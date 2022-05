Negli ultimi anni l’autonomia degli iPhone è notevolmente migliorata, ma in molte occasioni l’uso intenso o periodi prolungati fuori casa rendono ancora indispensabile avere dietro un buon powerbank in grado di ricaricare lo smartphone durante una giornata al mare o una gita in montagna. Abbiamo scelto alcuni modelli proposti dai migliori brand, progettati per iPhone ma compatibili anche per smartphone di altri produttori. Vediamo quali sono state le nostre scelte.

Belkin Boost Charge con supporto

Quando si parla di accessori per iPhone non si può non parlare di Belkin, azienda che da sempre ha abbracciato il mondo Apple ed è venduta anche negli Apple Store. Fra i tanti modelli di powerbank in catalogo abbiamo scelto il Boost Charge con supporto, disponibile nei tre tagli da 5000mAh, 10000mAh e 20000mAh e con un supporto estraibile per poggiare l’iPhone e giocare o guardare video. Le due porte USB-C e USB-A consentono la ricarica di due device in contemporanea.

Anker PowerCore Magnetic 5K

Fra i migliori accessori per iPhone non può mancare anche Anker, di cui proponiamo il powerbank PowerCore Magnetic 5K, un powerbank compatto e sottile che può essere applicato sul retro dell’iPhone e, grazie alla tecnologia MagSafe, permetterci di continuare ad usare il telefono mentre si ricarica. Molto utile poi lo stand per poggiare powerbank e smartphone su un tavolo, ad esempio per guardare video. Presente una porta USB-C, per la ricarica via cavo, e disponibile in cinque colorazioni pastello.

ZENS wireless con MagSafe

Anche ZENS è un’azienda specializzata in accessori per iPhone. Il brand olandese propone una gamma molto ampia di prodotti, fra cui questo powerbank da 10000mAh con una porta USB-C e un’area per la ricarica wireless Qi che, grazie ai magneti integrati, è compatibile con la tecnologia MagSafe di Apple e ci permette di mantenere lo smartphone fisso. Inoltre, il kickstand posteriore ci consente di tenere powerbank e smartphone con la giusta inclinazione per guardare video o fare videocall.

Celly ALULIGHT

Anche l’italianissima Celly ha un’ampia gamma di accessori progettati per iPhone, e fra questi segnaliamo il powerbank ALULIGHT con una porta Lightning, così da poterlo ricaricare direttamente con il caricabatteria del nostro iPhone. Per l’uscita c’è invece una porta USB-A, così da poter sempre usare lo stesso cavo dell’iPhone e non doverne acquistare un altro. Disponibile in tre colorazioni, le dimensioni sono compatte per averlo sempre dietro.

iWALK Mini

Piccolo e portatile anche il powerbank di iWALK, che con la porta Lightning integrata permette di ricaricare l’iPhone durante l’uso. La capacità è di 4500mAh mentre per la ricarica abbiamo una porta di ingresso USB-C. Disponibile in cinque colorazioni, il powerbank iWALK può essere portato sempre dietro, in borsa o anche in tasca, ed essere usato in caso di necessità.

