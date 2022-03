Se vi trovate a passare ore intere davanti allo schermo di un computer, allora avrete già sicuramente notato l'effetto negativo della luce blu nei vostri occhi. Ma cos'è la luce blu e come possiamo proteggerci? Se ti stai ponendo questa domanda è il momento di cominciare a valutare l'acquisto di un paio di occhiali per PC.

Partiamo dal principio. PC, smartphone, TV, tablet, ma anche le banali lampadine LED a risparmio energetico emettono dai loro schermi una costante radiazione elettromagnetica. Questa è nota come “luce blu” per via della sua corta lunghezza d'onda. Ma non solo: questa luce presenta frequenza ed energia più elevate, influendo negativamente sul nostro corpo e più precisamente sulla produzione di melatonina, scombinando quello che è il nostro orologio biologico ed il ritmo sonno-veglia.

Ma questo è soltanto uno degli effetti collaterali dell'esposizione prolungata alla luce blu. È possibile infatti riscontrare anche problemi agli occhi, come rossore, irritazione e stanchezza visiva, e sull'organismo (insonnia, mal di testa, cali di concentrazione).

Una quantità eccessiva di questa luce può anche provocare veri e propri danni all'occhio: parliamo di infiammazione dolorosa, danni al cristallino (cataratta) e alla retina (degenerazione maculare). Ovviamente non è matematico riscontrare questi effetti. Tutto dipende dalla nostra sensibilità e soprattutto da quante ore passiamo effettivamente davanti allo schermo senza mai prenderci una pausa.

Negli anni la tecnologia ha fatto passi da gigante e ora esistono in commercio degli speciali occhiali “anti luce blu”, studiati e sviluppati proprio per proteggere i nostri occhi dagli effetti nocivi dell'esposizione prolungata. Al momento questa tipologia di occhiali da pc è commercializzata in tutte le forme e modelli, anche graduati per chi ne ha bisogno.

Un filtro blu, oltre a proteggerci dalle radiazioni delle sorgenti luminose artificiali, può garantire anche una visione più nitida. In questo articolo abbiamo elencato cinque modelli di occhiali da PC e ufficio, perfetti per chi lavora tante ore al giorno davanti al computer. Il prezzo varia da 7 euro per i più economici e semplici ai 57 euro per quelli dal design più moderno ed elegante.

Gunnar Optiks Sheadog Black Yellow

GUNNAR è rinomata per la sua qualità: fondata nel 2006, l'azienda ha ideato questi occhiali da pc sfruttando una tecnologia brevettata in grado di filtrare la luce blu digitale e i raggi UV, riducendo i sintomi di esposizione. Lo spettro filtrato replica la luce naturale, abbassando al minimo l'affaticamento degli occhi. Le lenti, tinte in giallo chiaro, presentano un rivestimento esterno duro a lunga durata e un design studiato per evitare che l'aria raggiunga gli occhi e prevenire così eventuali irritazioni. È inoltre in grado di migliorare la messa a fuoco e rendere più nitidi i dettagli. Gli occhiali GUNNAR sono realizzati con materiali di ottima qualità, ultraleggeri ma resistenti: il modello in questione presenta un telaio elegante in nero, perfetta sia per l'utilizzo in ambiente lavorativo che personale.

Dimensioni: 128 mm x 29,5 mm x 130 mm.

Il prezzo è di 57,20 euro, mentre la spedizione è 6,99 euro. Non si tratta del modello più economico, ma è giustificato dalla qualità della marca GUNNAR. La restituzione è possibile entro 60 giorni dall'acquisto, ma le spese sono a carico dell'acquirente. Il prodotto offre 2 anni di garanzia.

Occhiali per computer filtro anti luce blu

Se cercate un modello “da battaglia”, allora questi occhiali fanno al caso vostro. Si tratta di un modello piuttosto semplice, con lenti non graduate e unisex, dalla forma rettangolare. La struttura è realizzata in semplice acetato ed è disponibile in cinque colori: rosso, marrone, nero, blu e grigio. Questi occhiali da lettura sono adatti per coloro che stanno tante ore davanti al PC, ma anche per chi passa tanto tempo davanti a smartphone e tablet e hanno bisogno di un accessorio che filtri la luce blu per proteggere e non affaticare la propria vista. Vengono spediti insieme ad un comodo sacchetto portaocchiali.

Dimensioni: 51 mm (calibro) – 19 mm (ponte) – 140 mm (asta).

Il prezzo è molto economico e rientra fra i più bassi in circolazione: solo 7,99 euro , con spedizione al costo di 2,99 euro. Eventuali rimborsi sono disponibili entro 30 giorni, ma chi acquista dovrà pagare le spese di restituzione.

Occhiali da PC rotondi neutri filtro anti luce blu

Amanti degli accessori fashion, questi occhiali da pc fanno per voi. Il design leggero, minimal e dalle lenti tonde sono la prima caratteristica che possiamo notare di questo modello di marca Montana. Adatti per uomo, donna e bambini, questi occhiali offrono gradazione neutra e filtro anti luce blu con lenti asferiche che eliminano le distorsioni. L'obiettivo, come per le altre tipologie, è ridurre la lacrimazione ed il bruciore causato dalle fonti luminose artificiali, proteggendo al tempo stesso gli occhi. Sebbene siano di aspetto elegante, si tratta di un modello piuttosto neutro e affatto eccessivo, adatto per ogni attività quotidiana – lavoro, studio o tempo libero. Incluso nel prezzo troviamo anche un pratico astuccio per conservarli quando non li utilizziamo.

Dimensioni: 51 mm (calibro) – 21 mm (ponte) – 141 mm (aste).

Il prezzo per questi occhiali sale leggermente, ma nulla di eccessivo: 18,50 euro con spedizione gratis economica. Acquistando più unità è possibile ricevere uno sconto di qualche euro. Il rimborso è disponibile e va fatto, eventualmente, entro 14 giorni, ma le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente.

Horus X con Filtro Blu

Prodotti dall'azienda francese eco-responsabile Horus X, questi occhiali da pc offrono doppia protezione: trattamento anti UV400 del 100% (A, B e C) e dalla luce blu, con filtraggio del 50% (spettro 380 nm – 450 nm), riducendo il rischio di affaticamento, insonnia ed emicrania. In più, le lenti (ovviamente non graduate) sono antiriflesso e antigraffio. Molto compatti, gli occhiali presentano montatura in policarbonato ultraleggera (soltanto 20 g di peso) con rivestimento soft protect per un comfort sempre ottimale. Si tratta di un accessorio molto semplice e recente, quella in vendita è infatti l'edizione 2.0 migliorata, adatti sia per uomini che per donne. Sono ideali per tutti coloro che lavorano a stretto contatto con le nuove tecnologie, ma anche per i gamer e chi ama passare il tempo libero davanti allo schermo. Horus X, inoltre, offre garanzia a vita e formula soddisfatti o rimborsati senza scadenza. Nella confezione sono presenti anche una custodia in neoprene ultra leggera e un panno in microfibra di qualità 180g.

Il prezzo per questi occhiali da pc marchio Horus X è di 43,90 euro. La spedizione è gratis, mentre la restituzione è possibile a carico dell'utente.

KLIM Juliette – Luce Blu

Ultimi, ma non per importanza, sono gli occhiali da pc modello “Juliette” realizzati da KLIM. La promessa dell'azienda è filtrare il 92% della luce blu a 400 nm, al di sopra della media del settore. I vantaggi, ovviamente, sono i soliti: qualità del sonno migliorata, proteggere gli occhi dai danni delle emissioni e tutti gli altri effetti collaterali dell'esposizione prolungata alla luce blu. Il telaio degli occhiali è realizzato in titanio, un materiale di alta qualità che conferisce al tempo stesso leggerezza e resistenza. Ideali, quindi, per l'uso quotidiano. Le grandi lenti ottagonali, non graduate e tinte in giallo, presentano uno speciale rivestimento antigraffio che ne aumenta la durata nel tempo. La confezione comprende anche una custodia per conservare gli occhiali e una bustina protettiva.

Il prezzo è piuttosto nella media per un prodotto di questa qualità: 32,06 euro in promozione. È da tenere però presente la spedizione, pari a 13,49 euro dal momento che il prodotto si trova in Germania. Le restituzioni non sono accettate dal venditore.