Un power bank di grande capacità è in grado di ricaricare i nostri dispositivi elettronici molte volte, ma per contro ha dimensioni e peso piuttosto elevati che lo rendono poco pratico da avere sempre dietro. Se di sicuro si tratta di una buona scelta in vacanza o per periodi prolungati fuori casa, per permanenze più brevi può far comodo avere un power bank mini che possiamo facilmente avere in tasca o nello zaino di tutti i giorni, pronto a darci quel po’ di energia che serve a raggiungere la fine della giornata. Abbiamo scelto quindi i migliori power bank mini da portare sempre con sé.

Rolling Square Tau

La svizzera Rolling Square ci ha abituati a prodotti particolarmente versatili e dal design ricercato, e anche per quanto riguarda la ricarica ci propone un power bank veramente mini, che può fare da portachiavi e ricaricare qualsiasi dispositivo senza dover cercare il cavo giusto. Rolling Square Tau ha infatti due cavetti integrati, uno USB-C e uno con doppio connettore Lightning e microUSB, così che possiamo ricaricare davvero qualsiasi device. La capacità è di 1400mAh, sufficienti per ricaricare quanto basta nelle emergenze, e in confezione troviamo un aggancio magnetico da lasciare a casa per ricaricare il power bank una volta tornati. Disponibile anche su eBay.

Power Bank Mini Belkin 2.5K MagSafe

Anche da Belkin, azienda che da sempre propone ottimi prodotti per il mondo Apple ma non solo, abbiamo un power bank mini compatibile con smartphone MagSafe ma anche con porta USB-C per ricaricare qualsiasi tipo di dispositivo elettronico. Belkin 2.5K Magsafe ha una capacità di 2500mAh e un design sottile, così da poter essere portato anche nella tasca dei jeans. Disponibile in bianco e in nero. Potete acquistarlo anche su eBay.

Anker 622 MagGo

Un power bank mini anche quello di Anker, che con il suo modello 622 MagGo ci permette di avere 5000mAh di capacità sempre in tasca e di ricaricare lo smartphone magneticamente, se abbiamo un iPhone di generazione recente o uno smartphone Android con accessorio compatibile, oppure di usare la porta USB-C per la ricarica cablata. Disponibile in cinque colori, Anker 622 ha anche un pratico cavalletto pieghevole per trasformarlo in uno stand per tenere lo smartphone sulla scrivania durante videochiamate o streaming. Disponibile anche su eBay.

Celly Pantone 5000

Caratterizzato dai colori ricercati, il power bank mini dell’italianissima Celly della linea Pantone ci permette di ricaricare fino a tre dispositivi grazie alla presenza di due porte USB e di una USB-C. La capacità di 5000mAh ricarica completamente uno smartphone moderno, ma sono soprattutto le dimensioni compatte a consentirci di averlo sempre a portata di mano. Disponibile anche su eBay.

Kuula Mini Power Bank 3 in 1

Con un design cilindrico, il power bank Kuula 3 in 1 ci mette una capacità di 3000mAh sempre a portata di mano. Il comodo aggancio magnetico per il connettore permette di scegliere quale vogliamo, che si tratti di USB-C, Lightning o microUSB, mentre per la ricarica abbiamo una porta di tipo C. Disponibile anche su eBay.

