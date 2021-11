La scelta della migliore scheda madre gaming è una delle più difficili per la riuscita di un buon PC e, dell’esperienza ottimale di gioco. Scegliere una componentistica top di gamma per poi assemblarla su una scheda madre gaming non adeguata all’uso potrebbe essere un problema e si può rischiare di spendere altri soldi in corso d'opera.

Vediamo quali abbiamo scelto tendendo conto delle caratteristiche principali che deve garantire questo componente nel caso in cui dovrà sostenere le performance e l’impegno richiesti a un gaming per PC.

GIGABYTE B460 HD3 ATX

Dotata di alcune soluzioni mirate a soddisfare le esigenze dei videogamer, dal pieno supporto per le configurazioni mGPU (multi-GPU) Radeon, con AMD Quad-GPU CrossFire™ e 2-Way AMD CrossFire™, ai 128 GB di RAM a 2933 MHz installabile su 4 slot; unitamente al doppio slot M.2, uno dei quali supportato dal System Acceleration with Intel® Optane™ Memory: questa scheda madre PC gaming Gigabyte B460 HD3 ATX è in grado di soddisfare le aspirazioni di molti videogiocatori senza pesare sul budget.

Completano il quadro il chip Realtek® GbE LAN (1000 Mbit/100 Mbit), il supporto al SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 e 12 porte USB, 6 delle quali di tipo 3.2.

ASUS TUF GAMING B460-PLUS

Realizzata sulla base dell’accoppiata socket LGA 1200 e chipset Intel B460, partendo dalla quale offre una serie di soluzioni centrate sulle esigenze di una postazione da gioco affidabile e performante, grazie ai processori Intel di decima generazione.

Altri aspetti ottimizzati di questa scheda madre Pc gaming targata ASUS sono il comparto audio, con una circuiteria che garantisce un rispettabile SNR, Rapporto Segnale/Rumore, di 108 dB sulla linea d’uscita stereo e 103 dB su quella d’ingresso, oltre a una scheda di rete Ethernet integrata ad alta velocità.

Ottime le specifiche i max 128 GB di RAM a 2400 MHz, i citati due slot M.2 fino a 32Gps, la connettività USB 3.2 Gen. 2, le uscite HDMI e DisplayPort.

MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI

Realizzata con socket LGA 1200 e chipset Intel® Z490, compatibile con processori Intel di decima generazione, oltre a poter gestire fino a 128 GB di RAM a ben 5000 Mhz, ha una serie di soluzioni orientate alle esigenze di una postazione di gioco professionale.

Il chipset garantisce la possibilità di over clocking del processore, permettendo di spingerlo oltre i suoi limiti naturali, grazie a soluzioni di raffreddamento particolarmente efficienti. Si possono montare configurazioni AMD 2-Way CrossFireX Technology, per incrementare le potenzialità grazie al dispiegamento di più di una scheda grafica, 2 slot M.2 e, tra le numerose porte USB, una Type-C da 20 GBps e una Type-A da 10 GBps. Completano il quadro di questa scheda gaming MSI formato ATX, insieme all’uscita audio ottica e alla gestione Raid, le due uscite video HDMI e DisplayPort.

MSI MEG B550 UNIFY

Scheda madre con socket AMD AM4 e chipset B550 per le CPU Ryzen 9 e Ryzen 5000, dotata di soluzioni ottime per l’assemblaggio di performanti PC gaming. I 14+2 stadi di potenza a 90A del suo VRM rappresentano ben più di un occhio di riguardo rivolto ai gamer intenzionati a fare over clocking.

Questa scheda madre MSI gaming monta 128 GB RAM fino a 5100 MHz, slot PCI-e 4.0 x16, i condensatori a stato solido e una reattiva scheda Wi-Fi 6, 2.5GHz LAN, completa di antenna esterna. L’uscita audio 5+ Optical S/PDIF ed i 4 Lightning Gen M.2 con Frozr Shield a doppia faccia completano le specifiche di una scheda madre gaming ATX di alto midrange venduta a un prezzo ottimo.

Gigabyte X570 AORUS ELITE

La scheda madre rappresenta una porta d’accesso ai nuovi processori AMD serie 5000, grazie al socket AM4 e al chipset X570. Si può contare sui processori più sofisticati targati AMD, ma anche poter sfruttare le tecnologie messe a punto da Gigabyte sulla base dell’X570 per sostenere un PC gaming stabile e performante.

A cominciare dalla memoria RAM, per un massimo di 128 GB a 4400 MHz O.C., 12+2 stadi di potenza per l’alimentazione del processore, componentistica rinforzata di standard elevato per garantire affidabilità e performance anche sotto la pressione di ore di gioco ad alte prestazioni; soprattutto con configurazioni AMD Quad-GPU CrossFire e 2-Way AMD CrossFire, disponibili su questa scheda madre gaming.