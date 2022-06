Gli scanner portatili sono andati incontro ad un notevole successo in questi ultimi anni. I motivi alla base di un simile apprezzamento del pubblico sono molteplici: mantengono le funzionalità degli scanner tradizionali e, allo stesso tempo, occupano pochissimo spazio sulla scrivania di casa o ufficio. Lo scanner portatile non ha bisogno di essere collegato al pc: funziona autonomamente e salva i contenuti digitalizzati su microSD o altri supporti. In base a prezzo e caratteristiche tecniche, scopriamo quali sono i migliori scanner portatili attualmente disponibili.

Scanner portatile AOZBZ

Il dispositivo può effettuare scansioni a 300 DPI, 600 DPI e 900 DPI. Per i documenti digitalizzati è previsto il salvataggio in formato JPG o PDF. A bordo di questo scanner portatile, decisamente comodo e semplice da utilizzare, è possibile inserire microSD con capacità fino a 32 GB: più che sufficiente per la tipologia di file.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 64,99 euro

Scanner portatile Epson Workforce DS-70

I file digitalizzati con lo scanner portatile di Epson vengono salvati ed inviati in diversi formati tra cui PDF, JPEG e TIFF. Questo dispositivo lavora egregiamente anche con supporti cartacei lunghi fino ad 1,8 metri. Elevata velocità in fase di scansione: circa 5,5 secondi per pagina. Nessun surriscaldamento dopo lavori intensi.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 145,18 euro

Scanner portatile Brother DS640

L’apparecchio è molto rapido in fase di scansione: fino a 15 pagine al minuto. La forma compatta e leggera assicura estrema maneggevolezza. Questo modello di scanner portatile opera efficacemente con documenti A4, ricevute, carta d’identità e molto altro ancora. Viene alimentato per mezzo di una tradizionale porta USB 3.0.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 129 euro

Scanner portatile MUNBYN

Questo scanner portatile riesce a digitalizzare documenti ad una risoluzione massima pari a 900 DPI. I file potranno essere visionati collegando smartphone, tablet o pc tramite porta USB. Come per altri modelli, è possibile il salvataggio in formato JPG o PDF. Supportate microSD con capacità fino a 16 GB. Funziona con batterie AA.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 75,99 euro

Scanner portatile IRIScan Book 5 WiFi

Un scanner portatile molto avanzato. Dopo il salvataggio su microSD (inclusa nella confezione), i file digitalizzati possono essere condivisi tramite WiFi e resi disponibili su PC, Mac o dispositivi mobili. Strumento lavorativo ideale per scansionare documenti, contratti, biglietti da visita e ricevute senza usare il computer.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 149 euro

Cinque scanner portatili, dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, che siamo sicuri possano rispondere adeguatamente a tutte le tue esigenze.

