Il porta cellulare da cintura, fra le molteplici alternative che offre il mercato, è sicuramente la soluzione più pratica ed immediata per avere sempre con sé il proprio telefono qualora non ci fosse spazio a sufficienza nelle tasche dei pantaloni e del giubbotto. Un prodotto consigliatissimo anche per tenere lo smartphone al sicuro ed evitare di perderlo o magari di poggiarlo su superfici non proprio pulite, pensando ad esempio a chi lavora nei cantieri e deve comunque garantire una costante reperibilità. Vediamo allora quali sono i migliori modelli di portacellulare da cintura che puoi acquistare online a prezzi davvero stracciati.

Portacellulare da cintura Mopaclle

Questo consigliatissimo porta cellulare si caratterizza per dimensioni pari a 14,5 cm x 7,5 cm x 1,3 cm ed un peso di appena 90 g. Massima stabilità dopo averlo agganciato alla cintura. Il telefono non rischierà mai di venir fuori dall’alloggiamento grazie alla solida chiusura magnetica. Molto buona la qualità costruttiva.

Acquista su Amazon a 21,22 euro

Porta cellulare da cintura Hengwin

Un altro modello da tenere sicuramente d’occhio. Dimensioni di 18 x 9,2 x 2 cm e peso che ammonta a 120 g.‎ Rivetti in acciaio, passante e clip per cintura: scegli tu in che modo agganciarlo. Perfettamente utilizzabile con telefoni fino a 5,5 pollici. Realizzazione in pelle e poliestere, con un’ottima imbottitura interna.

Acquista su Amazon a 24,99 euro

Portacellulare da cintura Heyqie

Un comodo porta cellulare da cintura che si distingue per una grandezza di 16,4 x 10,5 x 2,4 cm ed un peso di 68 g, davvero leggerissimo. Soluzione perfetta per smartphone con display che raggiungono anche i 6,9 pollici di diagonale. Costruzione di ottima fattura che ne garantisce anche la totale impermeabilità.

Acquista su Amazon a 9,97 euro

Porta cellulare da cintura Burlife

Questo modello prevede dimensioni di 10 x 17,5 x 2,5 cm ed un peso di 130 g. A seconda delle preferenze, potrai utilizzare il gancio o il passante per tenerlo ben saldo alla cintura. Il prodotto è realizzato in pelle PU, traspirante ma allo stesso tempo impermeabile e resistente all’abrasione. Adatto per cellulari fino a 6,9 pollici.

Acquista su Amazon a 14,99 euro

Portacellulare da cintura Ykooe

Terminiamo con un’altra interessante proposta. Grazie ai passanti per cintura con doppia cucitura è possibile utilizzare questo porta cellulare sia in posizione orizzontale e sia in verticale. Presente anche una clip in metallo per agganciare o sganciare il marsupio in rapidità. Dimensioni pari a ‎16 x 8 x 20 cm e peso di appena 85 g.

Acquista su Amazon a 15,98 euro

Scegli il prodotto che più ti convince fra i porta cellulare da cintura qui descritti, in base alle tue esigenze: lo smartphone non sarà più un ingombro, ovunque tu sia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.