Gli smartphone Honor si confermano dei device molto validi sul mercato, e si inseriscono bene in tutte le fasce di prezzo.

Se cercate un telefono che disponga di una buona autonomia, il 9X è da prendere in considerazione, mentre il View 20 e il 50 sono telefoni tuttofare perfetti per molte esigenze. Se, invece, siete alla ricerca della novità allora date un’occhiata alle nuove serie Magic e X, dove il Magic 4 PRO e l’X8 spiccano fra tutti. Acquistare uno smartphone Honor significa comunque puntare sull’affidabilità della casa produttrice cinese, cugina di Huawei, che può contare sulla precisione e sulla qualità che le ha permesso di imporsi sul mercato.

Per aiutarvi nella scelta del vasto catalogo, ecco una lista degli smartphone Honor migliori divisi per fascia di prezzo.

I migliori smartphone Honor 2022

Honor X7

Honor X8

Honor Magic 4 Lite 5G

Honor Magic 4 Lite

Honor Magic 4 PRO

Honor 50 Lite 4G

Honor 8A

Honor 10

Honor 9 Lite

Honor 20 Lite

Honor 50 5G

Honor 8 Pro

Honor View 10

Honor 9x Lite

Honor View 20

Honor 20 PRO

Honor 20

Honor smartphone: gli ultimi modelli

Recentemente, Honor ha rilasciato due nuove serie: la “HONOR Magic Series” e la “HONOR X Series”, con alcuni smartphone “capofila”. Ecco un recap di tutte le ultime, nuove uscite dell’azienda cinese.

Honor X7

L’Honor X7 è uno degli ultimi modelli rilasciati dall’azienda cinese e si pone già nella classifica dei migliori smartphone “budget”. Partiamo dal display: piuttosto ampio, FullView e dotato di design ad angoli curvi, da ben 6,74 pollici e risoluzione 1600×720 pixel. Buono anche il processore octacore, uno Snapdragon 680 da 6 nm supportato da 4GB di RAM (un po’ sotto la media rispetto alla fascia di prezzo) e 128GB di spazio di archiviazione. Punto forte dello smartphone è la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 22,5 W. Comparto fotografico tutto sommato buono, grazie alla quad camera da 48 MP e supporto a 1080p per i video. Fra le caratteristiche “accessorie” segnaliamo: sensore impronta laterale, NFC e riconoscimento facciale 2D.

Honor X7 è disponibile su eBay al prezzo di 241,31 euro

Honor X8

Fratello (quasi) gemello del modello X7, l’Honor X8 presenta caratteristiche simili ma leggermente migliorate. Partendo dal display, ci troviamo di fronte ad un bel 6,7 pollici molto ampio, con ottima risoluzione a 2388×1080 pixel e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Nonostante le dimensioni siano superiori alla media, il design con corpo sottile da 7,45 mm e il peso di appena 177 g contribuiscono a renderlo più leggero e accattivante. Anche in questo caso il dispositivo è alimentato da Snapdragon 860 da 6 nm, supportato da 6 GB di RAM che grazie alla tecnologia HONOR RAM Turbo è in grado di espanderne la capacità di 2 GB extra. Lo spazio di archiviazione, invece, è di 128 GB. La batteria da 4000 mAh è leggermente meno capiente e supporta la carica HONOR SuperCharge da 22,5 W. In dotazione troviamo anche la quad camera da 64 MP (grandangolare da 5 MP, macro e profondità). A ciò si aggiunge supporto a NFC, sensore di impronta laterale e riconoscimento facciale 2D.

Puoi acquistare Honor X8 su eBay al prezzo di 209,99 euro

Honor Magic 4 Lite 5G

Questo nuovissimo modello è disponibile in due varianti, che differiscono per alcune caratteristiche. L’Honor Magic 4 Lite 5G presenta, ovviamente, modulo di connettività 5G, ma sono sei i punti di forza che lo contraddistinguono. Il primo è il processore Snapdragon 695 da 6nm, con ben 6GB di RAM (espandibile di altri 2GB) e 128GB di spazio di archiviazione interna. La batteria da 4800 mAh, molto capiente (anche se leggermente inferiore agli altri modelli) è supportata dalla funzione HONOR SuperCharge da 66 W per ricariche molto più veloci. Il display è un 6,81 pollici, risoluzione 2388×1080 pixel e frequenza di aggiornamento a ben 120 Hz, che garantisce un’ottima fluidità. Conclude la tripla fotocamera, leggermente inferiore rispetto agli altri modelli, da 48 MP. Il dispositivo supporta 5G, connettività NFC e riconoscimento del viso 2D.

Honor Magic 4 Lite 5G è disponibile su eBay al prezzo di 289,00 euro

Honor Magic 4 Lite

Passiamo al modello successivo, che a differenza del precedente non supporta la connettività 5G. Le caratteristiche dei sue smartphone sono molto simili tra loro: si può affermare che uno completi l’altro. L’Honor Magic 4 Lite presenta il medesimo display da 6,81 pollici, piuttosto ampio, con risoluzione 2388×1080 pixel ma risoluzione a 90 Hz. Batteria identica (4800 mAh con funzione HONOR SuperCharge 66 W), ma processore leggermente meno potente: questo modello monta infatti uno Snapdragon 680 da 6 nm, pur supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Meglio il comparto fotografico che offre quad camera da 64 MP. Presente supporto a NFC e riconoscimento del viso 2D.

Honor Magic 4 Lite è disponibile al prezzo di 348,00 euro

Honor Magic 4 PRO

Uno fra i migliori telefoni Honor recenti è l’Honor Magic 4 PRO, un piccolo gioiellino tech dalle ottime prestazioni. Iniziamo con il display curvo OLED molto ampio, da 6,81 pollici: offre 1312×2848 pixel di risoluzione, oscuramento PWM da 1.920 Hz e frequenza di aggiornamento a 120 Hz che garantisce un’ottima fluidità. Il dispositivo monta un processore octa-core Snapdragon 8 Gen 1, ben 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interno. La batteria dalla capienza leggermente inferiore (4600 mAh) è compensata da HONOR SuperCharge 100 W per una ricarica efficiente e veloce. Il triplo comparto fotografico è ciò che colpisce di più: sono presenti una fotocamera grandangolare e una ultra-grandangolare entrambe da 50 MP, a cui si aggiunge una fotocamera con teleobiettivo a periscopio da 64 MP. Troviamo, inoltre, un sensore sfarfallio e un sistema di messa a fuoco laser dTOF 8×8.

Acquista Honor Magic 4 PRO su eBay a 1079,99 euro

I migliori smartphone Honor economici (fascia bassa)

Cercate un telefono economico senza troppe pretese? In questa classifica potrete trovare i migliori smartphone Honor a basso prezzo.

Honor 50 Lite 4G

Se siete alla ricerca di uno smartphone Honor non troppo costoso ma dalle buone prestazioni, l’Honor 50 Lite potrebbe rivelarsi una scelta azzeccata. Partiamo dal processore, uno Snapdragon 662 supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, in grado di contenere più di 28 mila immagini. Il display FullView da 6,67 pollici offre un’esperienza visiva più ampia e confortevole, grazie anche alla certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light per la luce blu dannosa. Delude la batteria da 4300 mAh, sebbene la scarsa capacità sia compensata dalla funzione HONOR SuperCharge da 66 W che assicura il 40% di carica in soli 10 minuti. Buona la quadrupla fotocamera da 64 MP, che include – oltre alla principale – anche una grandangolare da 8 MP, una macro e una fotocamera profondità entrambe da 2 MP. Non è disponibile connettività 5G, ma il dispositivo supporta connettività NFC multifunzione.

Honor 50 Lite lo trovi su eBay a 169,99 euro

Honor 8A

I prezzi dei telefonini Honor sono troppo alti? Sebbene sia stato rilasciato nel 2019, questo modello di fascia bassa è perfetto per chi non ha troppe pretese e vuole – al tempo stesso – risparmiare. Il display da 6,09 pollici presenta tecnologia IPS LCD con risoluzione HD+ 1560×720 pixel. Il processore dell’Honor 8A è un Mediatek MT6765 Helio P35 octa con supporto ai 64 bit. Punti a sfavore sono la RAM da soli 2 GB e lo spazio di archiviazione da 32 GB: se siete alla ricerca di un prodotto più capiente, questo modello non fa per voi. Anche la batteria è meno potente della media (3020 mAh), ma giustificata comunque dal prezzo economico del dispositivo. È infine dotato di fotocamera principale da 13 MP, capace di registrare video FULL HD.

Honor 8A è disponibile su eBay al prezzo di 119,90 euro

Honor 10

L’Honor 10 è uno smartphone di buon livello, sebbene senta il peso dell’età e della concorrenza degli ultimi modelli Honor. Questo modello, lanciato nel 2018, presenta una doppia fotocamera 16 + 20 MP, che – ad oggi – potrebbe risultare un po’ obsoleta, ma che comunque sa difendersi bene se si preferisce puntare al prezzo basso piuttosto che alle caratteristiche. Il processore è un Kirin 970 octa-core da 2,36, mentre il display da 5,84 pollici (più piccolo rispetto alla media) offre risoluzione Full HD+. Anche in questo caso la batteria, da soli 3400 mAh, potrebbe essere un punto a sfavore del modello. L’Honor 10 è disponibile nel taglio da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio.

Acquista Honor 10 su eBay a 169,19 euro

Honor 9 Lite

Un altro buon smartphone Honor di fascia bassa è l’Honor 9 Lite. Osservando questo modello, si nota a colpo d’occhio la differenza estetica rispetto agli ultimi telefoni Honor. Il display di tipo IPS LCD con risoluzione FHD+ da 1080×2160 pixel, infatti, non presenta alcun notch ed è evidente la cornice nera che racchiude lo schermo. Tuttavia ciò non compromette le sue funzionalità, che sono tutto sommato buone considerando il prezzo economico. Il dispositivo supporta dual SIM e connettività NFC, mentre il processore è un HiSilicon Kirin 659 octa con supporto ai 64 bit. Il comparto fotografico scarseggia, con una sola fotocamera posteriore da 13 MP e una frontale da altrettanti, così come la batteria da soli 3000 mAh. Meglio la RAM da 4 GB e lo spazio d’archiviazione da 64 GB.

Honor 9 Lite è disponibile su eBay a 112,98 euro

Honor 20 Lite

L’Honor 20 Lite è uno smartphone che si avvicina, per via delle sue caratteristiche, ai modelli più recenti sviluppati dall’azienda cinese. Il dispositivo presenta display IPS LCD con risoluzione FHD+ / 1080×2340 pixel da 6,2 pollici, quindi non troppo ingombrante. Un po’ scarso il comparto fotografico, che offre una sola fotocamera principale da 24 MP in grado di registrare video Full HD. Meglio quella frontale, da 32 MP. Il processore in dotazione è un HiSilicon Kirin 710 octa con supporto ai 64 bit, mentre la batteria – non removibile – è di soli 3400 mAh. Dual SIM, abbiamo GPS, radio FM e NFC. Ben 6 GB di RAM, non male a questo prezzo, e 128 GB di spazio di archiviazione disponibili.

Honor 20 Lite: lo puoi trovare a 150,43 euro su eBay.

I migliori smartphone Honor di fascia media

L’offerta dei cellulari Honor non si limita al low cost, ma si espande anche alla fascia media dove possiamo trovare ottimi dispositivi a un buon prezzo e dalle prestazioni niente male.

Honor 50 5G

Passiamo ora alla fascia media dei telefoni Honor, quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. Partiamo parlando dell’ottimo display OLED curvo a 75° da 6,57 pollici. La fluidità è garantita dalla frequenza di aggiornamento da ben 120 Hz. Benissimo la fotocamera ultra-nitida da 108 MP, supportata dalla fotocamera grandangolare da 8 MP, fotocamera bokeh e macro, mentre quella interna è da ben 32 MP. Il processore è il recente Qualcomm Snapdragon 778G che garantisce ottime prestazioni. 6 i GB di RAM disponibili, spazio di archiviazione limitato a 128 GB. Unico difetto di questo modello è la batteria da 4300 mAh, supportata però dalla funzionalità di ricarica rapida HONOR SuperCharge da 66 W che permette di raggiungere il 100% di autonomia in soli 45 minuti. Tra le funzioni extra troviamo, invece, modulo Wi-Fi 6, connettività 5G e anche NFC.

Honor 50 5G è disponibile su Amazon a 163,02 euro

Honor 8 Pro

Nonostante sia stato lanciato sul mercato diversi anni fa, l’Honor 8 PRO è uno smartphone che sa ancora farsi valere. Comodità e prestazioni sono le tue parole d’ordine: il display LTPS IPS da 5,7 pollici (perciò più piccolo e maneggevole rispetto agli ultimi modelli Honor del 2022) ha una risoluzione di 1400×2560 pixel. Il processore equipaggiato è un octa core Huawei HiSilicon Kirin 960 che opera alla frequenza di 2.4, supportato da ben 6 GB di RAM – ottimi per la fluidità nelle prestazioni del dispositivo – e 64 GB di spazio, un po’ pochini ma tutto sommato ottimi per chi non ne fa un uso intensivo. Buona la capacità della batteria, da 4000 mAh, e anche il comparto fotografico senza troppe pretese, composto da una fotocamera da 12 MP che permette di scattare fotografie con una discreta qualità e registrare video in formato 4K.

Honor 8 PRO è in vendita su eBay al prezzo di 349,00 euro

Honor View 10

Anche l’Honor View 10 si porta qualche annetto sulle spalle, ma resta un buon smartphone di fascia media. È equipaggiato con processore di tipo octa ctore Huawei HiSilicon Kirin 970 (frequenza 2.4 Ghz), 6 GB di RAM e 128 GB di spazio disponibile di base, con la possibilità di espanderli fino a 245 GB tramite microSD. Poco ampia la batteria da 3750 mAh, mentre il display da 5,99 pollici lo rende piuttosto maneggevole. Il pannello utilizzato per lo schermo è di tipo IPS e la risoluzione è di 1080×2160 pixel. L’Honor View 10 è dotato di fotocamera anteriore e posteriore, rispettivamente di 13 MP e 16 MP. Niente di eccezionale, fotograficamente parlando, però è possibile registrare video in alta qualità alla risoluzione 4K Ultra HD.

Honor View 10: acquistalo su eBay a 349,00 euro

Honor 9x Lite

Un ottimo smartphone (e anche piuttosto recente) è l’Honor 9X Lite, piccola chicca nella fascia media di prezzo. Partiamo dal display, un FullView con borderless design da 6,5 pollici per una migliore qualità visiva. Monta un chipset Kirin 710 basato su su generazione Cortex-A73, che promette prestazioni CPU single-core incrementate del 75%. La funzionalità GPU Turbo, inoltre, aumenta l’efficienza nell’elaborazione grafica con piena stabilità FPS per i giochi, pur riducendo il consumo di energia. Troviamo inoltre batteria da 3750 mAh, 4 GB di RAM e 128 di storage, un buon comparto fotografico a doppio sensore ultra-clarity da 48 MP (principale) + 2 MP (sensore di profondità). Le funzioni accessorie in dotazione sono sblocco facciale e NFC.

Honor 9X Lite è disponibile a 163,02 euro su Amazon.

I migliori smartphone Honor di fascia alta (top di gamma)

Impossibile tralasciare i top di gamma, gioiellini tech in cui Honor ha riversato tutto il proprio potenziale tecnologico.

Honor View 20

Apriamo la classifica degli Honor top di gamma con l’Honor View 20 Lite: un ottimo modello dalle prestazioni eccellenti, ad un prezzo non troppo esagerato. Il display, nonostante non sia un AMOLED; si difende bene: abbiamo infatti un IPS LCD da 6,4 pollici e risoluzione FHD+ / 1080×2310 pixel. L’innovazione sta soprattutto nell’assenza del classico notch a goccia, sostituito invece da un semplice “buco” in cui è inserita la fotocamera frontale (da 25 MP). Parlando di sensori fotografici, l’Honor View 20 offre una sola fotocamera posteriore da ben 48 MP che gode del supporto dell’Intelligenza Artificiale per la stabilizzazione dell’immagine. Il chipset è un HiSilicon Kirin 980 che garantisce un buon livello di fluidità (anche lato gaming) grazie alla funzionalità GPU Turbo 2.0 e i 6 GB di RAM equipaggiati. L’ampio storage (ben 256 GB) e la batteria da 4000 mAh chiudono le caratteristiche di uno tra i migliori modelli Honor.

Honor View 20 è disponibile su eBay al prezzo di 399,00 euro

Honor 20 PRO

Tra i migliori modelli Honor in commercio c’è l’Honor 20 PRO. Il suo punto forte è il comparto fotografico con ben quattro sensori (il principale da 48 MP, grandangolare da 16 MP, telephoto da 8 MP e macro da 2 MP), equipaggiati delle ultime tecnologie per avere scatti in alta qualità e professionali. I video vengono invece registrati a 4K. Il display da 6,26 pollici (purtroppo non AMOLED) è un IPS LCD e possiede una risoluzione di FHD+ – 1080×2340 pixel. Il dispositivo è equipaggiato di un processore octa core HiSilicon Kirin 980 a 64 bit, supportato da ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria non espandibile. Sotto la scocca troviamo una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida TurboPower. Una piccola mancanza va evidenziata nella connettività, che supporta solamente reti fino a 4.5G (niente 5G). Presente, invece, l’NFC.

Honor 20 PRO lo trovi su Amazon a 480,34 euro

Honor 20

“Fratello” minore del modello PRO, l’Honor 20 è un buon telefono di fascia alta. Le caratteristiche sono pressoché le stesse: display IPS LCD da 6,26 pollici, processore octa core HiSilicon Kirin 980 a 64 bit e quadrupla fotocamera da 48 MP + 16 MP + 8 MP + 2 MP. Le uniche differenze sono tre: la capienza della batteria, RAM e spazio di archiviazione disponibile. Nel primo caso abbiamo una batteria da 3750 mAh (anziché da 4000), mentre la RAM è di 6 GB invece di 8. Infine c’è lo storage, che nell’Honor 20 è di 128 GB, mentre nella versione PRO si arriva fino a 256 GB.

Honor 20 è disponibile su Amazon. Il prezzo è di 542,32 euro

Come scegliere un cellulare Honor

Gli smartphone Honor non sono, ovviamente, tutti uguali. Ma ci sono alcune caratteristiche comuni a tutti i modelli che possono guidarci nella scelta del miglior cellulare Honor per le nostre necessità.

Hardware e prestazioni

Considerando che il brand “Honor” nasce originariamente, come proprietà di Huawei, è normale trovare – soprattutto nei modelli meno recenti – i processori “Kirin”, sviluppati dall’azienda HiSilicon (interamente posseduta proprio da Huawei). A causa di alcune vicissitudini, negli ultimi modelli Honor abbiamo potuto assistere a una rivoluzione fondamentale del brand, con il ritorno dei servizi Google e l’adozione di chipset Qualcomm Snapdragon. Un cambiamento che ha giovato sicuramente anche nei confronti delle prestazioni dei dispositivi, che negli ultimi anni sono stati dotati di RAM sempre più capiente – assicurandone la velocità. Per quanto riguarda il sistema operativo, invece, Honor utilizza una ROM personalizzata basata su Android: parliamo di EMUI, successivamente sostituita da HarmonyOS e (più recentemente) da Magic UI.

Memoria interna

La memoria interna identifica generalmente la quantità di dati (fotografie, video, applicazioni) che un terminale può contenere. La maggior parte dei modelli più recenti – low cost compresi – fa uso di storage più capiente e Honor non è da meno. Per non avere problemi di spazio è consigliabile rivolgere la propria attenzione verso smartphone in grado di offrire 128 o 256 GB di memoria interna, ma anche 64 GB andranno benissimo.

Display

Parliamo del display e iniziamo col dire che sono pochi gli smartphone Honor che possono vantare uno schermo OLED. Ad eccezione dei più recenti (come Honor 50 e Magic 4 PRO), la maggior parte dei dispositivi monta un IPS con risoluzione Full HD+. Sebbene più economica, questa tipologia di display assicura in ogni caso una buona visualizzazione dei colori.

Fotocamera

Il comparto fotografico di Honor non è tra i migliori, ma si difende comunque bene. La maggior parte dei dispositivi offre almeno doppia fotocamera con sensori di buona qualità per video e scatti anche ad alta risoluzione. Ovviamente più il prezzo sale, migliore è la tecnologia utilizzata: i modelli più recenti propongono ben quattro sensori fotografici, spesso corredati da intelligenza artificiale e funzionalità aggiuntive, come fotocamera grandangolare e modalità notturna.

Autonomia

Forse il punto più dolente dell’intero brand è l’autonomia delle sue batterie, che generalmente non superano la giornata di utilizzo. Ovviamente dipende tutto dalla capacità, ma non è raro trovare anche i migliori Honor top di gamma con batterie inferiori ai 4000 mAh.

Funzionalità

Le funzionalità sono quelle che troviamo in ogni smartphone di qualsiasi altro brand. La maggior parte dei telefoni Honor offre connettività 4G, nei modelli più costosi e recenti anche 5G. Troviamo spesso anche chip NFC (molto comodo, ad esempio, per pagamenti contactless) e identificazione sia con impronta digitale che con riconoscimento facciale.

Peso e dimensioni

Nonostante i display piuttosto ampi (generalmente dai 6 ai 6,7 pollici), gli smartphone Honor riescono a mantenere un design elegante ma soprattutto leggero, con alcune dovute eccezioni. Le scocche, molto curate da Honor, regalano spesso colorazioni sgargianti e intense, senza però tralasciare i grandi “classici” come nero o bianco.

Conclusioni

Sebbene Honor sia un brand nato piuttosto in “sordina”, negli anni ha avuto la possibilità di diventare indipendente, sfornando smartphone dalle ottime prestazioni e funzionalità che non temono il confronto con altri marchi più blasonati. Tra i punti di forza troviamo sicuramente i prezzi che, nella maggior parte dei casi, non sono affatto proibitivi allargando di fatto l’esperienza Honor verso un bacino di utenza più ampio che può così liberamente scegliere il dispositivo più adatto alle proprie esigenze e possibilità economiche senza sacrificare prestazioni e qualità.

