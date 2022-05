Ormai il powerbank è diventato un accessorio indispensabile, per mantenere sempre i nostri dispositivi elettronici in carica, ma a volte potremmo avere difficoltà a ricaricarli se siamo ad esempio in campeggio, durante un percorso di trekking o in spiaggia. Per queste occasioni può tornarci utile acquistare un powerbank solare, che si ricarica in autonomia grazie all’energia del sole. Vediamo quali sono secondo noi i migliori powerbank solari che potete acquistare oggi.

Anker PowerCore Solar

Quando si parla di accessori per cellulari non possiamo non citare Anker, indubbiamente fra le aziende più grandi e affidabili in questo settore, e lo facciamo con il PowerCore Solar, un powerbank solare da ben 20.000mAh ed uscita USB-C da 18W, per ricaricare rapidamente lo smartphone, più uscita USB-A da 12W per qualsiasi accessorio. La porta USB-C è usata anche per ricaricare il powerbank via cavo, quando abbiamo a disposizione l’elettricità. PowerCore Solar include anche una torcia con 3 livelli di luminosità, ed è certificato IP65 per essere protetto da acqua e polvere ed essere usato senza problemi all’aria aperta.

Acquista su Amazon.

iPosible Powerbank Solare

Una scelta smart è quella di iPosible, che con il suo Powerbank Solare da 26.800mAh ha scelto di integrare ben quattro pannelli solari che possono essere staccati e piegati durante il trasporto ed estesi quando dobbiamo invece ricaricarlo. In questo modo l’energia catturata dal sole viene quadruplicata! Per il resto abbiamo un doppio ingresso USB-C e micro USB, e due porte USB-A in uscita, rispettivamente da 5W e 10W.

Acquista su Amazon.

DJROLL Powerbank Solare Qi

Chi ha bisogno di ancora più energia può scegliere il Powerbank Solare di DJROLL, che arriva a ben 36.000mAh di capacità ed aggiunge un pad di ricarica wireless Qi sulla superficie opposta a quella occupata dal pannello solare. Il powerbank è completamente rugged, in grado quindi di resistere a cadute, urti e anche brevi immersioni in acqua. Abbiamo poi una potente torcia, due ingressi (USB-C e micro USB), e due uscite USB-A, per ricaricare fino a quattro dispositivi in contemporanea.

Acquista su Amazon.

Workingda Powerbank Solare

Workingda ha pensato invece a tutti quei casi in cui non abbiamo a disposizione elettricità né sole ma dobbiamo ricaricare i nostri device, ed ha integrato una manovella sul retro del suo Powerbank Solare da 10.000mAh. La dinamo integrata ci permette infatti di generare corrente per ricaricare il powerbank semplicamente girando la manovella, ma se abbiamo a disposizione la corrente possiamo usare un classico cavo micro USB oltre al pannello solare. Per l’uscita abbiamo due porte USB-A, e non manca una torcia a LED.

Acquista su Amazon.

Credible Pannello Solare pieghevole

Chi invece ha già un powerbank e vuole solo poterlo ricaricare con l’energia solare può acquistare il pannello solare pieghevole di Credible. Chiuso ha dimensioni compatte e facili da trasportare, ma una volta aperto mostra i suoi quattro pannelli solari in grado di generare 10W di energia e ricaricare un powerbank o uno smartphone. Il pannello solare è resistente a cadute e spruzzi d’acqua, con certificazione IP65, quindi può essere usato anche in caso di pioggia o forte umidità.

Acquista su Amazon.