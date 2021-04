I robot aspirapolvere hanno fatto molta strada, ora non devi più trascinare un tubo di plastica ingombrante collegato a un goffo e rumoroso oggetto con le ruote. Anche se è ancora una categoria di prodotti relativamente nuova, ci sono diversi aspirapolvere robot pronti ad aiutarti e ad eliminare polvere, peli di animali domestici e altri detriti nella tua casa, senza bisogno di alzare un dito. Ma qual è quello giusto per te? Abbiamo raccolto i migliori robot aspirapolvere e vogliamo darti alcuni suggerimenti per aiutarti a trovare quello più adatto alle tue necessità.

iRobot Roomba 966

Il robot aspirapolvere Roomba 966 è dotato di Wi-Fi ed offre un’ottima potenza di aspirazione. Grazie a l’app iRobot HOME è possibile controllare e personalizzare le operazioni di pulizia anche a distanza, ed è predisposto per ricevere comandi vocali da Alexa. La tecnologia vSLAM utilizza un sensore ottico per acquisire oltre 230.400 informazioni al secondo, consentendo al robot di creare una mappa accurata dell’ambiente circostante in modo da sapere dove si trova, dove è già stato e dove deve ancora pulire. Il sistema di pulizia a 3 fasi garantisce la massima efficacia nei confronti dello sporco. Con la doppia spazzola in gomma multi-superficie e una spazzola laterale. Utilizza quindi una combinazione di agitazione, spazzolatura e aspirazione.

Xiaomi Mi Robot

Xiaomi Mi Robot ha un sensore di distanza a laser (LDS) scansiona i suoi dintorni a 360 gradi, 1800 volte al secondo, per mappare gli interni della tua casa. I tre processori tracciano i suoi movimenti in tempo reale e l’algoritmo Localizzazione e mappatura simultanee (SLAM) calcola il percorso più efficiente per la pulizia. Utilizzando l’app Mi Home, è possibile accendere e controllare a distanza il robot, cambiare modalità di pulizia e impostare programmi, Inoltre, ha un potente motore DC senza spazzole Nidec, una spazzola principale con altezza regolabile e una batteria Li-ion da 5200 mAh che assicura fino a 2,5 ore di pulizia per un appartamento di 250 mq. Il suo sistema di spostamento consente di superare ostacoli alti fino a 2 cm e un paraurti in gomma lo protegge da eventuali colpi. È dotato di 4 sensori anti-caduta delle scale, spegnimento automatico e un sensore di auto-ricarica automatico.

Samsung Powerbot VR7000

Il Samsung Powerbot VR7000 40 W è un robot aspirapolvere che si distingue per agilità e capacità di creare una mappa dell’appartamento, capacità che gli permettono di passare anche sopra ai tappeti (senza rovinarli) e di essere il robot preferito da chi vuole pulire non solo il pavimento ma anche i tappeti e moquette, che il robot mapperà come elemento della casa a cui prestare attenzione. Pulire i tappeti richiede tipicamente più energia motoria ai robot, questo modello di robot aspirapolvere Samsung è infatti dotato di un motore da 40W, una potenza superiore al normale standard. Il sistema di programmazione permette di impostare le modalità di pulizia giornaliere in modo semplice e veloce, così come effettuare le operazioni di svuotamento del serbatoio. Samsung Powerbot VR7000 40 W è dotato di una batteria agli ioni di litio che gli consente un’autonomia operativa di 60 minuti e una ricarica in 240 minuti grazie ad una pratica base di ricarica magnetica, a cui il robot torna automaticamente quando il livello della batteria è scarso. Una volta ricaricato, il dispositivo riprende il lavoro da dove lo aveva interrotto. Il lavoro di questo robot aspirapolvere è programmabile impostando l’orario per una pulizia singola o giornaliera e come accennato, grazie al sistema Visionary Mapping Plus, riesce a mappare la casa ed effettuare in questo modo una pulizia ottimale.

Vileda VR102

Vileda VR 3102 è un robot aspirapolvere particolarmente silenzioso grazie al suo motore appositamente progettato per ridurre al minimo il rumore, lavora quindi senza disturbare nessuno anche di notte. Ha una buona autonomia di 90 minuti grazie ad una batteria agli Ioni di litio da 2150 mAh, con un tempo di ricarica di 5 ore. Grazie alla possibilità di impostare la potenza permette di pulire a fondo i tappeti o eliminare i peli di animali e la presenza di spazzole laterali dure, che convogliano lo sporco verso quella rotante centrale ottimizzano l’aspirazione, inoltre la presenza di lamine in gomma facilitano la rimozione dello sporco ostinato. Vileda VR 102 dispone di un sistema di filtraggio doppio che riduce al minimo il rilascio della polvere aspirata nell’aria, con questo sistema riesce ad abbattere del 96% i residui e allergeni.

Netbot Laser LS23

NETBOT LASER LS23, oltre ad essere il miglior robot aspirapolvere per chi possiede un animale, è anche il miglior aspirapolvere lavapavimenti tra quelli visti finora. Questo perchè la spazzola composta da due materiali e due tipi di setole consentono l’aspirazione efficace dei peli degli animali domestici, ma pulisce senza danneggiare le superfici più delicate come parquet o legno. Il Filtro HEPA insieme ad un panno composto di microfibra elettrostatica eliminano dall’ambiente il 99% degli allergeni, acari e polline, purificando l’ambiente mentre pulisce e aspira, rendendo pulita l’aria della casa. Il motore è molto silenzioso e potente, il suo livello sonoro è meno di 65 dB. Il sistema di potenza di aspirazione può essere avviato con tre velocità, raggiungendo i 2.300 Pa in modalità Turbo. Questa potenza, unita al lavoro delle sue spazzole che spingono la sporcizia verso la bocca di aspirazione. In modalità lavaggio la quantità di acqua che applica sulla superficie da lavare si può regolare su tre livelli: ceramica, legno, pietra, ecc., adattandosi alle necessità della superficie. Possiede un sistema di navigazione intelligente guidato dalla tecnologia laser 3D Mapping System che, tramite la sua APP, è possibile programmare al bisogno, poiché è stato progettato per essere controllato da qualunque luogo in qualunque momento.