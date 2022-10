Migliori serrature con codice

Le serrature con codice, oltre a rendere notevolmente più sicura ed inviolabile la tua casa, ti libereranno per sempre dall’ingombro delle tradizionali chiavi. Per entrare nell’appartamento sarà sufficiente digitare una precisa combinazione di numeri, da te impostata. Soluzione all’avanguardia in ottica di sicurezza ed affidabilità. Diverse sono le alternative rintracciabili sul mercato, anche in base alle funzionalità offerte ed alle specifiche caratteristiche del prodotto: alcune prevedono solamente la digitazione del codice numerico, altre permettono anche lo sblocco mediante scheda M1 e, volgendo lo sguardo alle proposte più complete, chiamiamo in causa l’apertura tramite applicazione e riconoscimento dell’impronta digitale. Senza ulteriori preamboli, vediamo quali sono i migliori modelli di serratura con codice che puoi acquistare online a prezzi ragionevoli.

Serratura con codice ShouSiFang

Il funzionamento è meccanico, senza batteria o alimentazione esterna. Lo sblocco avviene esclusivamente tramite combinazione numerica, da 1 a 5 cifre, che sarà tuttavia possibile modificare in ogni momento. Una serratura con codice di facile installazione, oltre che impermeabile.

Serratura con codice ShouSiFang CD19L

Ad un prezzo simile troviamo anche quest’altro modello, molto resistente, il cui funzionamento è pressoché lo stesso già descritto per l’unità precedente. In questo caso però, il codice di sblocco può variare da 3 a 7 cifre. Soluzione consigliata per porte in legno da 35 a 65 mm di spessore.

Serratura con codice HAIFUAN

Saliamo di livello grazie a questa serratura smart che prevede diverse modalità di apertura: tramite codice, mediante scheda M1, utilizzando l’applicazione o, in modo più classico, anche inserendo la chiave nell’apposito alloggiamento. Piena compatibilità con l’assistente virtuale Alexa.

Serratura con codice HAIFUAN H5800

Stessa azienda e stesso prezzo, cambiano però l’impatto estetico ed alcune delle modalità di utilizzo. Lo sblocco, a seconda delle preferenze, può avvenire con riconoscimento dell’impronta digitale, sfruttando la scheda M1, digitando il codice personale o inserendo la chiave meccanica. Presenti i comandi vocali.

Serratura con codice Ultraloq

Una serratura con codice super tecnologica, con connettività Bluetooth. L’apertura può verificarsi mediante impronta digitale, codice, applicazione per smartphone, chiave di riserva o semplicemente bussando. Perfetta anche per l’utilizzo in contesti aziendali con personale numeroso.

Scegli la tua preferita fra le serrature con codice qui descritte, in base alle tue esigenze: tieni i ladri a debita distanza dal tuo appartamento.

