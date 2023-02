Migliori schede microSD

Per molti tipi di dispositivo elettronico il formato standard di espansione della memoria è la microSD, ma per scegliere una microSD non è sufficiente decidere la quantità di dati che essa è in grado di contenere. Certo la prima cosa che pensiamo è di quanti GB vogliamo espandere la memoria dello smartphone, della macchina fotografica o della console di gioco, ma per evitare di fare un acquisto errato dobbiamo assicurarci che anche altri parametri soddisfino l’uso che intendiamo fare della microSD.

Tutti i parametri appaiono scritti sulla scheda stessa, oltre che sulla confezione, quindi cerchiamo di impararne il significato così da acquistare il modello che più fa per noi, e senza spendere più del dovuto. Oltre al tipo di memoria (SDHC per schede fino a 32GB e SDXC per schede di capacità superiore), i simboli che dobbiamo cercare sono tre:

Classe di velocità : varia da C2 a C10, ed indica il valore di velocità di scrittura dei dati sulla memory card. Oggi tutte le microSD in commercio supportano la classe C10 , quindi possiamo passare direttamente al livello superiore.

Classe di velocità UHS (Ultra High Speed): qui i valori possono essere due – U1 e U3 – con il secondo valore ad indicare una veocità di scrittura maggiore, ma sulla schedina dovremmo trovare anche un numero romano I o II ad indicare se la scrittura dei dati avviene su bus singolo o doppio . Attenzione, perché le schede con bus doppio funzionano su tutti i device, ma quelle con bus singolo non vanno bene per device che richiedono necessariamente microSD di classe II.

Classe di velocità video: questa classificazione è stata introdotta più di recente ed è dedicata soprattutto a dispositivi per la registrazione di video. Essa va controllata soprattutto se si desidera registrare video ad alta definizione o ad un valore elevato di fps. I valori vanno da V6 a V90, e più alto è il numero, più alta è la velocità di scrittura minima che ci consente d stare dietro all'elevata quantità di dati che arriva dal dispositivo di registrazione.

In generale possiamo dire che tutte le microSD vanno bene per la memorizzazione di foto e dati per uno smartphone; se dobbiamo acquistare una scheda per l’action cam o per una macchina fotografica professionale dobbiamo fare attenzione ai requisiti che di solito sono indicati sul manuale d’istruzioni. In generale possiamo dire che per una GoPro dobbiamo scegliere una microSD V30, mentre per registrazione di video in 8K da una macchina professionale è consigliata una classe superiore. Vediamo quindi quali sono le migliori microSD da acquistare oggi stesso, basandoci su un uso standard di memorizzazione dati e registrazione video in 4K. Abbiamo preso in considerazione un formato da 256GB, ma potete trovarne sia di capacità inferiore che superiore.

SanDisk Extreme

SanDisk è sempre una garanzia di qualità per quanto riguarda le schede di memoria, e questa micsroSD SanDisk Extreme e sicuramente fra le migliori in commercio. Si tratta di una schedina di classe UHS U3 a bus singolo e classe di velocità video V30, quindi perfetta per essere installata all’interno di una action cam come una GoPro o una Insta360 X3, grazie all’elevata velocità di scrittura minima garantita che le permette di gestire flussi di video in 4K. Perfetta anche per gli smartphone, grazie alla classificazione A2 che indica una migliore gestione delle applicazioni Android. Disponibile in tagli da 32GB fino a 1TB. La trovate a circa €40 su Amazon e su eBay.

Lexar 1000X

Lexar è conosciuta per le memorie ad uso professionale, tipicamente progettate per essere usate in macchine fotografiche reflex digitali e videocamere ad alta definizione, quindi abbiamo degli standard superiori da soddisfare. E infatti la Lexar 1000X è una microSD di classe C10, UHS U3, con doppio bus per la scrittura dei dati e classe di velocità video V60. Abbiamo quindi una scrittura minima a 60Mbps, adatta per la registrazione dei video in 8K, ma possiamo arrivare fino a 90Mbps. La trovate a circa €30 su Amazon.

Samsung Evo Select

Disponibile in tagli da 64MB a 512MB, le microSD di Samsung della famiglia Evo Select offrono velocità di scrittura fino a 130Mbps, con classificazione C10, UHS-I U3 e V30. Sono quindi perfette per l’utilizzo negli smartphone di fascia alta come i Galaxy S, che possono registrare video fino a 8K, ma anche per action cam e macchine fotografiche che registrano in 4K. Presenti tutte le protezioni necessarie, così da non farci perdere i dati in caso si bagni, sia sottoposta a temperature estreme, o a raggi X come nel caso dei macchinari per i controlli in aeroporto. La trovate a circa €35 su Amazon e su eBay.

Verbatim Premium

Chi è nato qualche anno prima del 2000 ricorderà quando Verbatim la faceva da padrona nella produzione di floppy disk e unità di memoria per i PC degli anni 80 e 90. Oggi l’azienda è ancora attiva nella produzione di supporti di memoria decisamente più moderni. Ad esempio le microSD Verbatim Premium, una categoria adatta a dispositivi per la registrazione di video Full HD o 2K. I parametri sono infatti classe C10, UHS U1 e V10. L’azienda produce anche schede Pro e Pro+ di classe superiore, ma con capacità massima di 128GB. La trovate a circa €40 su Amazon e su eBay.

Amazon Basics

Il marchio Amazon Basics è una garanzia per chi vuole acquistare prodotti di buona qualità al giusto prezzo, e lo stesso si può dire per la gamma di microSD da 64GB fino addirittura a 1TB. Le prestazioni sono di tutto rispetto pur non arrivando ai livelli professionali richiesti dalle videocamere 8K: abbiamo le classificazioni C10, U3 a bus singolo e V30. Questo significa che queste microSD possono essere usate anche per la registrazione dei video in 4K o a 360°. La trovate a circa €50 su Amazon e su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.