Respirare aria pulita è importante, in un’era in cui siamo spesso nel traffico ed esposti a fumi e allergeni di ogni tipo, sia che ci troviamo in città che in aree più rurali. Ma non si tratta solo di pollini o di inquinamento, dal momento che anche operazioni di tutti i giorni come una frittura o una semplice cottura alla piastra possono liberare in aria particelle fini che sono tutt’altro che salutari per l’uomo. Aggiungiamo poi eventuali animali domestici, che contribuiscono con la perdita del pelo, ed ecco che abbiamo sicuramente bisogno di un buon purificatore, in grado di pulire l’aria senza impattare troppo sulla bolletta elettrica grazie ai consumi limitati. Vediamo la nostra selezione.

Dyson Pure Cool Me

Se parliamo di purificatori d’aria non possiamo non parlare di Dyson. E il primo modello che prendiamo in esame è il Pure Cool Me, un purificatore di dimensioni ridotte ideale per essere posizionato sul comodino vicino al letto o accanto al divano. Pure Cool Me purifica l’aria grazie al suo sistema di filtri HEPA e al carbonio attivo, e allo stesso tempo rinfresca con un flusso d’aria regolabile. Il display LCD permette di visualizzare tutte le informazioni sulla qualità dell’aria, ed il telecomando di impostare i target e il livello di aerazione.

Dyson Purifier Cool

Per purificare senza problemi una stanza intera e allo stesso tempo rinfrescare l’ambiente possiamo scegliere il Dyson Purifier Cool, che unisce il sistema di filtrazione HEPA e a carboni attivi con un ventilatore senza pale in grado di fornire un flusso d’aria decisamente potente e rinfrescante. Alle informazioni presenti sul display e al telecomando si aggiunge il supporto all’app Dyson Link, che ci permette di regolare le impostazioni e di monitorare lo stato dell’aria e dei filtri in ogni istante, anche da remoto. Alla versione base si aggiunge poi una versione con filtro antiformaldeide, per una purificazione ancora più profonda dell’aria.

Philips Purificatore Serie 3000i

Un ottimo purificatore è anche quello proposto da Philips, che con la nuova serie 3000i riesce a purificare una stanza di 20mq in meno di 8 minuti. Il sistema di filtrazione è sempre composto da un doppio strato HEPA + carboni attivi, e il livello istantaneo dell’aria viene visualizzato sul display LCD non solo numericamente ma anche attraverso un anello colorato, che con 4 possibili colori ci permette di avere un colpo d’occhio rapido sul raggiungimento dell’obiettivo. Disponibile anche l’app per smartphone per il controllo e il monitoraggio remoto.

Xiaomi Air Purifier 4 Pro

Anche Xiaomi, azienda indubbiamente prolifica per tutto quanto riguarda l’elettronica di consumo, ha da qualche anno la propria linea di purificatori d’aria, e il modello più recente è Air Purifier 4 Pro. Il design è lo stesso della gamma precedente, squadrato e semplice da posizionare in qualsiasi punto della stanza, ma migliora l’efficienza di purificazione dell’aria. Per un ambiente fino a 60mq bastano infatti 15 minuti. Disponibile il controllo remoto con app Xiaomi Home, come anche la possibilità di collegare Alexa e Assistente Google.

Rowenta Eclipse 2in1

Liberamente ispirato ai purificatori Dyson, anche Rowenta propone un modello Eclipse 2 in 1 che allo stesso tempo purifica l’aria della stanza e rinfresca con una ventilazione senza pale. Il ventilatore può essere regolato su 12 diversi livelli e con una oscillazione fino a 120°, riuscendo a raggiungere una distanza massima di 8 metri con il flusso rinfrescante.

