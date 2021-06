Anche se è ancora una categoria di prodotti relativamente nuova, ci sono diversi aspirapolvere robot pronti ad aiutarti e ad eliminare polvere, peli di animali domestici e altri detriti nella tua casa, senza bisogno di alzare un dito.

Per valutare un buon aspirapolvere robot le caratteristiche da tenere in considerazioni sono la durata della batteria, una buona mobilità, una configurazione facile, una aspirazione potente e, una buona dotazione tecnologica come la gestione remota tramite smartphone e non ultimo, l’interazione smart con l’ambiente.

Ma qual è quello giusto per te? Abbiamo raccolto i migliori robot aspirapolvere e vogliamo darti alcuni suggerimenti per aiutarti a trovare quello più adatto alle tue necessità.

IRobot Roomba 696

Il robot aspirapolvere IRobot Roomba 696 è dotato di Wi-Fi ed offre un’ottima potenza di aspirazione. Grazie a l’app iRobot HOME è possibile controllare e personalizzare le operazioni di pulizia anche a distanza, ed è predisposto per ricevere comandi vocali da Alexa.

La tecnologia vSLAM utilizza un sensore ottico per acquisire oltre 230.400 informazioni al secondo, consentendo al robot di creare una mappa accurata dell’ambiente circostante in modo da sapere dove si trova, dove è già stato e dove deve ancora pulire.

Il sistema di pulizia a 3 fasi garantisce la massima efficacia nei confronti dello sporco. Con la doppia spazzola in gomma multi-superficie e una spazzola laterale. Utilizza quindi una combinazione di agitazione, spazzolatura e aspirazione.

Xiaomi 26200

Xiaomi 26200: un robot in grado di unire la funzione di aspirazione con il lavaggio pavimenti. Forma e design non hanno nulla di particolare, offrendo dimensioni nella norma e un’altezza appena inferiore ai 10 centimetri. Sulla parte superiore spicca il sensore laser a torretta utilizzato per mappare i locali e durante la navigazione. Il robot si orienta per la casa senza mostrare difficoltà, riconoscendo con precisione gli ostacoli e anche il vuoto grazie ad appositi sensori di collisione, distanza e livello.

In modalità automatica il dispositivo è anche in grado di modulare la potenza a seconda se passa su un pavimento duro, con moquette oppure sopra un tappeto. Ottima l’autonomia della batteria con capacità da 3200 mAh che, nelle condizioni meno gravose, supera abbondantemente le due ore e mezza.

Alla fine di ogni sessione ricevi sullo smartphone la mappa dettagliata dell’appartamento che posso utilizzare per suddividere le stanze, impostare accessi vietati e muri virtuali.

Samsung POWERbot VR7000

Samsung POWERbot VR7000 : è un robot aspirapolvere che si distingue per agilità e capacità di creare una mappa dell’appartamento, capacità che gli permettono di passare anche sopra ai tappeti e di essere il robot preferito da chi vuole pulire non solo il pavimento ma anche i tappeti e moquette, che il robot mapperà come elemento della casa a cui prestare attenzione. Pulire i tappeti richiede tipicamente più energia motoria ai robot, questo modello di robot aspirapolvere Samsung è infatti dotato di un motore da 40W, una potenza superiore al normale standard. Il sistema di programmazione permette di impostare le modalità di pulizia giornaliere in modo semplice e veloce, così come effettuare le operazioni di svuotamento del serbatoio.

Samsung Powerbot VR7000 40 W è dotato di una batteria agli ioni di litio che gli consente un’autonomia operativa di 60 minuti e una ricarica in 240 minuti grazie ad una pratica base di ricarica magnetica, a cui il robot torna automaticamente quando il livello della batteria è scarso. Una volta ricaricato, il dispositivo riprende il lavoro da dove lo aveva interrotto.

Neato Botvac D85

Neato Botvac D85:dotato di una tecnologia per mappatura a laser che utilizza permette al robot di mappare con precisione il perimetro e l’arredamento di casa, pulendo e coprendo superfici fino a ben 280 metri quadri in soli tre cicli di ricarica.

Il robot aspirapolvere Botvac D85 è molto silenzioso e riesce a trattare tutti i tipi di pavimenti, compresi tappeti spessi, parquet e piastrelle. Le spazzole combinate, unite all’ampio sacchetto per la polvere e ai filtri catturano le particelle di polveri più sottili come spore, muffe, acari e polline.

L’esclusivo design permette al robot di infilarsi ovunque, sotto al letto, tra i mobili, coprendo tutti gli angoli delle stanze di casa, cosa impossibile per i comuni robot aspirapolvere rotondi in commercio. Quando si scarica va a ricaricarsi nella sua base e poi riprende il suo lavoro da dove lo aveva lasciato finché non completa il ciclo di pulizia.

Vileda VR 302

Vileda VR 302 Ha una buona autonomia di 90 minuti grazie ad una batteria agli Ioni di litio da 2150 mAh, con un tempo di ricarica di 5 ore. Grazie alla possibilità di impostare la potenza permette di pulire a fondo i tappeti o eliminare i peli di animali e la presenza di spazzole laterali dure, che convogliano lo sporco verso quella rotante centrale ottimizzano l’aspirazione, inoltre la presenza di lamine in gomma facilitano la rimozione dello sporco ostinato.

Vileda VR 302 dispone di un sistema di filtraggio doppio che riduce al minimo il rilascio della polvere aspirata nell’aria, con questo sistema riesce ad abbattere del 96% i residui e allergeni.