Migliori set fotografici

In tantissimi credono che per ottenere immagini qualitativamente perfette, con la giusta calibrazione di luci ed ombre, sia necessario ricorrere a set fotografici parecchio costosi, al pari di quelli utilizzati dai professionisti del settore. Quanto appena detto può essere vero solo in parte: i set fotografici “da casa” rappresentano un valido compromesso per alzare di molto il livello della produzione. Una spesa minima per compiere un indiscutibile ed evidente salto di qualità: ciò che ti serve per dare libero sfogo al tuo estro creativo. Vediamo allora quali sono i migliori modelli di set fotografico da comprare oggi.

Set fotografico STN

La striscia LED ad anello ha 112 sfere luminose con 2835 LED integrati. Nella confezione troverai anche un panno personalizzato per l’effetto luce soffusa. Disponibili 6 sfondi colorati: bianco, nero, arancione chiaro, rosso, verde e blu. Un set fotografico da 30 x 30 x 30 cm, semplicissimo da montare.

Acquista su Amazon ad un prezzo di 39,99 euro

Set fotografico ‎N\A

Questo set fotografico pieghevole a 3 finestre, di cui la più grande misura 60 x 60 cm, è dotato di un anello luminoso quadrato con 120 LED che generano una luce uniforme ed una temperatura di colore da 6000K. Gli sfondi che sarà possibile utilizzare sono 4: blu, bianco, nero ed arancione.

Acquista su Amazon ad un prezzo di 69,99 euro

Set fotografico DUCLUS

Grazie a questo mini set fotografico, con temperatura di colore fra 6500K e 3200K, potrai ottenere incredibili foto anche senza l’utilizzo del flash. Nella zona alta troviamo l’anello luminoso composto da 88 luci LED di qualità. Sfondi nero, bianco, verde, rosso, arancione e blu. Altezza e profondità di 33 cm.

Acquista su Amazon ad un prezzo di 39,99 euro

Set fotografico YOTTO

Kit fotografico per scatti con livello di luminosità regolabile, grazie al dimmer composto da 96 luci LED. Dimensioni pari a 25 x 25 x 25 cm. A scelta, potranno essere utilizzati 6 sfondi a doppio colore: nero, bianco, grigio, oro, giallo, arancione, rosso, rosa, blu, viola, verde, marrone.

Acquista su Amazon ad un prezzo di 27,99 euro

Set fotografico Andoer

Terminiamo con un set fotografico più avanzato da 1,8 x 2,7 m che, fra le altre cose, comprende uno sfondo in tessuto di cotone nero e bianco-verde, 3 clip di fissaggio, 1 riflettore fotografico, 2 ombrelli bianchi Softlight da 33 pollici, un supporto per lampada singola e per lampada da studio.

Acquista su Amazon ad un prezzo di 169,99 euro

Non ti resta altro che scegliere tra i migliori set fotografici che abbiamo appena descritto: stupisci tutti con il potere delle immagini.

