7 pollici vanta un pannello Super AMOLED.